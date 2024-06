“Es un peligro total”: un productor mostró el estado deplorable de una ruta argentina y se volvió viral

Escuchar

“Años de abandono”. Un productor agropecuario realizó un video en redes sociales, donde mostraba el estado deplorable de una ruta provincial bonaerense y se hizo viral. En su cuenta persona de X (exTwitter), el ingeniero agrónomo Santiago del Solar publicó cómo estaba el empalme de la ruta nacional 7 con ruta provincial 31 y dijo: “Así viajamos y así son los riesgos de accidentes. Quedan solo recuerdos de la era Mauricio Macri, cuando se hizo bastante. Esperemos poder retomar en algún momento obras. Un país quebrado dejaron los K”.

Enseguida, sus seguidores no tardaron en hacerse eco de su publicación. “Lo único bueno es que el cruce tiene una réplica del Partenón”, le contestó Bumper Crop. “También hay un simpático restó a la san façon en el improvisado rond point rutero: un choripaso, pero de categoría”, continuó luego quien fue funcionario de Macri. Mientras otra usuaria siguió: “La ruta 31, donde murieron los Pomar, desde la ruta 7 hasta la ruta 8, es la ruta de la muerte de lo rota que está”.

En diálogo con LA NACION, el productor describió en primera persona la odisea que es transitar las rutas argentinas: “Son un horror las rutas en general, es un peligro”.

Explicó que en particular, la 31 es una ruta provincial que une la 7 con la 8 y pasa por los partidos de Salto y Rojas. “Ahí, cuando uno quiere subirse a la ruta en ese cruce que no hay rotonda, con camiones que vienen por la 7 vienen a 130 kilómetros por hora y no pueden frenar. Uno debe pasar por pozos muy importantes de hasta 30 centímetros de profundidad y de un diámetro de 60 centímetros. La verdad es que te pegás unos golpazos y tenés que acelerar y salir rápido por la 7 porque vienen atrás muchos vehículos que te pasan por arriba. Es un peligro total”, contó.

“La verdad es que cada vez que la tomo, estoy asustado y preocupado, mirando para todos lados y tratando de ver en qué momento puedo entrar”, agregó.

En el video, se puede observar unas columnas que iban a ser la base de un puente “para que el empalme sea algo más lógico y civilizado, pero por lo visto no quedó en la nada eso”. “Es realmente peligrosísimo y hay muchas otras rutas en las que pasa lo mismo. Por ejemplo la ruta 3, cerca de Azul y de Gonzales Chaves, donde tenés unos camellones en el medio que no se puede creer. Es el espanto de las rutas argentinas y el peligro de circular por ahí tratando de evitar que haya algún accidente”, señaló.

"Y desde ya, a metros de este desastre, el Estado presente (para cobrar multa)", dijo del Solar

Ahí otro usuario le dijo: “Pero, para poner una cámara de velocidad de 40 o 60 Km/h sí que tienen tiempo y dinero. Y pusieron otra en un cruce idiota de la ruta en Tres Sargentos, de una calle que si salen cinco autos por día es mucho, pero de nuevo, bajar a 60 Km/h por el cruce”.

“Pasé el lunes cerca del mediodía y estaban instalando esa cámara. Subir a la 7 desde la 31 es mortal, los pozos enormes, son para romper los vehículos, desastroso”, comentó una productora.

