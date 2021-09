Las conclusiones a las que se llegó indican, en primer lugar, que hay una relación lineal entre las emisiones totales (kg CO2 eq/ha.) y la dosis de nitrógeno aplicada, que hay una diferencia marcada entre fuentes (la cual se amplía con el aumento de la dosis) y que en las dosis más altas se observa una reducción de las emisiones del 21% cuando se usa el eNeTOTAL Plus. Otros de los indicadores que se cuantificaron fue el secuestro de carbono (kg CO2 eq/ha.año) que hubo en los distintos tratamientos de la red de maíz, comprobándose que las emisiones netas fueron un 30% menor con el uso de eNeTOTAL Plus. Expresado en términos de eficiencia (kg de grano producido/kg CO2 eq emitido), con el uso de eNeTOTAL Plus la misma aumentó un 40%.