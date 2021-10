Exposición Nacional de Razas: Brangus consagró a sus grandes campeones

La pista del predio de la Sociedad Rural de Corrientes (SRC), en Riachuelo, fue testigo de la genética de gran calidad que presentaron los criadores y cabañeros en la 15° Exposición Nacional del Ternero Brangus y la 51° Gran Nacional Brangus, que se realizó en el marco de la Exposición Nacional de Razas, organizada por Expoagro y la SRC con apoyo del gobierno provincial.

Ayer, desde muy temprano se llevó a cabo la jura de los animales. Una vez finalizada, el jurado de la raza, Orlando García, expresó: “La verdad que la raza Brangus está con la vara muy alta, ya es una raza fijada, no es una raza sintética. Tiene más de 40 años y hoy se vio tanto en los bozales como en el corral, animales de primer nivel, de nivel carnicero que para eso lo producimos. No solo es este espectáculo, sino que es para producir carne. Conozco Texas, Paraguay, Brasil, y me animo a decir que la Argentina está con el mejor Brangus del mundo”.

Con más de 45 años de trayectoria, destacó su pasión por la raza. “Lo tomo con seriedad, pasión, y con mucho sacrificio. La edad no viene sola y me encariño. Algunas categorías estuvieron complicadas de decidir, pero los animales que ganaron eran muy destacados y no dude en ningún momento”, señaló.

51° Gran Nacional Brangus Campeones

Gran Campeón Macho: Box 298 RP 2903, un hijo Aonikenk, perteneciente a la Cabaña Las Dos A, de la provincia de Chaco.

Reservado Gran Campeón Macho: Box 294 RP 2208, un hijo de Francesco de la Cabaña La Sultana, de la provincia de Córdoba.

3° Mejor Macho: Corral 330 RP 8674, un hijo de Mc Elegido, de la Cabaña El Porvenir, de la provincia de Córdoba.

Campeón Conjunto Macho: Corral 330. Categoría 14° Dos Años Mayor también de la Cabaña El Porvenir.

Reservado Campeón Conjunto Macho: Corral 335. Categoría 17° Senior Mayor, perteneciente a la Cabaña Marcacopa de la provincia de Chaco.

Gran Campeón Hembra: Corral 255 RP 7465, una hija de Hemingway, de la Cabaña El Porvenir.

Reservado Gran Campeón Hembra: Corral 250 RP 2894, una hija de Tume, de la Cabaña Las Dos A de Chaco.

3° Mejor Hembra: Corral 254 RP T101, una hija de Pimentón, de la Cabaña El Guayabo de Chaco.

Campeón Conjunto Hembra: Corral 255. Categoría 34° Vaca Mayor de la Cabaña El Porvenir.

Reservado Campeón Conjunto Hembra: Corral 250. Categoría 31° Vaquillona Mayor. Cabaña Las Dos A.

15° Exposición Nacional del Ternero Brangus Campeones

Gran Campeón Ternera: Box 11 RP1572, hija de Viamonte de la Cabaña San Vicente de la provincia de Tucumán.

Reservado Gran Campeón Ternera: Corral 77 RP11046, hija de Lambaré de la Cabaña Rincón del Oratorio, de Corrientes.

Campeón Conjunto Ternera: Corral 77. Categoría 24 Ternera Mayor. Dos hijas de Lambaré y una de Francesco, pertenecientes a la Cabaña Rincón del Oratorio.

Reservado Campeón Conjunto Ternera: Box 70. Categoría 18 Ternera Menor. Tres hijas de Nando de la Cabaña El Candil, de Chaco.

Gran Campeón Ternero: Box 98. RP G486, hijo de Cambiazo de la Cabaña Don Pedro, de Santa Fe.

Reservado Gran Campeón Ternero: Box 103. RP 2560. Hijo de Mayu de la Cabaña La Sultana y Don Remo.

Campeón Conjunto Ternero: Corral 124. Categoría 5° Ternero Intermedio, dos hijos de Cautivo y uno de Acorazado, perteneciente a la Cabaña San Marcos, de Chaco.

Reservado Campeón Conjunto Ternero: Corral 125 Categoría 8° Ternero Mayor. Tres hijos de Crossover de la Cabaña Rancho Grande, de Córdoba.

Asimismo, se llevó a cabo un remate especial con 7000 cabezas que se transmitió a través de la plataforma remataronline.com.ar. En el auditorio del predio y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y las medidas de seguridad, según comentaron los organizadores, la subasta se tornó ágil y finalizó con buenos valores para el mercado ganadero.

En este sentido, los terneros de hasta 180 kilos se pagaron $288 con un máximo de $310; de 180 a 200 kilos tuvo un valor de $280, con un máximo de $292; y de 200 a 220 kilos fue de $267, con un máximo de $283.

En tanto los novillitos de 230 a 280 kilos se pagaron $262, con un máximo de $285; animales de 280 a 320 kilos tuvieron un valor promedio de $239, con un máximo de $248. Asimismo, los novillos de 320 a 370 kilos promediaron los $225, con un máximo de $238 y los de 370 a 420 kilos se pagaron $210, con un máximo de $221.

En la categoría macho y hembra de hasta 180 kilos se pagó $271, con un máximo de $300; y de 180 a 220 kilos promedió los $260, con un máximo de $264.

En cuanto a la categoría hembra, la ternera de hasta 180 kilos tuvo un valor $259, con un máximo de $263; de 180 a 200 kilos promedió los $268, con un máximo de $300; y de 200 a 240 kilos se pagó $258, con un máximo de $292. Las vaquillonas para servicio se pagaron en promedio $84.750, con un máximo de $92.000 y la vaquillona preñada se vendió a $107.000. En tanto, la vaca preñada nueva alcanzó un valor de $90.700, con un máximo $93.000; la vaca preñada usada, $76.000 y la vaca con cría, $50.000, con un máximo de $59.000.

En plena subasta de más de 7000 cabezas, Juan Pedro Colombo, martillero de la firma consignataria Colombo y Magliano

Al respecto, Juan Pedro Colombo, martillero de la firma consignataria Colombo y Magliano dijo: “Se vendieron 7200 cabezas. Fue un remate muy lindo, ágil, con buena hacienda y buenos valores, terneros de hasta $300, el novillito también con buena demanda, el macho y hembra y la categoría hembra también pero ternero y novillito es para destacar. Se nota claramente que los cabañeros siguieron trabajando durante todo este tiempo pese a la pandemia porque la calidad de los reproductores es de primera”.