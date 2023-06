Gervasio Posadas, precursor de las exposiciones agrícolas

escuchar

El nombre de Gervasio Antonio Posadas puede remitir a los lectores a su homónimo abuelo el notario de la Curia porteña y Director Supremo. Hijo de Luis de Posadas y de Juana María Bustillo, nació en Buenos Aires el 17 de febrero de 1815 y tres días después fue bautizado en la Merced con los nombres de Gervasio Antonio Donato José María de los Dolores. Este último nombre habría de ser una triste realidad porque poco después a consecuencias del parto falleció su madre que apenas tenía 18 años.

Vivió el exilio en tiempos de Rosas en Montevideo, donde alternó con Florencio Varela, Miguel Cané, Juan Thompson, y Esteban Echeverría y en París siguió la relación con Juan Bautista Alberdi y conoció al general San Martín, a quien asistió en Roma cuando tuvo en el hotel Minerva una descompensación. Volvió a Buenos Aires después de Caseros, dedicado a intereses privados, ocupó la dirección de Correos en tiempos de la gobernación de Valentín Alsina, organismo al que imprimió mayor dinamismo al extremo que fue confirmado en el cargo durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda.

Hombre de múltiples inquietudes, amigo de Domingo Faustino Sarmiento y Eduardo Olivera compartía con ellos las iniciativas para dotar de lo mejor al campo argentino, fuente del progreso nacional. Para ello estaba organizado la Primera Exposición Agrícola Rural Argentina, había obtenido el concurso de la Sala Comercial del Mercado 11 de setiembre, y el apoyo del gobernador Valentín Alsina, que simpatizaba con el proyecto lo mismo que hacendados y agricultores de la provincia de Buenos Aires. Algunos de los papeles de esa muestra hemos podido verlos en el archivo de su tataranieto Gervasio Posadas Mañé en Madrid.

La inauguración se realizó en el caserío de Palermo el 15 de abril de 1858, oportunidad en la que entre los productos expuestos estaban: trigo barleta de Chivilcoy; cáñamo y lino y fabricación de cabullería; terneros, toros, caballos y ovejas de razas, etc. Las diferencias entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires hicieron que esta muestra como la del año siguiente no alcanzaran el éxito deseado, pero fueron sin duda los primeros intentos a tales fines.

Ello llevó el 3 de abril de 1859 a la fundación de una entidad, antecedente de la Sociedad Rural. En la sesión inaugural fue proclamado presidente de la entidad Gervasio Antonio Posadas, quien inmediatamente tomó posesión del cargo y “proclamó solemnemente instalada la Asociación Rural Agrícola de Aclimatación”. Se designó en la oportunidad una comisión encargada de redactar los reglamentos que la integraban, Francisco Le Blanc, Eduardo Olivera, Francisco Almeyra, Vicente Casares, Eduardo Holmberg, Juan Clark y Domingo Faustino Sarmiento.

El mismo Sarmiento a su amigo José Posse al adjuntarle la circular de la creación de la Asociación le decía “puede ser de inmensa trascendencia para estos países, pues que los sujetos que la componen, son creadores, introductores de animales, cultivadores, agrónomos y jardineros. Como aún no está instalada no puedo anticipar nada sobre sus trabajos, que serán de un carácter práctico, no haciendo ciencia sino sobre hechos existentes y a la mano”.

En la inauguración de la muestra, recuerda José María Bustillo, después de la conferencia de Eduardo Olivera, Posadas se dirigió al gobernador Mitre resaltando que “este hecho arroja desde luego un resultado, el poner de relieve el progreso del país, cuyos destinos os están confiados”. Pocos días después el Gobierno le envió una medalla de oro “por los recomendables y muy activos servicios que ha prestado al país” en esa muestra; la leyenda de la medalla decía: “El Gobierno al iniciador de la exposición, don Gervasio Antonio Posadas”. Cuando se fundó la Sociedad Rural Argentina en 1866 en justo homenaje a su actividad le correspondió el número 3 de miembro honorario.

Las preocupaciones de Posadas llegaban a temas de todo tipo; en una carta de 1867 con motivo de la Exposición de París le decía a Duhamel sobre los gusanos de seda: “Mi amigo Gutiérrez los ha alimentado a expensas de las hojas que el Sr. Prilidiano Pueyrredón le regalará de su quinta”.

El pintor Maurice Rugendas retrató como estanciero a Gervasio Antonio Posadas, obra que estaba en su poder el señor John W. Maguirre. Falleció en Buenos Aires el 5 de enero de 1880.