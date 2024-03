Escuchar

Con récord de visitantes, Expoagro reflejó la potencia del campo y la agroindustria en su última edición. Productores de todo el país se acercaron a San Nicolás para conocer nuevas tecnologías, genética de semillas, servicios financieros, y por supuesto, los mejores vehículos para maximizar la productividad.

Volkswagen volvió a acompañar a estar presente los cuatros días que duró la feria rural más importante de la Argentina. La automotriz presentó su renovado stand de 2400 m2 donde exhibió 13 vehículos . Modelos como el nuevo Saveiro en versión “Extreme” o el Taos MY24 acompañaron a la gama completa de la pick up favorita del campo, la Amarok.

Volkswagen reafirmó su compromiso con el campo con su presencia en Expoagro 2024. @earano.ph

“No tengo dudas de que la relación que Volkswagen tiene con la industria agropecuaria se fortalece año a año y nuevamente decimos presente con muchas novedades, y esperando recibir a todos aquellos interesados en nuestro renovado stand”, declaró Martin Massimino, director Comercial del grupo Volkswagen Argentina.

El espacio de Volkswagen fue construido en línea con su estrategia Way to Zero: se utilizaron maderas de reforestación, ladrillos y placas de PVC 100% reciclado, hierros modulares, partes de containers marítimos empleados anteriormente en otros espacios e iluminación 100% LED.

El novedoso stand sustentable de Volkswagen. @earano.ph

Todos los camiones juntos

La división Camiones y Buses también desembarcó con sus productos en Expoagro. Dio a conocer toda la gama de Volkswagen Delivery, Constellation y su famoso extrapesado Meteor. La novedad principal fue el Delivery 11.180 4x4, un vehículo off-road, que puede operar con un sistema de tracción 4x2 y también 4x4 y combina la agilidad de una pick-up con las capacidades de carga de un camión expresado en sus 10.700 Kg de peso bruto total.

La división Camiones y Buses también exhibió sus modelos.

Novedades en postventa

La automotriz también estuvo promocionando su portfolio de accesorios originales, merchandising y la colección completa de bicicletas, todo adquirible a través de la red de concesionarios oficiales en la tienda oficial de Volkswagen en Mercado Libre lanzada en 2022.

La gama de bicicletas se destacó por sus diseños que comparten los mismo valores de la marca: tecnología aplicada a la satisfacción del cliente, diseño de vanguardia y materiales de primera calidad. Está compuesta por 4 modelos: MTB Highline, MTB Starter, Urbana y Plegable.

También el público pudo conocer una Unidad de Servicio Móvil, vehículo destinado a clientes particulares y empresas de flotas Volkswagen que necesitan una solución a domicilio. Se trata de camionetas Amarok convertidas en un taller móvil que, con un equipo de profesionales altamente calificados, tienen la capacidad para brindar asistencia remota. Entre otras operaciones se pueden realizar servicios de mantenimiento, cambio de discos y pastillas de freno, distribución y colocación de accesorios.

Volkswagen Financial Services

La Financiera Oficial del Grupo Volkswagen presentó sus atractivas propuestas para toda la gama Amarok, con la opción de financiar hasta 75% de la unidad. Hay una gran variedad de opciones con tasas muy competitivas, que van desde los 9 y hasta los 60 meses. Todos estos productos cuentan con promociones especiales en seguro de Cobertura Volkswagen - Zurich, ofreciendo una cobertura contra Todo Riesgo con franquicia a costo de Terceros Completo por 6 meses.

Además, Volkswagen Financial Services, cuenta con financiación especial para Taos y toda la gama de SUVW en cuotas fijas y en pesos.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.