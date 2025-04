“Hay que conseguirlo”: es el padre de una gloria de River y cuenta lo que lo desvela como empresario del agro

Daniel Ponzio reconoce que su hijo, Leo Ponzio, es una estrella del fútbol argentino, pero también en el último tiempo se ha convertido en un referente en el agro por la adopción de lo último en tecnología agrícola. A diferencia de su heredero, Daniel, recuerda que cuando incursionó en la actividad y siguió los pasos de su padre el campo no contaba con todas las herramientas y tecnificación que hoy facilitan las tareas del día a la hora de producir. Sin embargo, resalta que, pese a estos avances, hoy el agro todavía tiene algunos temas pendientes para poder desplegar todo su potencial y una deuda con la sociedad.

“En el fútbol ya cumplió su etapa como jugador estrella, y ahora le toca el campo. ¡Vamos a ver qué resulta de esta estrella en el campo! Él tiene mucho entusiasmo; es una persona con la virtud de ir siempre para adelante, encarar las cosas y no retroceder. Y eso en la vida es fundamental, él lo tiene. Siempre le doy mis tips y le comento lo que viví. Después él decidirá si lo toma como ejemplo a seguir o no”, sintetiza sobre los intercambios que tiene con Leo. En una entrevista con LA NACION, en el marco de la primera Cosecha en Vivo, un evento organizado por NK Semillas para cerrar la campaña 2024/25 en su campo de Las Rosas, Santa Fe, dijo: “Me gusta participar de sus decisiones en el campo. No me gusta quedarme callado y no decirle las cosas por experiencia”.

Daniel cuenta que solo tiene la secundaria terminada y su trayectoria laboral la hizo mayormente en el rubro bancario: trabajó 19 años en el desaparecido Banco de Intercambio Regional (BIR). Esto le permitió acumular experiencia contable y con el paso de los años pudo implementar este conocimiento en su empresa. “Fue una experiencia muy importante porque todo se hacía a mano, los libros contables, las cuentas. Eso me dio mucha disciplina y detalle, por eso mi hijo a veces me carga con que soy muy perfeccionista. Sí, soy muy perfeccionista: me pongo a hacer las cuentas a mano sobre cuánto gasto para producir”, agregó.

La familia heredó el amor por el campo de sus antepasados y Daniel espera que sus descendientes hagan lo mismo con el correr del tiempo. “Mi abuelo era del campo, mi papá también. Siempre vivimos en el campo, yo viví hasta los 25 años ahí. Luego me casé y trabajé en el banco hasta que mi papá se enfermó y necesitaba ayuda, así que regresó al campo. Empecé a trabajar con mis tíos, teníamos hacienda y hacíamos agricultura. Era un campo mixto”, relató. Con Leo, contó, comparte las herramientas y gastos, pero cada uno maneja su campo.

Sobre la vida de Leo como futbolista, recordó que todo fue en el día a día y semana a semana. “El fútbol es así: un domingo es alegría, el otro es tristeza. Así lo vivimos nosotros y él. Muchas veces no te das cuenta cómo van sucediendo las cosas. Fue una carrera muy buena. Cuando él se fue a Europa tenía 21 años y había comprado un terreno, donde armó un quincho con pileta, pero un día vino y nos dijo que se iba a España. Fue todo muy rápido. Se fue un sábado y nos quedamos con una mezcla de sentimientos. Al principio te preguntás para qué hicimos tanto esfuerzo con la pileta si no la va a usar, pero después la preparamos para cuando venía. En vacaciones se instalaba ahí y disfrutaba los asados con amigos y eso fue llevándolo a quedarse”, narró.

A lo largo de la trayectoria deportiva de su hijo Leo, recordó, no hubo lesiones de gravedad que lo alejaran de las canchas. Además, resaltó que el excapitán de River Plate es “muy respetado” en el deporte. “A él no le gusta decir algo que pueda herir al otro. Él no habla nunca ni de Boca porque entre sus amistades tiene hinchas de ambos clubes; respeta todo eso y la gente siente por él un cariño especial”, dijo. En la localidad de Las Rosas, Leo es ídolo absoluto no solo por trayectoria futbolística, sino por la loable tarea que realizan en el Club Williams Kemmis, donde ayudan, principalmente su mamá, Chabela Ponzio.

El productor sostiene que las nuevas tecnologías hoy han potenciado el sector. “A mí me gustan. Hay que adaptarse, a los de nuestra edad nos cuesta un poco más la parte tecnológica, pero está buenísimo. Todo lo que sea beneficioso para el ser humano es positivo. Las máquinas hoy tienen una tecnología impresionante. Las semillas también cambiaron mucho, son más resistentes, tienen transferencia genética. ¡Todo eso es bárbaro!”, describió.

En la región, como en tantos otros rincones del país, también observan los problemas del arraigo rural y el poco involucramiento del Estado. “Para que funcionen las cosas, todos tienen que poner un granito de arena y del lado de arriba empujar para que se haga algo con eso, con medidas. No es que regalen todo y que se tenga que trabajar gratis, sino empujar para trabajar, porque eso te dignifica, y eso se haga. Faltan herramientas de empuje para que todo se plasme y se convierta en un trabajo que le brinde la posibilidad a otros de trabajar también. Se necesita que el Estado te empuje con créditos y que esto te dé la posibilidad de crecer”, explicó.

Sus colegas productores, contó, tienen la misma intención de crecer dentro del sector y potenciarse. “A nosotros como productores lo único que nos interesa es que nos den la posibilidad de trabajar, eso es lo único que queremos. Tenemos que conseguir que nuestros hijos se queden en el campo, que haya arraigo. Hay que conseguirlo, y para hacerlo tiene que haber políticas que lo acompañen”, sintetizó.

