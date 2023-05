“Está paralizado e intervenido”: en el campo pusieron reparos a una promesa que hizo Sergio Massa

escuchar

Luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, prometiera hoy medidas para fomentar la siembra de trigo y adelantara que se abordará una “reforma” a la Comunicación A 7720 del Banco Central (BCRA) que en marzo pasado prorrogó un encarecimiento del crédito a los productores que tienen más de un 5% de soja en stock, en el campo expresaron que esas acciones podría ser “beneficiosas”. No obstante, reclamaron la liberación del mercado de trigo, que tiene “volúmenes de equilibrio” que no se pueden superar para la exportación, y mayores respuestas para los productores afectados por la sequia. En el caso de la norma del BCRA pidieron que directamente se derogue.

Durante el anuncio del Plan Aviar y la quinta cuota de Impulso Tambero, que se realizó en un establecimiento rural en Navarro, el titular del Palacio de Hacienda detalló que trabajan en la implementación de un programa de financiamiento de canje con los productores y exportadores, para utilizar la materia prima como medio de pago para la adquisición de fertilizantes, agroquímicos y otros insumos necesarios. Por otro lado, adelantó que podría haber una “reforma” a la mencionada comunicación A 7720 del Banco Central.

“Una vez más, los productores nos quedamos afuera de los anuncios que hace el Gobierno. Somos los que ponemos la inversión, el trabajo y corremos con el riesgo y no nos tienen en cuenta”, sostuvo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“El mercado de trigo está paralizado e intervenido hace meses, con el agravante que venimos de una cosecha que ha dejado sin capital de trabajo a los productores. Por eso, hoy más que nunca se necesitan señales claras para la nueva campaña”, agregó.

El ministro de Economía, Sergio Massa, durante los anuncios para los sectores avícola y tambero Ministerio de Economía

“A raíz de los daños que sufrimos en las cosechas, hemos estado solicitando y exigiendo asistencia crediticia, por lo que este financiamiento puede ser beneficioso. Sin embargo, es necesario evaluar la forma en que se implementará, incluyendo la relación de canje que se va a ofrecer al productor, las condiciones para acceder al financiamiento y los montos que se destinarán. Las pérdidas son muy importantes y la necesidad de financiamiento tambien”, manifestó Elbio Laucirica, presidente de Coninagro.

En esa línea, destacó que, al ser “muy común” que los acopios y las cooperativas empleen esta metodología del canje para financiarle principalmente a los pequeños productores, se trata de una modalidad conocida. “El proceso es bastante sencillo, ya que la evaluación, posibilidad de entrega y capacidad crediticia son evaluados y gestionados directamente por la cooperativa y el acopio. Esto hace que muchos productores que no están bancarizados puedan acceder a un financiamiento”, sostuvo.

En tanto, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, lamentó que en otras actividades no se vean respuestas como las anunciadas hoy para el sector avícola. Esta actividad tendrá un fondo de $7500 millones destinados a asistir a productores avícolas comerciales y de traspatio que debieron sacrificar animales ante la gripe aviar.

“Ojalá se podría ver una reacción tan rápida en otros tipos de producción”, expresó el dirigente. Por otro lado, el presidente de FAA destacó que sería “muy bueno” que se elimine o modifique la resolución del BCRA. Y volvió a reclamar ayuda para el resto de las actividades productivas: “Los productores ganaderos y agrícolas, así como las economías regionales, no recibieron ninguna ayuda. Nosotros hemos presentado un petitorio y todavía no tuvimos ninguna respuesta. A los únicos que, de cierta forma, les han dado una respuesta es al sector tambero y al avícola, pero al resto no, al menos en lo que hemos solicitado”.

Horacio Salaverri, titular de Carbap

Hace un mes, una delegación de la entidad presentó un pedido de salvataje para los productores afectados por la sequía, las heladas y el granizo, junto con propuestas de alivio fiscal. FAA lo hizo ante la Secretaría de Agricultura de la Nación y el Congreso.

“Si bien lo climático es decisivo, sería bueno tener un aliciente por lo menos para productores que no tienen ningún tipo de horizonte y que están en quebranto, que han puesto el hombro durante años, aportando retenciones y que hoy están totalmente desamparados”, agregó.

Para Horacio Salaverri, lo que se debería hacer, en lugar de reformar la norma del BCRA, es eliminarla. “Es totalmente discriminatoria y no tiene ningún tipo de racionalidad desde el punto de vista financiero y productivo como este”, señaló.

Por otro lado, en relación con el trigo, si bien aclaró que hay que esperar a tener las medidas, expresó: “Siempre es interesante avanzar sobre este tipo de cuestiones respecto de qué manera se va a financiar la campaña fina de trigo y cebada”.