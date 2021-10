Exposición Nacional de Razas: del cepo del Gobierno a la alegría de un reencuentro

CORRIENTES.- En Riachuelo, cerca de la ciudad capital de esta provincia, se vive un microclima. Pareciera que la pandemia se corrió por un momento y dio lugar a la alegría de un reencuentro por una pasión ganadera que añoraba el momento de regresar a las pistas de las juras bovinas. En rigor, así está transcurriendo, en un contexto no obstante marcado por el efecto del cepo a la exportación de carne, la Exposición Nacional de Razas, organizada por Expoagro con la Sociedad Rural de Corrientes (SRC) y el apoyo del gobierno provincial.

“Que lindo volver a verte viejo y querido amigo”, es la frase que resuena en los encuentros entre colegas en el predio de la SRC en Riachuelo. Una frase que se mezcla con el análisis de la situación actual de la actividad. Se mezclan comentarios acerca de la incertidumbre del momento, pero también proyecciones de inversiones, planes que se podrían llevar adelante.

A un día de que los animales de su raza salgan a competir, Tiziana Prada, presidente de la Asociación Braford Argentina (ABA), expresó: “Además de ser una actividad comercial y productiva, es también social y esto nos faltaba; es volver a ver a nuestros colegas, a nuevos amigos, estamos viviendo realmente un momento de alegría y reencuentro”.

Este lunes se realizó la Gran 51° Exposición Nacional Brangus y un remate de invernada y cría a cargo de la consignataria Colombo y Magliano. La muestra se realiza hasta el 29 del actual en una de las provincias con importancia ganadera del país, que cuenta con un rodeo de más de cuatro millones de cabezas.

“La ganadería tiene mucho potencial, tenemos mucho por crecer, pero necesitamos reglas claras y poder trabajar en conjunto con el Gobierno, no ser el enemigo. Nosotros creemos que podemos ser parte de la solución y aportar para el crecimiento de este país”, señaló Prada.

En ese sentido, remarcó que, como es una actividad a largo plazo, se necesitan reglas claras y en la Argentina “nunca hay”. Agregó: “No sabemos si nos van a cerrar las exportaciones o condenar a no crecer más, como hubiera pasado si no interceptaban las propuestas del Gabinete de Cambio Climático para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático”.

Tiziana Prada, de Braford Gentileza Guillermo Billordo

A pesar de ello, subrayó que en el sector se sigue invirtiendo porque “el ganadero tiene el espíritu de apostar e ir para adelante”. Resaltó que el mundo de la genética está pasando “un muy buen momento”, ya que, apuntó, al mirar las exposiciones más importantes de América Latina en el caso de Braford “hay genética argentina en todos los campeones”.

Algo similar planteó Martín Goldstein, director de la entidad de los criadores de la raza Brangus, quien destacó la calidad de los animales presentes en la exposición. También remarcó que en el evento, que reúne a 900 reproductores de Braford, Brangus y Brahman, y 100 ejemplares de Caballos Criollos, se redujo a prácticamente nula la brecha entre los criadores nuevos y los antiguos, y que hay una gran promoción de animales que se presentan bajo la titularidad de varios dueños.

Además del entusiasmo por el reencuentro, comentó que percibe a los presentes “cautelosos”. Indicó que “por más que las autoridades que hoy conducen al país sigan tomando medidas que afectan y castigan la producción, a la genética no la para nada”. Luego destacó: “Yo invertiría mucho más si confiara en una argentina productiva”.

Explicó que, al tratarse de una actividad que trabaja a largo plazo, porque todo lo que se decide hoy se plasma en 5 años, “las medidas del día no tendrían que afectar”. Pero luego admitió: “La realidad a veces es muy dura y las condiciones son adversas en muchos frentes para el campo como lo es para toda la economía”.

El productor, que trabaja con la raza desde hace más de 40 años, afirmó: “Nos pueden quitar una parte del negocio, nos pueden poner retenciones, nos pueden aumentar los impuestos, pero no nos van a quitar el ánimo y el buen humor que tenemos y compartimos acá. Es como que estamos en un microclima que es necesario para tomar aire y seguir en la lucha”.

Inversiones

En la muestra destacaron que, a pesar del contexto político y económico, en el último tiempo los productores siguieron invirtiendo en ganadería como un refugio de valor. Al respecto, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Braford Argentina indicó: “Hoy no tenés otra herramienta porque con las restricciones a la compra de dólares y todas las trabas que puso el Gobierno respecto al manejo monetario, la mejor cobertura que encuentran los ganaderos es invertir en su propia producción. Es apostar y cubrirse en lo que ellos conocen”.

“Vivimos mucha incertidumbre por la situación política que estamos atravesando, por los problemas que se plantean y las trabas que hoy está poniendo el Gobierno”, señaló.

Martín Goldstein, director de la entidad de los criadores de la raza Brangus Guillermo Billordo - Gentileza Guillermo Billordo

Además de la incertidumbre, uno de los temas planteados por los productores es el aumento de los costos de producción y el incremento y falta de insumos. Al respecto, Andrés Helbig, director de la Asociación Argentina de Brangus y productor ganadero en Virasoro, Corrientes, alertó que la situación en el último tiempo “se complicó”. Expresó que en su caso necesita alambre y para hacerse del producto tiene que recorrer varios proveedores.

“Es increíble, porque es un producto que tendría que ser fácil de hacer y conseguir”, lamentó. Remarcó que, en el caso de los insumos, “como no está claro cuál es el verdadero precio, el que tiene stock no quiere venderlo para no vender mal el producto”.

Se mostró “alarmado” por una postura que circuló en ámbitos oficiales “de bajar el stock ganadero por el cambio climático”. Helbig indicó: “Es una actividad que no es nociva y, por el contrario, puede ayudar a mitigarlo”.

A pesar de las dificultades, señaló que “el productor invierte, apuesta al futuro tratando de ser más eficiente posible y, sobre todo, teniendo un producto de carne de calidad”.