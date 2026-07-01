“Espacio colaborativo”: Aapresid reunirá en Rosario a importantes expertos para debatir cómo ganar competitividad

En un momento en que el agro argentino enfrenta un escenario internacional atravesado por nuevas exigencias ambientales, tensiones comerciales, cambios geopolíticos y una competencia cada vez más intensa por los mercados, el Congreso Aapresid volverá a convertirse en uno de los principales espacios de debate del sector. Bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, el encuentro se realizará del 4 al 6 de agosto próximo en el Salón Metropolitano de Rosario, con la organización de Expoagro.

Durante la presentación realizada en la Casa de Santa Fe, en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Marcelo Torres, sostuvo que el Congreso dejó hace tiempo de pertenecer exclusivamente a la entidad para transformarse en un ámbito de construcción colectiva. “Hace mucho tiempo que este Congreso dejó de pertenecer a Aapresid. Es un espacio colaborativo que ya no es de una institución”, afirmó.

Según explicó, el espíritu de la entidad desde sus orígenes, desde su ADN, fue generar ámbitos de intercambio para seguir transformando la agricultura. Torres recordó que años atrás las discusiones giraban principalmente alrededor de la producción y la incorporación de tecnología, pero aseguró que hoy el escenario es mucho más complejo. “Antes era la academia, el productor, el potrero, trabajando en cómo adaptar el plan de siembra, cómo usar la tecnología y ahora estamos en un escenario más complejo”, señaló.

Torres dijo que el espíritu de la entidad desde sus orígenes, desde su ADN, fue generar ámbitos de intercambio para seguir transformando la agricultura Soledad Aznarez

En ese contexto, remarcó que el crecimiento del mundo también incrementó la complejidad de las agendas productivas. “El mundo crece, la entropía lógica del desarrollo hace que las agendas se vuelvan más complejas de abordar. Es un mundo que representa para la Argentina muchas oportunidades pero también desafíos", indicó.

Como ejemplo mencionó una reciente gira institucional realizada por Europa del Este y Bruselas, donde observaron tanto oportunidades comerciales como nuevas amenazas para las exportaciones argentinas. En Europa del Este, explicó, encontraron productores interesados en adoptar la siembra directa desarrollada en la Argentina.

Bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, el encuentro se realizará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, con la organización de Expoagro Soledad Aznarez

“Tenemos en Europa un montón de productores con un perfil muy interesante, productores grandes para los europeos, jóvenes que quieren adoptar siembra directa”, relató.

Sin embargo, también describió situaciones que reflejan el creciente endurecimiento de las barreras comerciales. “Había una importación de semilla de girasol de la Argentina a Bulgaria; estaban todos buscando a ver qué agroquímico había en el girasol argentino para bloquear la entrada de ese producto”, afirmó. Según indicó, finalmente ese girasol podrá ingresar aunque con restricciones para su uso, solo para aceite, y su comercialización dentro de la Unión Europea.

Posteriormente, durante la visita a Bruselas, dijo que también detectaron una fuerte preocupación entre productores europeos por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Tenemos que trabajar mucho en la inserción de nuestras cadenas productivas. Así como vemos la oportunidad, también tenemos esta mirada de la amenaza que representa para la Argentina no dar estas discusiones”, sostuvo.

Para Torres, ese escenario obliga a fortalecer la articulación entre el sector público y el privado. “Tenemos que trabajar con las provincias, con las ciudades, con el gobierno nacional, juntos, tratando de construir consensos y visiones compartidas”, afirmó.

Además advirtió que aparecen nuevas discusiones internacionales vinculadas con la sustentabilidad que también pueden afectar a la producción argentina de soja. “Otra amenaza que estábamos viendo es que el biodiésel argentino también está siendo penalizado”, señaló.

En ese contexto, el Congreso buscará poner sobre la mesa esos desafíos sin dejar de lado los aspectos productivos. Carolina Meiller, directora adjunta de Prospectiva de Aapresid, explicó que uno de los principales ejes será mejorar la eficiencia de los sistemas productivos. “Vamos a hablar de brecha de rendimiento, darle mucho énfasis a todo lo que tiene que ver con el riego y la eficiencia en el uso del agua, el manejo de los cultivos, las producciones extensivas, certificaciones, huella de carbono y cultivos de servicio”, indicó.

Carolina Meiller, directora adjunta de Prospectiva de Aapresid, explicó que uno de los principales ejes será mejorar la eficiencia de los sistemas productivos Soledad Aznarez

La agenda incluirá más de 160 conferencias distribuidas en nuevas salas temáticas. También habrá espacios dedicados a la biotecnología, las nuevas tecnologías, la ganadería y la lechería. “Vamos a estar hablando de la biotecnología, de los quiebres que se van dando en las nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con el boom ganadero”, explicó.

Uno de los ejes estratégicos de esta edición estará orientado a la gestión empresarial. “Entendemos que debemos ofrecer herramientas para comprender la rentabilidad, los negocios y las financiaciones”, señaló Meiller.

En paralelo, el Congreso volverá a reunir al ecosistema emprendedor con una nueva edición del Agtech Forum, que comenzará el 4 de agosto por la mañana en la Bolsa de Comercio de Rosario y luego continuará dentro del Congreso con actividades para conectar startups, empresas e inversores.

La programación también pondrá el foco sobre la geopolítica internacional. “El Congreso va a ser un networking desde el tablero geopolítico global, hablando de todo lo que son los acuerdos Mercosur-Unión Europea y ver cómo la Argentina está hoy posicionada ante el mundo”, indicó Meiller.

Entre los invitados internacionales estarán Chad Lee, de la Universidad de Kentucky; Christine Morgan, del Soil Health Institute de Texas; y Dwayne Beck, de Dakota Lakes Research Farm, reconocido por su trabajo en sistemas regenerativos en regiones semiáridas de Estados Unidos.

En el plano político también participarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, quien expondrá sobre la Hidrovía.

En la presentación también estuvieron el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes destacaron el regreso del Congreso a esa ciudad.

“Que Aapresid esté nuevamente en la provincia de Santa Fe es una oportunidad para contar mucho de lo que hacemos. Nosotros queremos mostrar una Santa Fe productiva, que viene acompañando al sector con infraestructura, financiamiento, ciencia, tecnología y logística”, sostuvo Puccini.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes destacaron el regreso del Congreso a esa ciudad Soledad Aznarez

Por su parte, Javkin afirmó: “Para nosotros, que Aapresid vuelva a Rosario es sentir que vuelve a casa. Nos gusta hablar de Rosario como el corazón de la vaca viva de la Argentina, una ciudad profundamente vinculada al desarrollo productivo, a la logística, al interior productivo y a la creación de conocimiento”.