El sector porcino se reunió con legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) para exponerles el estado en que está la actividad y el nivel de afectación que tendrá si se aplica el 15% de derechos de exportación a la actividad. Del encuentro participaron otros rubros productivos, como alfalfa, maquinaria agrícola, maní, nutrición animal y la producción frutihortícola.

“Los legisladores entendieron y la voluntad está en tratar de revertir la situación”, dijo Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina. Según mencionó, cada uno puso sobre la mesa el impacto que iban a tener las retenciones. “A cada uno nos deja fuera de competencia este proyecto de ley. El Gobierno lo que quiere es generar mayor ingreso de divisas y al parecer no hicieron los números, porque esto va a generar el efecto contrario. Se va a convertir en 0% de ingreso de divisas”, precisó.

Daniel Fenoglio, presidente de la Federación Porcina Argentina, dijo que “los porcinos tienen un 5% de retención a la exportación y la propuesta de ley del Gobierno es pasar al 15%. “Con ese 15% de impuestos, a nosotros se nos va hacer imposible exportar, porque nos vamos totalmente de los valores internacionales. Finalmente, eso va a ser el 15% de nada que va a cobrar el Gobierno”, completó.

De la reunión participaron el diputado cordobés de la UCR Luis Picat. Fue quien convocó a estos sectores productivos. También Martín Ardohain, diputado del PRO de la provincia de La Pampa, legisladores de Neuquén, Santa Fe, entre otros. “Se comprometieron a poner sobre la mesa el problema y que se tenga consideración en el tratamiento de la ley que se va a dar ahora. Nos transmitieron la misma incertidumbre que tenemos nosotros, en si hay margen de negociación o no. Rápidamente, tendría que haber un poco de señales, pero lo que dejamos en claro es que con estas alícuotas están prohibiendo la exportación y lo que conlleva eso. Esto genera un daño colateral enorme. La incertidumbre es saber si esto va a poder avanzar. Está claro que por más que representamos industrias diferentes, todos estamos mostrando la misma preocupación”, puntualizó. Las retenciones están planteadas en el proyecto de ley hasta 2027, por lo que los daños en las diferentes actividades serían, dicen, considerables”.

Entre enero y noviembre de 2023, el sector exportó 12.236 toneladas de carne porcina que representaron US$10,590 millones. En 2022, estos valores anduvieron en 9502 toneladas por US$10,926 millones. Más atrás, en 2021, se vendieron al mundo 30.121 toneladas por US$54,554 millones y en 2020 fueron 41.345 toneladas por US$70,284 millones.

Según mencionó Fenoglio, días atrás le explicaron la situación al secretario de Agricultura, Fernando Vilella. “Nos dijo que él no podía hacer mucho más, pero que lo podíamos discutir o que estábamos a tiempo a discutirlo en la Cámara de Diputados. Si nos suben ese impuesto no vamos a poder exportar y, por lo tanto, va a ser un impuesto inútil porque no se va a evitar, por un lado, que se exporte y, por otro lado, el Gobierno no va a cobrar absolutamente nada porque va a ser el 15% de nada”, precisó.

Adolfo Franke, productor y directivo de la Federación, sostuvo que con el 15% de retenciones pierden competitividad para exportar. “Hoy se exporta muy poco y de poco valor. Las exportaciones fueron decayendo debido a la pérdida de competitividad producto del estancamiento de la cotización del dólar oficial. Las exportaciones durante 2023 fueron de menos de US$1 millón por mes, con 5% de retenciones y de productos de bajo valor. No fue posible exportar cortes de valor con ese dólar oficial”, afirmó. Además, explicó que ahora se mejoró significativamente la cotización del dólar para exportar, pero si se aplican retenciones del 15% los cortes de valor no van a recuperar competitividad internacional.

Juan Uccelli, consultor del mercado porcino, sostuvo que el precio que tiene el cerdo en la Argentina no es competitivo para exportar, más allá que se produjo una evaluación importante y el precio subió. “Estamos con un precio por el cerdo de US$1,50 y US$1,60 el kilo y la competencia que son Brasil y Estados Unidos están con US$1,30. Es complicado competir en un mercado, donde tenés dos jugadores tan grandes con precios muy competitivos. Arriba de eso, se le sumó el 15% de retenciones, o sea, estaba en el 5%. Lo subieron 10% más que, obviamente, se está discutiendo”, advirtió.

Contó que en el sector se generó una gran incertidumbre a partir de la decisión del Ejecutivo de elevar el proyecto de ley por el aumento de las retenciones. “Es medio tonto ponerle un impuesto a algo que no se está exportando porque no va a aportar nada al Tesoro. Es una lástima porque podrían entrar dólares”, puntualizó.

Con respecto a las importaciones, sostuvo, pasa justamente lo contrario. “Se habilitaron las condiciones para importar y, por otro lado, está el tema de la situación de Brasil con un cerdo muy barato a un dólar muy competitivo y, lamentablemente, en enero va a aumentar la importación de carne de cerdo desde Brasil a la Argentina, en unos momentos donde sobra mucha carne de cerdo”, agregó.

La producción local de 2023 fue de 765.000 toneladas y podría crecer un 5,3% este año. Esto significa unas 40.000 toneladas equivalente res de crecimiento para el mercado interno y la exportación. “En caso de que se resuelvan las cuestiones impositivas, es factible pasar a un incremento del 10% anual para 2025 en adelante, es decir, unas 80.000 toneladas equivalente res por año”, puntualizó.