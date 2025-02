“Falsas”: la Rural desmintió, sin nombrarlo, al funcionario de Milei que involucró a Nicolás Pino en el fracaso de la licitación por la Hidrovía

Después de que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, involucrara al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al exsubsecretario de Puertos y Marina Mercante de la Argentina, Jorge Metz; el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y el abogado Ezequiel Cassagne en la caída de la licitación de la Hidrovía, el titular de la Rural salió al cruce. Sin citarlo y en respuesta a una consulta de LA NACION, en un comunicado señalaron que en la entidad “no actuaron jamás a favor o en contra de una determinada empresa”. En la presentación que hizo el funcionario el pasado viernes en la Comisión de Transporte en Diputados aseveró que van a avanzar con las investigaciones e instar a que continúen con las denuncias.

Arreseygor sostuvo que había una “presunción” sobre la decisión de que las empresas no se presentaran a la licitación de la Hidrovía, en la que solo participó DEME y que será investigada por el Gobierno. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dijo textual que “van a avanzar con las investigaciones de lo que hasta ahora tienen como presunción de distintos actores” por la falta de oferentes en la compulsa.

Ante una repregunta de la diputada santafecina del PRO, Germana Figueroa Casas, sobre presuntas amenazas, Arreseygor respondió: “No estamos amenazando a nadie. Estamos avisando de que si detectamos comportamientos inusuales los vamos a denunciar y nadie que no los haya tenido debería preocuparse. Las presiones las hemos venido sintiendo hace cuatro o cinco meses. Y cuando hablo de la Sociedad Rural, como familia de productores que soy, cuando hablo de la Sociedad Rural, hablo del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, que actuó por cuenta propia y no quiero ni por un segundo poner en duda a la Sociedad Rural”.

Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación Captura YouTube

Y siguió: “Es el lograr de unos pocos por intereses propios los que manchan a todo el sistema, así como de alguna manera el lograr de unos pocos que manchan el esquema de una fundación que le ha dado bien a la Argentina como la Fundación Pensar, hoy la tiñen de parcialidad. Eso me preocupa y es por el esclarecimiento que vamos a investigar las cosas y nadie que haya hecho las cosas bien tiene de qué preocuparse”.

Respuesta

Tras estas declaraciones y una consulta de LA NACION, desde la Sociedad Rural Argentina desmintieron categóricamente las acusaciones. “Desmentimos categóricamente las falsas acusaciones contra el presidente de la entidad, Nicolás Pino, donde indican que fue uno de los ‘responsables’ de hacer fracasar la licitación para adjudicar la explotación de la Hidrovía. Continuamente en nuestras conversaciones con funcionarios de todos los niveles les hacemos llegar nuestras opiniones y comentarios buscando disminuir los costos de producción y resolver cuestiones que afecten a la competitividad del sector, tal como lo venimos haciendo hace 159 años”, precisaron.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino Santiago Filipuzzi

Además, señalaron: “En nuestra entidad no actuamos jamás a favor o en contra de una determinada empresa. El tema de la licitación de la Hidrovía sí se trató durante la última reunión que tuvo la Mesa de Enlace con el ministro Luis Caputo y otras autoridades nacionales. Desde ya que la entidad pone a disposición sus técnicos y todo aquello que pueda ayudar al mejor desarrollo del proceso licitatorio. Esperamos que en el menor tiempo posible se concrete un nuevo llamado a licitación, logrando que varias empresas puedan competir en igualdad de condiciones. De ser así, esto debería resultar en una menor tarifa para los productores en beneficio de la producción argentina”.

