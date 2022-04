Fracasó una reunión clave y se agrava el paro nacional de los transportistas de granos

En el tercer día del paro nacional de transporte de granos que lleva adelante la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) y, luego de una “dura y larga” reunión entre acopiadores, entidades ruralistas y cámaras de transportistas para determinar una nueva tarifa de cargas para fletes, no se llegó a un acuerdo y la medida de protesta seguirá “con la misma modalidad que hasta ahora”. En rigor, la medida se sigue sintiendo con fuerza: hoy solo entraron en las terminales portuarias 13 camiones.

Según pudo reconstruir LA NACION, el encuentro comenzó a las 10 de la mañana y, tras dos horas de negociación “difícil”, pasado el mediodía decidieron ir a un cuarto intermedio por media hora por falta de acuerdo entre las partes. Luego de ese impasse, la reunión se retomó pero no hubo coincidencias en los valores del gasoil ni de un reacomodamiento de las tarifas.

Funcionarios de la cartera de Transporte y dirigentes de las diferentes cámaras de transportistas, entidades ruralistas y de acopiadores Gza. MInisterio de Transporte

Valeria Prado, abogada de Fetra, señaló a LA NACION que fue un encuentro “muy tenso”, en donde no se pusieron de acuerdo por el precio del gasoil que se venden en las estaciones de servicio del interior. “Tanto el Gobierno como acopiadores y las entidades del campo dijeron que, si bien pueden haber algunas dispersiones, no es significativo como para aumentar la tarifa. Nos dijeron que el precio oficial es el que se publica en YPF y no reconocieron que ese precio no se consigue”, remarcó.

“Por nuestra parte les hemos presentado un relevamiento donde el promedio que se pagó fue entre $150 y $160 pero ellos no reconocen la realidad de lo que está pasando en las estaciones de servicio y no dieron entidad a nuestro informe. Nos ofrecieron una suba del 10% pero nosotros les dijimos que estaban muy lejos de lo que necesitábamos por nuestros costos. Ya no había nada más que hablar y se terminó la reunión. Por lo que sigue el paro por tiempo indeterminado, pero seguimos abiertos a la negociación”, agregó.

Vale recordar que la tarifa de flete fue actualizada en febrero pasado por un 25% más, considerando un valor de $107 el litro de gasoil. A modo de ejemplo, para un flete de 300 kilómetros la tarifa es $3432,45 la tonelada transportada. En esta oportunidad, por el incremento del gasoil, Fetra solicitó un incremento del 30%, mientras que el resto de las cámaras pidieron entre un 10 y un 12%.

Diego Giuliano, secretario de Gestión del Transporte, indicó: “Hemos operado como mediadores, generando este espacio de consenso, que lamentablemente no logró levantar el paro. Por eso, llamamos a las partes a la responsabilidad, sobre todo a lo que esta época requiere de parte de dadores y de empresas de transporte de cargas. Esperamos que en estos días pueda resolverse”.

“Estamos dispuestos a seguir convocando al diálogo entre las partes las veces que sea necesario, porque es muy importante garantizar la movilidad, en este caso de la carga, en el tiempo que está viviendo la Argentina”, agregó el funcionario.

Desde una de las entidades del campo exigieron que para un acuerdo primero se levante la medida de fuerza de los transportistas y el Gobierno garantice el suministro de gasoil. “Nos mantenemos firmes en la decisión de que, hasta tanto no se levante la medida de fuerza, como así también el gobierno garantice el abastecimiento de gasoil a un precio transparente el acuerdo no será posible”, dijo Carlos Odriozola, secretario de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En el marco de la convocatoria realizada por el Ministerio de Transporte para mañana, la entidad hace saber que participará de la reunión sosteniendo que para llegar a un acuerdo en la Mesa de Negociación programada, son condiciones necesarias: — Sociedad Rural (@SociedadRural) April 12, 2022

En Twitter, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) reclamó una solución rápida. “Esto genera una gran insatisfacción para el sector, debido a que no se están recibiendo #granos en ninguna terminal. La solución debe ser ahora”, dijo. Agregó: “El #paro genera pérdidas para toda la cadena agroindustrial y además afecta la credibilidad del país como proveedor de alimentos, ataca los ingresos fiscales y las divisas que tanto nos hacen falta y pone en riesgo el suministro de #aceites refinados para el mercado nacional”.

📌 NO HUBO ACUERDO



No hubo acuerdo en la mesa del Transporte: el paro se mantiene. Esto genera una gran insatisfacción para el sector, debido a que no se están recibiendo #granos en ninguna terminal. La solución debe ser ahora. — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) April 13, 2022

La Cámara de Puertos Privados Comerciales señaló que “existiendo negociaciones en curso habría que levantar inmediatamente el paro para buscar una solución a los planteos en un clima de paz social, en beneficio de todos los argentinos”.

En este sentido, indicaron que la falta de arribo de camiones a los puertos “genera pérdida de días de trabajo especialmente a los transportistas pero también a aquellos trabajadores que viven día a día del comercio con ellos”.

“También impide el normal abastecimiento de las terminales, provocando problemas de producción en las fábricas e incumplimientos de contratos con el exterior, con las graves consecuencias que ello implica para la reputación del origen argentino y, como si ello fuera poco, también corta el flujo de ingresos de divisas, tan importante para paliar el difícil momento que atraviesa nuestro país”, resaltó la entidad.

En el encuentro convocado por el Ministerio de Transporte también estuvieron la subsecretaria de Transporte Automotor, Laura Labat; el director de Transporte de Carga, Juan Manual Escudero; autoridades de la Subsecretaría de Agricultura y representantes de Fetra, de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), de Coninagro, de la Federación de Acopiadores y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), entre otros.