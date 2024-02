escuchar

A pesar de las dificultades económicas que enfrentó la Argentina, con una inflación que superó el 200%, hay un producto que logró sortear la caída en el consumo. Contrariamente, mantiene la tendencia al alza, marcando un récord histórico. Se trata del huevo de gallina, cuyo consumo per cápita promedio registró un crecimiento del 4,35% en 2023 respecto de 2022. Según datos revelados por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) en su informe anual de 2023, ese aumento el consumo per cápita de huevos registró un crecimiento del 4,35%. Esto elevó el índice de consumo per cápita en el equivalente a 336 huevos, en comparación con los 322 del año anterior.

De acuerdo con datos del INDEC, en el informe sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) la docena de huevos tuvo un aumento de 294% entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023.

En diálogo con LA NACION el presidente de CAPIA, Javier Prida, destaca que este aumento está estrechamente vinculado con la situación económica, convirtiendo a esta fuente proteica en una alternativa más atractiva por su costo en comparación con las otras carnes. Además, sostiene que la versatilidad para el consumo también contribuye significativamente a su creciente popularidad.

Prida destaca diversas cualidades que han mantenido la tendencia al alza del consumo en los últimos años. En relación a la ventaja por el precio, indica que actualmente un maple promedio en una verdulería del conurbano está entre $3000 y $3200. “Son dos kilos de huevo”, dice y agrega: “Hoy ninguna carne está a $1600 el kilo”.

“Es la proteína animal más versátil y económica que tiene el consumidor a disposición. Además, un huevo se puede encontrar en cualquier lado y se lo puede comprar en cualquier momento, no exige cadena de frío y es muy versátil para comer”, continúa.

No obstante, destaca que “cuando le ponés a elegir a la gente lo primero que quieren es comer carne de vaca, después de pollo y cerdo, y luego huevo”. Por esa razón, concluye: “Subió el consumo por dos razones, una indudable que es la situación económica y otra es la versatilidad que tiene el huevo por el consumo, por la cantidad de propiedades que tiene en aporte de proteína y vitaminas, sino también porque es la proteína animal más amigable al medio ambiente, prácticamente no genera huella ni de agua ni de carbono”.

En términos de producción avícola, el informe detalla que en aves de postura se alcanzaron los 53.110 millones de animales, con una variación interanual del 2,89%. El rubro de huevos producidos registró una variación del 2,88%, alcanzando los 15.807 millones. En cuanto a los huevos de mesa, la cifra fue de 13.911 millones con una variación del 2,88%. Los huevos procesados aumentaron un 2,89%, totalizando1.897 millones.

Del total de la producción, el 97,73% se destinó al mercado interno, un incremento del 1,17% respecto de 2022, mientras que el mercado externo representó el 2,27%, mostrando un retroceso del 33.24% respecto al año anterior.

“El 2023 fue un año sumamente complicado, en primer lugar por la epidemia de la influenza aviar, con un mercado interno bajo un proceso inflacionario y bolsillos menguados de los consumidores a lo que se sumaron restricciones al crédito e incertidumbre electoral que impactaron negativamente en las inversiones. Por su parte, las exportaciones fueron afectadas en su competitividad por la existencia de diversos tipos de cambio y dificultades para acceder a las divisas para insumos. No obstante, la industria del huevo apostó a la producción y puede presentar indicadores positivos en esos rubros que muestra su compromiso con el país y los consumidores” señaló Prida.

De cara al 2024, Prida observó que “es necesario que el Gobierno continúe con el proceso de normalización de las variables económicas, así como también de los tipos de cambio, en ese sentido desde CAPIA valoramos el esfuerzo como así también destacamos el retiro del capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus que significaba un aumento del 15% en los derechos de exportación de muchos sectores agroindustriales, incluidos la industria del huevo”

Por otro lado, alerta que “aún preocupa el arancel cero para las importaciones de huevos y subproductos. Desde CAPIA ratificamos nuestra predisposición al diálogo como así también a seguir produciendo e invirtiendo en nuestro país para continuar ofreciendo un producto de calidad nutricional, accesible y de altos estándares ambientales a todos los argentinos”

