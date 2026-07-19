Exposición Rural: en Palermo ya esperan a Milei con elogios por el rumbo, pero también con reclamos por más medidas

Entre escarapelas, camisetas celestes y blancas y una pantalla gigante por la final del Mundial entre la Argentina y España, la Exposición Rural de Palermo transitó este domingo una jornada distinta. La llovizna redujo el movimiento habitual del predio, aunque no el de los cabañeros, que siguieron con los preparativos para el inicio de las juras de las principales razas bovinas desde mañana. Mientras buena parte del país esperaba el partido de la selección, en Palermo también comenzaba a vivirse una semana clave para el sector. Además de las competencias ganaderas, el próximo domingo el presidente Javier Milei encabezará el acto inaugural de la exposición, una instancia en la que, como ocurre cada año, el sector estará atento a la posibilidad de que haya definiciones para el campo.

El buen momento que atraviesa la ganadería explica buena parte de ese clima. Con precios históricamente altos, mejores perspectivas para la producción y un escenario de mayor previsibilidad, productores y cabañeros coinciden en que la actividad atraviesa una etapa muy diferente a la de años atrás. Sin embargo, sostienen que todavía hacen falta medidas que acompañen ese proceso y permitan impulsar nuevas inversiones y aumentar la producción.

En ese contexto, el discurso que Milei dará el próximo domingo durante el acto inaugural de la exposición vuelve a generar expectativas moderadas entre los productores. Si bien muchos destacan medidas adoptadas por el Gobierno, como la eliminación de restricciones a las exportaciones, una baja de las retenciones y una menor intervención sobre los mercados, varios consideran que todavía hay margen para profundizar el alivio tributario y generar herramientas que impulsen nuevas inversiones.

Una actividad en la pista central Pilar Camacho

De un lado a otro entre los corrales de Angus, Fabián Otero seguía de cerca los preparativos para el inicio de las juras. Entre indicaciones por el walkie-talkie y conversaciones con cabañeros, el vicepresidente primero de la Asociación Argentina de Angus y productor de Río Cuarto insistía en que, más allá de una eventual baja de retenciones para la carne, la principal necesidad de la ganadería hoy sigue siendo el acceso al crédito. Vale recordar que el gobierno de Javier Milei ya le sacó las retenciones a la carne de vaca, aunque persisten en la carne de novillo.

Para Otero, ante un stock que se redujo en los últimos años, el desafío pasa por producir más carne con la estructura existente. “Podemos obtener muchos más kilos de carne con el mismo stock ganadero que tenemos”, aseguró. Según explicó, una mejor infraestructura y un manejo sanitario más eficiente permitirían incrementar la cantidad de terneros destetados y, en consecuencia, elevar la producción sin necesidad de ampliar el rodeo. “Muchos campos no terminan haciendo toda la sanidad porque no tienen la estructura”, advirtió.

Mientras terminaba de quitar con un soplete de aire los restos de aserrín del pelaje de uno de los terneros Angus que presentará en la jura, Ezequiel Lopepe, veterinario y cabañero de El Rincón, seguía de reojo el movimiento de los galpones. Sin demasiadas expectativas sobre posibles anuncios para el próximo domingo, consideró que el próximo paso para consolidar el crecimiento de la actividad pasa por aliviar la carga impositiva.

Ezequiel Lopepe, veterinario y cabañero de El Rincón, de General Villegas, Buenos Aires Pilar Camacho

“Hoy la presión tributaria que tiene el campo es muy alta. Tenés Impuesto a las Ganancias y un montón de tributos que hacen muy duro producir en la Argentina”, sostuvo. No obstante, aclaró que el Gobierno ya dio algunas señales que, a su juicio, van en la dirección correcta. Entre ellas mencionó la incorporación de los reproductores de genética superior al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que permite amortizar la compra de esos animales en un año y reducir el costo fiscal de esa inversión, una medida orientada a incentivar la incorporación de genética.

Para Lopepe, ese tipo de herramientas deberían profundizarse. “Hay que tomar más medidas en ese camino, porque, en definitiva, la inversión alimenta más la economía que el pago de impuestos”, afirmó. A su entender, una menor presión tributaria permitiría acelerar inversiones en genética, infraestructura y tecnología. Además, describió el presente de la actividad como “un momento histórico”, impulsado tanto por la flexibilización de las exportaciones como por una demanda internacional sostenida de carne. “Todo el trámite de exportaciones se ha flexibilizado mucho. Ese es el camino correcto”, señaló.

Unos corrales más adelante, Luciano Marconi recorría los animales de la cabaña La Soledad. Se detenía especialmente frente a una vaca Shorthorn que ya participa por cuarta vez en Palermo y que en la cabaña conocen como “la mimada”. Mientras observaba al animal junto a su ternero, dijo que espera que el Presidente avance con una reducción de las retenciones que todavía paga la carne, aunque consideró que cualquier alivio impositivo deberá implementarse de manera gradual. “Obviamente que necesitamos que se baje, es lo que todos queremos, pero tampoco creo que sea posible hacerlo de golpe”, afirmó.

Luciano Marconi, cabañero de La Soledad, Entre Ríos Pilar Camacho

Más allá de una medida puntual, Marconi destacó la recuperación de la previsibilidad como uno de los principales cambios para el sector. “Las producciones son muy largas y requieren mucha planificación. Antes siempre te costaba decidir porque no tenías la certeza de lo que iba a pasar”, señaló. Según explicó, ese escenario volvió a permitir proyectar inversiones de largo plazo. “Hoy veo ese beneficio: podés empezar a planificar la producción”, resumió.

En el pabellón bovino los cabañeros trabajan con los animales Pilar Camacho

Walter Orodá, de la cabaña El Porvenir, en Córdoba, también seguía los preparativos con cautela. A diferencia de otros productores, dijo que no espera anuncios de gran impacto durante el acto inaugural del próximo domingo. “No hay expectativas de anuncios”, resumió. A su entender, para la ganadería ya hubo avances importantes. "Con el RIMI para la parte ganadera creo que ya es algo grande“, sostuvo.

Walter Orodá, de la Cabaña El Porvenir Pilar Camacho

Si hubiera alguna novedad, estimó que podría pasar por ”alguna baja a las retenciones de los granos". Sin embargo, aclaró: "Lo que todos estamos esperando es que se sigan profundizando los cambios económicos que se han hecho“, afirmó.