Años atrás, Agustín Blacker veía que el mundo se enfrentaba a desafíos medioambientales cada vez más complejos y a una población en constante crecimiento que iba a necesitar más alimentos. Esta preocupación lo motivó a, tras recibirse de ingeniero industrial, empezar a examinar los sistemas de producción actuales para buscar alternativas que fueran más eficientes y respetuosas con la sustentabilidad.

“Siempre me gustó participar de programas de incubación y congresos temáticos adonde asisten todo tipo de profesionales de la industria y de la academia. Gracias a eso tuve la oportunidad de conocer a mis socios con quienes nos empezamos a juntar para evaluar los sistemas de producción actuales y ver qué soluciones podíamos empezar a ofrecer. Así entendimos que podíamos diseñar, de manera eficiente, sintetizar ingredientes naturales sin depender del clima, el suelo o productos químicos para su elaboración”, cuenta a LA NACION.

Fue así que se empezaron a poner las bases de Hedonix, una firma que por medio de biología molecular y edición genómica crea nuevos ingredientes activos. Blacker explica que su enfoque consiste en entrenar microorganismos naturales para generar ingredientes funcionales que, normalmente, se obtienen de la naturaleza.

Es decir, diseñan microorganismos con la capacidad intrínseca de sintetizar compuestos bioactivos presentes comúnmente en frutas o plantas. De esta manera, explica, “eluden la necesidad de llevar a cabo todo el proceso de cultivo para obtener el producto final, lo que conduce a una disminución significativa del impacto ambiental y de las ineficiencias productivas”.

Agustín Blacker ganó el premio Santander X Hernan Paz

“Los ingredientes funcionales son compuestos que se encuentran en los alimentos, suplementos dietéticos u otros productos que consumimos en general con el fin de proporcionar beneficios específicos para la salud o lograr bienestar en las personas”, dice.

De esta manera, remarca que proponen una forma alternativa de producción a los sistemas actuales, ya que logra los mismos ingredientes naturales sin afectar el medio ambiente, reduciendo ineficiencias productivas y agregando valor a la industria. “Lo positivo es que podemos obtener ingredientes naturales de alta calidad sin depender de factores climáticos, suelo o métodos artificiales de producción y, sobre todo, impactar al medio ambiente”, señala.

Proceso

Por otro lado, destaca que estos ingredientes funcionales hacen que “el proceso de envejecimiento en las personas ocurra más lentamente”, por lo que al producirlos lo que se busca es lograr mayor calidad de vida en etapas longevas. Así como cada vez se va a necesitar mayor producción de alimentos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030 se estima que 1 de cada 6 individuos en el planeta alcanzará los 60 años o más, evidenciando un acelerado envejecimiento poblacional.

Además, destaca que “también pueden incorporarse en una amplia gama de productos, como alimentos sólidos, cremas y jugos, mejorando así la calidad de vida de las personas”. El fundamento de todo este proceso, afirma, es la combinación de la ingeniería genética y la biología que permite optimizar el comportamiento de los microorganismos para que funcionen de manera eficiente y puedan producir estos ingredientes.

“A lo largo de la historia, la naturaleza ha sido fuente de alimentos e ingredientes de alto valor para la salud y el bienestar de las personas. Lo que logramos es entender su funcionamiento y replicarlo para no depender de las plantas/ fuentes naturales y preservar el medio ambiente tal cual es. De esta forma, evitamos el impacto ambiental y logramos mejores soluciones para la sociedad”, sostiene.

La firma está buscando cerrar una ronda de inversión

El empresario cuenta que la firma logró validar sus técnicas de producción que respaldan la relevancia y el potencial de su trabajo. Aún no están en etapa de comercialización. “Buscamos ser la empresa que aporte los ingredientes necesarios para hacer que los productos que consumimos sean más nutritivos y saludables”, comenta. Y en cuanto al aporte en las etapas longevas, explica que se trabaja para lograr una calidad de vida óptima para la creciente población adulta, por medio de sus ingredientes funcionales.

El año pasado, la empresa recibió una inversión de Terraflos Inc y acelerada por The Ganesha Labs. Además, recibió un reconocimiento por este proyecto durante el Santander X Global Award 2023 que tuvo lugar el 8 de mayo pasado en la ciudad de Valencia, España. Este concurso, promovido por el Banco Santander en colaboración con Oxentia, la fundación de la Universidad de Oxford, tiene como objetivo honrar a los emprendimientos universitarios más destacados en el ámbito de la ciencia.

Si buen los productos aún no fueron lanzados al mercado, actualmente están trabajando para cerrar una ronda de inversión y escalar los productos y generar mayor volumen. “Hay muchas empresas que están interesadas en empezar a incorporar estos ingredientes a sus alimentos y darle valor agregado”, finaliza.