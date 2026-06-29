Encrucijada: cómo mantener la rentabilidad de un cultivo estrella en los últimos años

La campaña agrícola de maíz 2026/27 arranca con un fuerte llamado a la cautela para los productores argentinos, según se desprende de un informe de Gestor Max.

Los márgenes netos de la campaña 2026/27 caen respecto del ciclo previo cuando se miden en dólares y no se despegan tanto de los de la soja como ocurría en el ciclo anterior, señala. Las causas de estas luces amarillas en el semáforo del maíz se asocian a la rigidez de los costos, que se mantienen altos, con varias relaciones insumo/producto poco favorables, combinadas con precios que se ubican 8% por debajo del promedio del último quinquenio, explica.

En la zona núcleo, sobre campo alquilado, el maíz de 100qq/ha proyecta un margen neto del orden de 200US$/ha versus 170 de soja de primera y 140 de trigo/soja. En esa zona, se requieren por lo menos 80qq/ha para cubrir los costos de la campaña 2026/27.

En el sur de Buenos Aires, el margen neto del maíz cae a 160US$/ha versus 130 del girasol y 100 de trigo/soja. Es decir, el maíz sigue ofreciendo el mejor margen en las dos zonas, pero con una distancia sensiblemente menor con sus competidores que en la campaña previa, y con la desventaja de exhibir el mayor costo de implantación y protección de todos los cultivos.

Precisamente, en el cereal los costos de producción tienen gran incidencia en el resultado final. Luciana Bilbao, analista de Gestor Max, resume la situación de los insumos del maíz con pocas palabras: fertilizantes nitrogenados bajando de precio por el fin de la guerra en Medio Oriente, pero aún con niveles elevados, y glifosato, gasoil y labores al alza.

El corazón de la preocupación actual se resume en una pregunta clave para la planificación económico-financiera de la nueva campaña: ¿Cuántas toneladas de maíz se necesitan para comprar 30 toneladas de fertilizantes, 20 litros de glifosato o 5000 litros de gasoil? De acuerdo con los datos de fines de junio de 2026 procesados por Bilbao, la respuesta muestra que el poder de compra del maíz se encuentra bajo una presión asimétrica.

Hay que mirar la relación insumo-producto Shutterstock

En el rubro de los fertilizantes, esenciales para sostener los rendimientos y la reposición de nutrientes, la relación insumo/producto se mantiene prácticamente estable respecto al ciclo pasado, aunque en niveles elevados:

Urea: Para adquirir 30 toneladas de este fertilizante, un productor necesita hoy 101,7 toneladas de maíz, lo que representa un aumento del 0,3% respecto de las 101,33 toneladas requeridas en la campaña 2025/2026.

La urea experimentó una baja nominal en las últimas semanas en el mercado físico (acomodándose en un rango de 650 a 700 USD/t tras haber tocado picos de 950 a 1000US$/t hace un par de meses).

Fosfato diamónico (DAP): La demanda de este insumo clave exige la entrega de 151,68 toneladas de maíz y refleja también un incremento del 0,3% en términos interanuales frente a las 151,30 toneladas de la campaña pasada.

La demanda de este insumo clave exige la entrega de y refleja también un incremento del en términos interanuales frente a las 151,30 toneladas de la campaña pasada. Fosfato monoamónico (MAP): Es el único fertilizante que muestra una leve mejora relativa para el bolsillo del productor, al requerir 152,11 toneladas de maíz, lo que equivale a un descenso del 1,2% en la cantidad de grano necesaria respecto de las 153,93 de la campaña 2025/26 (ver infografía).

Las luces amarillas en la estructura de costos aparecen al considerar el paquete de implantación y protección de cultivos. El gasoil aumentó 69,1% interanual, el poder de compra del productor se deterioró significativamente: hoy se necesitan 39,37 toneladas de maíz para adquirir 5000 litros de gasoil, un 55,8% más que en la campaña 2025/26. Dado que el gasoil participa en prácticamente todas las etapas del proceso productivo, este incremento impacta directamente sobre la rentabilidad de la actividad.

Por su parte, el glifosato al 54% registró un incremento del 22,2% en la relación insumo/producto. Mientras que en la campaña anterior se necesitaban 0,45 toneladas de maíz para adquirir 20 litros, hoy esa cifra trepó a 0,55 toneladas, marcando un deterioro del poder de compra del cereal para este rubro.

Precios

A nivel internacional, el mercado de referencia de Chicago atraviesa una etapa de transición. Los operadores de fondos corporativos han trasladado activamente sus posiciones desde los contratos de vieja cosecha hacia la nueva campaña. Sin embargo, la gran discusión de fondo es si el grano está encontrando un nuevo soporte estructural o “piso” en sus cotizaciones de mediano plazo.

Los precios del maíz disponible en la plaza argentina han terminado las últimas ruedas sin demasiadas variaciones

Por un lado, factores climáticos favorables en el Cinturón Maicero estadounidense y estimaciones de una oferta global amplia ejercen una persistente presión bajista en los mercados de futuros y llevan los valores a mínimos de varios meses.

En el plano doméstico, por otro lado, el mercado físico de granos muestra un comportamiento que los operadores califican de “independiente” respecto de las turbulencias de Chicago. Mientras los contratos internacionales sufren liquidaciones por factores financieros, los precios del maíz disponible en la plaza argentina han terminado las últimas ruedas sin demasiadas variaciones, se indica.

A fines de junio, el precio promedio negociado del maíz disponible en Rosario rondaba los 256.950$/t (unos 180US$/t) mostrando una estabilidad que contrasta con la tendencia bajista externa.

El escenario para el maíz en la campaña 2026/27 se define como un complejo juego de equilibrios, señala el reporte. En el plano agronómico, las reservas de humedad en los suelos determinan condiciones muy favorables para el cultivo. Sin embargo, la combinación de una caída de precios domésticos —con valores que se ubican un 8% por debajo del promedio de los últimos cinco años — y la rigidez de los costos de producción obliga a hilar muy fino.

La gran cantidad de grano necesaria para comprar algunos insumos básicos —especialmente el gasoil, el glifosato y los fosfatos— traza una línea de rentabilidad muy delgada. En ese contexto, para lograr sortear con éxito este ciclo, los productores deberán operar con gran eficiencia en la gestión de su canasta de insumos y estar atentos a compras oportunas cuando lo aconseje la relación con el producto, dice el informe.

También tendrían que operar con mucha planificación en la conducción del cultivo (fecha de siembra, densidad acorde al ciclo climático, etc.) y estar atentos a la evolución del mercado, para tomar coberturas de precios en momentos que se generen picos por imprevistos climáticos u otros sucesos que hoy no se avizoran en el horizonte geopolítico.