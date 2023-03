“Está todo trabado”: Carlos Melconian dijo por qué el Gobierno no resuelve un pedido del campo

escuchar

SAN NICOLÁS-. Para Carlos Melconian, el modelo del Gobierno es “trabado” y no está en condiciones de atender la demanda de la baja de retenciones del campo. El economista, expresidente del Banco Nación y quien está al frente del Ieral de la Fundación Mediterránea, visitó la Expoagro Edición YPF Agro, donde brindó una charla ante decenas de productores y visitantes que se acercaron hasta el auditorio al aire libre.

“Un producto argentino es competitivo si resiste bajo determinadas circunstancias a la importación, que no jode al sector público”, fueron algunas de las definiciones que hizo en la charla. Antes de subir al escenario, Melconian habló con algunos medios presentes, donde mencionó que “el Gobierno sacó agua de la canoa, con el dólar soja I y II” para hacerse de divisas, y ahora se acabó el stock disponible de granos del campo para hacerse de dólares.

El economista deslizó que en medio de la coyuntura nacional se le presta mucha atención al ingreso de dólares y al mercado cambiario y en cómo cierra el mercado. ”El Banco Central sigue vendiendo los dólares que no tiene”, expresó. En línea sobre lo que sucede con las micro y pequeñas empresas en el país, mencionó que esto está “siendo peor” de lo que se imaginaban.

Desde la Fundación Mediterránea han trabajado en ideas compartidas de distintos sectores que se han transformado en proyectos, como fue el que presentó recientemente el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). “Lo que nos pasa con todos esos sectores es que en términos de esa demanda y lo que el equilibrio puede hacer, esos pedidos van a ir más lentos. Nosotros creemos que la victoria intelectual precede a la electoral, estamos frente a una buena oportunidad y hay que poner mucho énfasis en el cambio de cultura”, detalló y explicó que coinciden en algunas cosas con el Plan Federal Agroindustrial que presentó el CAA, más no en los plazos, y que hay otras propuestas con las que “menos” concuerdan dentro de este proyecto. Es decir, si se trataran de “reglas generales” y no para un sector en particular.

Sobre la necesidad de medidas de shock, dijo que siempre se arma un “tachín- tachín”, con el shock y gradualismo. Estas, mencionó, se tienen que manejar conforme al gasto y prioridades. “El shock con gradualismo se ha transformado en una batalla verbal dentro de la ansiedad que nos embarga en un país de 12 años de estancamiento”, planteó.

Para Melconian, el Gobierno, que el año pasado puso en marcha el plan 70/30 de Silvina Batakis y luego el dólar soja I y II, se dio cuenta de que la segunda edición de este mecanismo fue más débil que el anterior y que un tercero lo sería aún más.

“Primero, el del stock se va gastando y la nueva está tardando. Para tener soja hay que asegurarse de que esté, después viene el tema del precio. Pero es esta metodología de devaluar sin devaluar, donde está en tela de juicio que esos viandazos de soja no alcanzaron por cuestiones cambiarias y todo el modelo en general. Este es un modelo trabado. Si hablamos de lo cambiario, queda el cepo, si hablamos de eso queda la restricción exportadora, aparece otra cosa, está todo trabado”, amplió.

Recordó así que se “agotó” el stock de granos para liquidar con estos mecanismos que estuvieron en marcha en septiembre y diciembre del 2022, respectivamente. “Al sacar agua de la canoa, con esto, se puede ver que la soja III está más complicada porque se gastó la del stock, está tardando la que viene, hay una discusión de precios y está particionado el año electoralmente”, remarcó y afirmó que el Estado sobra en todos lados. “La creación de riqueza es una maquinaria que maneja el sector privado. El Estado que se dedique a la Justicia, salud, educación y estabilidad macroeconómica, al resto hay que dejárselo al sector privado”, puntualizó.

Para Melconian, el Gobierno no está en condiciones de dar una solución a la baja de retenciones que pide el sector agropecuario. “El Gobierno no está en condiciones de atender semejante demanda. Es un Gobierno y no lo va a blanquear: es como si jugaras al fútbol con 11 arqueros”, dimensionó. En referencia a lo que sucedería con un próximo gobierno, dijo, podría llegar a poner “un delantero”, en referencia a que algo podría hacer, pero resultaría “difícil” llegar al arco de enfrente con un solo delantero. “En el primer minuto de partido no lo va a hacer el próximo Gobierno”, avisó.

Además, advirtió que sucede a veces que “los sectores van y piden cualquier cosa”.

“Estamos en el sumun de sálvese quien pueda, eso no puede ser. No importa si por rebote, inercia o pospandemia, estamos en un país donde no pasó nunca esto, que subió cinco puntos la economía, es lo que dice el presidente [Alberto Fernández]. Esto sin aclarar que es el rebote y la inercia de la pandemia y subió diez puntos la pobreza. ¿Cómo es que subió un cinco puntos la economía y 10 puntos la pobreza en el gobierno redistribuidor en favor de los pobres?”, planteó y agregó que resolver la pobreza “no es un tema fácil”, pero que depende del crecimiento de la economía.