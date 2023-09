escuchar

No se puede amar lo que no se conoce y los caballos no son la excepción. Basándonos en esta premisa y en pos de seguir apasionándonos, es que tal vez pueda contribuir con algunos datos.

Cada tema que toque tendrá mil derivaciones y esto justifica o intentaría justificar los cientos de horas que nos pasamos hablando de caballos. Con este fin de conocerlos más, quizás nos ayude saber que, su frecuencia cardíaca es de 32 a 40 pulsaciones por minuto; su respiración, entre 8 y 12 veces en ese tiempo; su temperatura es de 38 grados, y su presión media es de 120/70 mm/hg.

Que Gato y Mancha quienes con Aimé Tschiffely realizaron la travesía a Estados Unidos tenían 16 y 15 años cuando salieron de la Sociedad Rural Argentina.

Que las imágenes más antiguas son las encontradas en las cuevas de Altamira de hace más de 13.000 años, donde se muestran los caballos siendo cazados.

Puede sernos útil saber que el caballo tiene 17 veces la fuerza de un hombre, por lo cual jamás el uso de ella será el camino.

Que en Argentina hay más de 2.500.000 de caballos y la mitad de ellos pertenecen a las 25 razas registradas en nuestro país.

Que hemos oído mil veces que si tenemos miedo, el caballo lo percibe y se aprovecha. En realidad el razonamiento que hace el caballo es, “si quien tengo arriba tiene miedo, es que debe haber un peligro cercano: mejor escapo”.

Que un caballo tiene 205 huesos.

Que junto con los delfines, son los animales con el mayor aura energética, siendo esta de aproximadamente tres metros. Esta es una de las razones por la cual los autistas se encuentran tan cómodos y seguros al acercarse a ellos.

Que un colorado llamado Decano, del capitán Miguel Caxaravilla del Regimiento de Granaderos a Caballo, fue el único que hizo toda la Campaña Libertadora, para volver a morir en sus pagos en Monte. A mi entender, héroe de la Patria si los hay.

Que tienen un umbral de dolor muy alto y un acostumbramiento a éste, que se relaciona con no querer ser identificado por los predadores como el individuo débil o más indefenso de la manada.

Que Épona es la diosa gala de los caballos y en la mitología griega es Poseidón. Éste era el dios de los indomables, tales el mar y el espíritu de los caballos.

Que las grandes correcciones de aplomos se hacen en los primeros cinco meses de vida.

Que Alejandro Magno rompió con la fama de indomable de Bucéfalo, amansándolo de noche ya que se asustaba de las sombras. Admirado, Philippo II le dijo: “hijo mío, Macedonia ya es chica para ti”.

Que Napoleón tuvo a Marengo, Julio César a Genitor, el Rey Huno Atila a Othar, Pancho Villa a Siete Leguas, Simón Bolívar a Palomo, Rosas al Pico Blanco y el Cid Campeador a Babieca que tiene la característica de ser la única yegua. Hecho tan inusual que en muchos monumentos aparece por error, con atributos de caballo.

Que el primer caballo fue el Eohippus. Medía apenas 40 centímetros y tenía cuatro dedos en las manos y tres en las patas.

Que Calígula intentó hacer cónsul a su montado Incitatus.

Que en una noche oscura ve el 70% que en el día.

Que los fundadores de la raza Sangre Pura de Carrera, en el siglo XVIII fueron Darley Arabian, Godolphin Arabian y Byerly Turk .

Que corrían los años 30 y en un circo de Alemania, el caballo Hans der Kluge (Hans el listo) deslumbraba con sus conocimientos matemáticos. Respondía a los cálculos, golpeando con su mano. La incredulidad de la gente llevó a crear la Comisión Hans para su estudio, ya que se sospechaba que su dueño von Osten mediante algún tipo de gesto le comunicaba el resultado a su caballo. Von Osten desafió a la Comisión a realizar los cálculos sin su presencia y una vez más Hans salió victorioso. Tiempo después se comprendió que en el momento de llegar a la cifra correcta, Hans reconocía un nivel energético y de tensión en el que preguntaba, que lo hacía dejar de golpear.

Que los caballos son mi gran pasión, está más que claro. Espero haber contribuido para que a ustedes les pase lo mismo.

