Es influencer del agro y organizó un torneo sobre universidades que es furor en Instagram

De cara a la apertura de las inscripciones del ciclo electivo 2022, un influencer del agro organizó una competencia entre las universidades públicas con carreras de agronomía del país para elegir la favorita entre el público de Instagram. Su idea es fomentar el estudio y dar a conocer a las instituciones educativas que existen en el país. Ya participaron más de 30.000 personas.

“Es increíble la repercusión que tuvo, no esperaba tanto, porque, si bien lo organicé en forma privada, ya se sumaron los decanos de las universidades, los centros de estudiantes, deportistas, cantantes y otros influencers”, contó Bruno Riboldi, el creador de la iniciativa, que tiene más de 100.000 seguidores en Instagram.

La competencia entre 30 casas de estudio con carreras de agronomía del país comenzó el miércoles pasado. Durante 24 horas, el público tuvo la posibilidad de elegir a las 15 ganadoras. En tanto, hoy a las 19 empiezan los octavos de final. De esas 15 van a quedar solo ocho y así sucesivamente durante 10 días, que es el tiempo que va a durar la competencia, hasta que haya un solo ganador.

El influencer compartió en su Instagram los primeros resultados, de cara a los octavos que se realizaran hoy a las 19. Instagram

La institución más elegida se llevará 70.000 pesos, que fueron dados por dos sponsors, y que van a ser entregados al centro de estudiantes de cada universidad. Tienen que ser con destino a satisfacer algunas necesidades de los estudiantes, ya sea en las bibliotecas, laboratorios. “Además, estoy haciendo en mi Instagram encuestas para preguntarle a los estudiantes en qué les gustaría que se gaste el premio”, detalló el influencer.

Riboldi es rosarino, ingeniero agrónomo y productor agropecuario de la zona de Rosario y de Tornquist, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Desde hace un año que es influencer del agro. Cuenta que decidió hacer la competencia porque sus seguidores le suelen preguntar en dónde estudiar, si tiene salida laboral o por qué hacer.

“Tengo, por un lado, muchos seguidores que son estudiantes de agronomía de las diferentes facultades y, por el otro, estudiantes secundarios que ahora, dentro de poco, van a tener que elegir entre alguna de las universidades. Entonces, me pareció bueno mostrarles todas las opciones que hay, sabiendo que hay un montón de universidades que por ahí no se conocen”, explicó el influencer.

La influencer Micaela Ordinas pidió a sus seguidores que voten la Universidad Nacional de Litoral. Instagram

En relación con la fecha elegida para la competencia, indicó: “Cuando vi que volvía la presencialidad, me pareció que era el momento ideal para largar la copa, más teniendo en cuenta que en octubre ya abren las inscripciones a las carreras universitarias. Me pareció que era el momento ideal, sabiendo que me siguen muchos estudiantes de colegios secundarios”.

Otros influencers también se hicieron eco de la competencia, como Micaela Santos, que compartió en sus historias de Instagram un video de ella con una boina y junto a Pascual, su ternero, e invitó a sus 12.000 seguidores a votar a la Universidad Nacional de Rosario. También lo hizo Micaela Ordinas, que instó a sus más de 31.000 seguidores a votar a la Universidad Nacional del Litoral.

También, entre otros, se unió el rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, y el atleta olímpico Pablo Zaffatoni, que pidió a sus más de 90.000 seguidores que voten por la Universidad Nacional de Entre Ríos, que paso a octavos. Estos se llevarán a cabo hoy a partir de las 19 en las historias de @lajoya.agro.