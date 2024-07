Exposición Rural: el balance de Nicolás Pino, lo que dejó la visita de Milei y un mensaje para la interna de la Mesa de Enlace

Escuchar

“Difícil de igualar”. Luego de 11 jornadas a pleno, finalizó ayer la 136a. Exposición Rural de Palermo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y La Rural SA realizaron un balance de la muestra ganadera. “Se efectuaron más de $14.000 millones en operaciones de expositores comerciales e industriales. Hubo 49 remates por un total de 130.000 cabezas por $81.000 millones”, remarcaron los organizadores.

Para el presidente de la SRA, Nicolás Pino, fue una muestra que dejó la vara muy alta para las próximas que vendrán. “Esta exposición fue espectacular, difícil de igualar, con varias aristas para analizar. Lo que se vio en ganadería fue de un nivel supremo y lo dijeron los jurados de las razas. También la decisión de jurar las ovejas en la pista central, por primera vez, fue muy buena”, dijo a LA NACION.

En relación a las visitas que recibió de diferentes funcionarios y políticos en la exposición, señaló que una de las cosas que le llamó la atención fue la presencia de varios intendentes y ministros provinciales con diferentes líneas políticas que pasaban a saludar. “Fue lindo ver a un secretario de Producción de La Pampa participando en un panel en la Jornada de la Carne, la presencia de ese funcionario marca una nueva línea de trabajar todos juntos. Pasaron muchos gobernadores y representantes de casi todas las provincias, salvo de Misiones, Formosa y Buenos Aires. También el sábado pasado estuvo de visita el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y embajadores de diferentes países”, destacó.

Nicolás Pino: “Que el Presidente haya dicho que apoya al campo no es menor" Fabian Marelli

“Y, para destacar, es que ayer en la inauguración estaba el Gabinete completo del Gobierno: el presidente, la vicepresidenta y los nueve ministros, además de secretarios. Nunca ocurrió una convocatoria semejante, me decían que ni en el gobierno de Mauricio Macri pasó una cosa igual”, agregó.

Para Pino, esto refleja la importancia que tiene el campo para el Gobierno de Milei: “Que el Presidente haya dicho que apoya al campo no es menor. En sus adentros él piensa que el campo lo apoya, pero le he dicho varias veces ‘yo entiendo que vos pienses en el campo que te apoya, pero vos también tenés que demostrar apoyo al campo’. Y el apoyo se demuestra con hechos y ayer hizo anuncios para los ganaderos, para la carne”.

Del discurso de Milei al presidente de la SRA le pareció muy alineado a sus reclamos, como si de antemano supiera qué iba a decir: “Fue la sensación que tuve, pero yo no se lo compartí”.

¿Qué faltó? Haciendo una revisión valorativa, para el dirigente ruralista, escasearon las acciones gremialistas con la Mesa de Enlace, como hubo años anteriores. “Casi ni se mostró en la Rural: un día estuvimos reunidos con el ministro de Economía, Luis Caputo, y otro día vinieron a almorzar. Pero me parece que no había muchas ganas de que eso ocurriera por parte de alguna entidad. Sé que estuvieron en el acto inaugural, pero no vi a los dirigentes, salvo a Elvio Guía [presidente de Federación Agraria], que me vino a felicitar por el discurso afectuosamente”, cerró.

Según comentaron los organizadores, entre presenciales y virtuales, fueron más de un millón y medio de visitantes que disfrutaron de los eventos que se desarrollaron todos los días Rodrigo Nespolo

Según comentaron los organizadores, entre presenciales y virtuales, fueron más de 1,5 millones de visitantes que disfrutaron de los eventos que se desarrollaron todos los días. Además estuvieron más de 1500 expositores de los 2000 animales que se presentaron y unos 421 expositores comerciales. Por otro lado, estuvieron representadas 16 provincias que pusieron su stand en donde mostraron sus producciones regionales y presentaron sus costumbres y su música. También se desarrollaron 76 jornadas, conferencias y seminarios y más de 10.000 personas abocadas al trabajo diario.

Raúl Etchebehere, presidente de La Rural SA, recordó que, cuando empezaron a organizar la exposición, un año antes, la situación del país no era de la mejor pero que tres meses atrás empezó a levantar un poco. “Sabíamos que iba a ser austera, pero a veces menos es más y realmente el resultado superó las expectativas. Fue con la llegada del crédito cuando la cosa comenzó a cambiar y empezó a haber movimiento. Estamos muy contentos con la exposición, con la repercusión, los resultados y con la asistencia de gente, más allá de que el Presidente y todo su gabinete haya estado más de dos horas y media en la inauguración”, expresó.

Por último, dijo que “es un enorme desafío para el equipo trabajar y tratar que una exposición que tiene 136 ediciones siga estando vigente, renovada y convoque”.

“Es uno de los hechos culturales más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires y el país y por lejos es la más convocante del campo, que más trascendencia tiene. Por lo tanto seguimos en el camino y tenemos un lindo desafío para seguir creciendo”, cerró.