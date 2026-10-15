Europa pierde terreno frente a sus competidores agrícolas, advierte un informe encargado por Bayer

Europa corre el riesgo de quedar cada vez más atrás frente a sus principales competidores agrícolas, como Brasil, Estados Unidos y China. Sus productores enfrentan dificultades para acceder a nuevas tecnologías, mayores costos y problemas climáticos que complican la producción. Entre 2011 y 2023, la producción de cultivos de la Unión Europea (UE) creció apenas un 0,1% anual, frente al 3,3% de Brasil y el 1% de Estados Unidos. Así surge de un informe encargado por Bayer, que incluye un análisis económico de Oxford Economics, y que advierte que las restricciones para incorporar nuevas tecnologías podrían ampliar todavía más esa diferencia. En la Unión Europea, la producción agrícola promedio fue apenas un 2% mayor que en la década anterior, mientras que en Estados Unidos aumentó un 16%, en Canadá un 44% y en Brasil un 51%. Entre 2011 y 2023, China, Canadá e India registraron crecimientos anuales de entre el 2% y el 3%, frente a un promedio mundial del 2%. En el Reino Unido, la producción prácticamente no creció.

Desde Bayer advirtieron que esta diferencia podría seguir aumentando si los agricultores europeos no consiguen acceder más rápido a nuevas tecnologías para mejorar sus rendimientos. Para llegar a estas conclusiones, la compañía encargó un estudio que también incluyó encuestas a más de 8000 consumidores y entrevistas con unos 90 agricultores de ocho mercados europeos.

Según un estudio encargado por Bayer, la producción agrícola de la Unión Europea creció apenas un 0,1% anual entre 2011 y 2023, frente al 3,3% de Brasil

La agricultura tiene un peso importante en la economía europea. Según Oxford Economics, la producción de cultivos y la actividad que genera en otros sectores aportan 246.000 millones de euros al producto bruto interno (PBI) de la Unión Europea y 5700 millones de euros al del Reino Unido.

A esto se suman los problemas climáticos. Las pérdidas que provocan los fenómenos climáticos en la agricultura europea llegan, en promedio, a unos 17.400 millones de euros por año, una cifra que equivale al 6,4% de la producción agrícola de la UE. Para 2050, esas pérdidas podrían aumentar hasta ubicarse entre 24.800 y 28.900 millones de euros anuales.

Otro de los problemas que señala Bayer es que los productores europeos tienen menos herramientas disponibles que los de otros países. Mientras en otras regiones pueden acceder a una mayor variedad de semillas, productos para proteger los cultivos y tecnologías digitales, en Europa las autorizaciones suelen llevar más tiempo y algunos productos dejan de estar disponibles por las restricciones regulatorias.

Uno de los casos más claros es el de los productos fitosanitarios. A principios de la década de 2000 había más de 1000 ingredientes activos autorizados en la Unión Europea, pero actualmente quedan alrededor de 420. En los últimos siete años, los agricultores dejaron de tener acceso a 92 ingredientes activos y, durante ese mismo período, solo se incorporó al mercado uno nuevo de origen sintético.

Frank Terhorst, director de Estrategia y Sostenibilidad de la división agrícola de Bayer, advirtió sobre las consecuencias que esta situación puede tener para los productores. “La UE y el Reino Unido se enfrentan a una creciente brecha de resiliencia. Para contrarrestarla, la agricultura debe entenderse como un sector estratégico fundamental para la autonomía y la competitividad de Europa”, afirmó.

En la Unión Europea quedan alrededor de 420 ingredientes activos autorizados para proteger los cultivos, frente a más de 1000 que había a principios de la década de 2000 Nuseed

El ejecutivo también reclamó que las nuevas tecnologías puedan llegar más rápido a los campos europeos. “Es crucial adoptar la innovación como una oportunidad, no como un riesgo que deba gestionarse. Europa tiene la capacidad de liderar, pero debemos garantizar que los agricultores dispongan de suficientes soluciones y que la innovación llegue al campo con mayor rapidez”, señaló.

Para la empresa, los productores necesitan tener acceso a más tecnologías de semillas, herramientas de agricultura de precisión, automatización e inteligencia artificial. La compañía también considera necesario que los procesos para aprobar nuevos productos sean más rápidos y previsibles, sin dejar de lado los controles de seguridad.

Entre los consumidores europeos también hay un amplio respaldo al uso de nuevas tecnologías en el campo. Según las encuestas realizadas para Bayer, el 84% considera que garantizar la producción de alimentos es una cuestión de seguridad nacional. Ese mismo porcentaje cree que los agricultores deberían tener acceso a las últimas tecnologías para conseguir mejores cosechas y contribuir a que los alimentos sean más baratos.

Además, el 77% considera que reducir la burocracia ayudaría a Europa a producir suficientes alimentos, mientras que el 63% asegura que tendría una mayor predisposición a votar por un partido político que apoye a los agricultores que utilizan nuevas tecnologías.

Matthias Berninger, director de Asuntos Públicos, Ciencia, Sostenibilidad y Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la compañía, destacó el respaldo de los consumidores a la incorporación de tecnología. “Los europeos están más abiertos a la innovación y la tecnología de lo que muchos suponen. La gente ve la conexión entre la agricultura resiliente, la seguridad alimentaria y los alimentos asequibles”, expresó.

También sostuvo que Europa cuenta con buenos productores, conocimientos científicos, suelos y capacidad industrial, pero que necesita aprovechar mejor esas ventajas. “Europa ha dedicado demasiado tiempo a lamentarse de los problemas en lugar de aprovechar las oportunidades”, afirmó.