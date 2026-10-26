Golpe en Chicago: la soja se desploma y toca su valor más bajo en dos meses tras las elecciones en Brasil y un dato de Estados Unidos

La soja se desploma en la Bolsa de Chicago durante las primeras operaciones de este lunes y está en su valor más bajo en dos meses. La oleaginosa retrocedió casi US$9 por tonelada en medio del avance de la cosecha estadounidense y de una fuerte depreciación del real brasileño tras el resultado de las elecciones presidenciales en el país vecino, donde ganó Lula Da Silva.

A media mañana, la posición noviembre cotizaba a US$453,24 por tonelada, con una baja de US$8,45 respecto del cierre anterior, según los valores informados por Zeni. La caída se produjo después de que el mercado completara dos semanas consecutivas de pérdidas.

Eugenio Irazuegui, analista de mercados de Zeni, describió el escenario como “un arranque de semana con saldo muy negativo en las cotizaciones de la soja” y confirmó que los precios actuales son los más bajos de los últimos dos meses.

Uno de los motivos de la caída es el avance de la cosecha en Estados Unidos. Según explicó Granar en su informe de apertura, las buenas condiciones del tiempo previstas para esta semana permitirían acelerar la recolección en el Medio Oeste estadounidense. Esto significa que habrá más soja disponible para la venta, lo que genera una mayor presión sobre los precios internacionales.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje presidencial en Brasil MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

A este escenario se sumó el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil. La victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva en el balotaje, que lo consagró presidente para un cuarto mandato, provocó un cambio en las expectativas sobre el real brasileño. De acuerdo con Granar, después de que el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta generara una apreciación de la moneda frente al dólar, los operadores comenzaron a prever una depreciación tras el resultado de la segunda vuelta.

Irazuegui señaló que el tipo de cambio registraba una suba del 12,3% y se ubicaba en 5,60 reales por dólar. Esta situación beneficia a los exportadores brasileños, porque una moneda más débil les permite ofrecer su soja a precios más competitivos en el mercado internacional.

“A la inversa de lo sucedido unas tres semanas atrás, la pérdida de valor de la moneda doméstica respecto al dólar norteamericano otorgaría ventajas comerciales respecto a los orígenes restantes, especialmente EE.UU., la Argentina y Paraguay”, explicó el especialista.

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