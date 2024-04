Israel-Irán: por ahora no ven riesgos para los alimentos que el país exporta a Medio Oriente, pero sugieren atención a un dato

Escuchar

En medio de una nueva escalada de conflictividad bélica en Medio Oriente luego de que Irán atacara con un masivo bombardeo con drones y misiles el fin de semana a Israel, habrá que esperar cómo se suceden los hechos en los próximos días para ver las eventuales implicancias sobre las exportaciones argentinas hacia esos destinos. Los expertos coincidieron que es muy pronto para analizar el alcance que puede tener el enfrentamiento de los dos países en las ventas al exterior de los productos locales, tanto granos como carne.

Para Gustavo López, analista de Agritrend, la realidad es que todavía se debe aguardar un poco, porque solo con tres días es difícil establecer cómo seguirá esta historia. “Estaba viendo la Bolsa de Chicago y no ha tenido mayores impactos [alcistas] en los precios. Por ahí la gente está más expectante a ver qué pasa en Sudamérica con el tema de Brasil y de la Argentina y sus cosechas que el USDA [Departamento de Agricultura de los Estados Unidos] no termina de bajar y no saben bien dónde están parados. Al margen de eso, está China con un problema económico-financiero no menor, donde ya no está comprando tanto en Estados Unidos y está queriendo hacerlo sobre la Argentina”, dijo a LA NACION.

En este contexto, López destacó que hay una serie de cosas que están al margen de lo que es la guerra en esa región del planeta: “Lo que sí puede suceder es que aumente el petróleo y en el mediano plazo por ahí suban un poco las commodities, por una cuestión de seguros y de llegada a lugares donde es más peligroso”.

En este contexto, recordó que es Irán quien maneja el tema del petróleo en el estrecho de Ormuz, donde de ahí sale prácticamente un cuarto de todo el consumo mundial. “Nunca lo cerraron, pero es un tema. El otro punto es que, al igual que cuando fue lo del Mar Negro, se encarecen todos los fletes, el envío, los seguros para llegar a estas zonas y la situación se vuelve más compleja. En el caso de la invasión rusa era para la salida, acá es para la llegada. Ahí hay una serie de compradores importantes de la Argentina, sobre todo lo que es maíz: Irán, Irak, el propio Israel y lo que son los países árabes. Y, si hay algunas restricciones importantes, la llegada de mercadería puede resultar un poco complejo. Pero básicamente hay que esperar un poco para ver cómo va evolucionando el conflicto y si se puede mantener un canal de llegada, de comercialización relativamente despejado”, cerró López.

En esa línea, la analista de mercados granarios Paulina Lescano señaló que hoy no afecta ni hay consecuencias en lo que se refiere a comercialización de granos y carnes aunque, si sigue escalando, podría afectar si se extiende a una región más amplia de Medio Oriente.

“Hoy no va a generar ningún cambio en nuestro mercado de exportación, de seguir, entre comillas, delimitado en la zona que está ahora. Desde hace bastante tiempo, dos meses, lo que el mercado viene tomando es la posibilidad de que ocurra lo que está ocurriendo ahora y que escale mucho más el conflicto. Entonces, el petróleo ya había tenido una suba en base a esta expectativa desde comienzos de febrero de más del 20%. Y hoy lunes, por ejemplo, en vez de estar viendo que el petróleo se disparó, tiene una pequeña corrección a la baja. Entonces, en muchos aspectos ya se había tomado esa posibilidad. Obviamente lo que ocurra de acá en más, nadie tiene certeza de lo que pueda pasar; pero hoy no genera ningún cambio en nuestro mercado”, remarcó Lescano.

Con cautela y algo de preocupación, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara- CEC), aseguró que “todo conflicto bélico siempre impacta en los flujos de comercio y en los precios internacionales”.

“Si bien Medio Oriente ya es zona de guerra, la posible expansión podría generar mayores inconvenientes. Irán es un mercado demandante de productos argentinos, y también le compra a Estados Unidos y a Brasil. Urgimos que se recupere pronto la paz en esa región, y que se siga preservando el comercio de alimentos como se viene dando hasta ahora”, subrayó.

Por el lado de mercado de las carnes, en la opinión de Ignacio Iriarte, director de Informe Ganadero, también es prematuro hacer algún tipo de análisis. “Es muy apresurado hacer comentarios al respecto. Siempre parece que en Israel, la vida cotidiana sigue y continúan importando carne. Ha estado amenazada muchas veces y el comercio de carne con Israel sigue”, dijo.

“La Argentina es un caso notable porque en los últimos años es el mercado cárnico que ha ganado participación frente a Brasil, a Paraguay, a Polonia, frente a todos los restantes proveedores. Es el único que mantiene sus ventas a Israel, mientras ese país ha disminuido las compras a otros países. El prestigio de la carne argentina en Israel es enorme y ya está cerca de convertirse en la mitad de sus importaciones. Antes no pasaba y era solo de aproximadamente un tercio. Pero es muy prematuro hacer consideraciones. Lo que sí es que Israel es muy importante para las exportaciones argentinas: los diez cortes del cuarto delantero que se exporta a Israel tienen un sobreprecio en relación a las carnes de otros orígenes”, añadió.