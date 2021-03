Grobocopatel: “La vida en la Argentina va a ser más difícil sin el Mercosur”

El empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel, accionista del Grupo Los Grobo, destacó que el Mercosur debe avanzar hacia una mayor integración entre sus países socios y proyectó que la “vida en la Argentina” sería “más difícil” sin el bloque comercial.

Grobocopatel se refirió de esta manera luego del cruce que tuvieron esta semana el presidente Alberto Fernández y su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

En una reunión virtual por los 30 años del bloque, Lacalle Pou dijo: “Casi todos los presidentes que hablaron antes que yo hablaron de pragmatismo, me quiero subir a ese concepto, librado de ideologías. Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre”. Tras esa frase, Fernández respondió: “No queremos ser un lastre para nadie. Si somos un lastre, tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie”, respondió.

Para Grobocopatel, radicado en Uruguay, “hay un tema pendiente de cómo va a seguir hacia adelante (el Mercosur) y también es un debate por el potencial acuerdo con la Unión Europea”.

“Estos debates son necesarios, tenemos que ponernos de acuerdo en una mesa con números que sean racionales y no a los gritos”, dijo el empresario en declaraciones a Radio Colonia.

Luego remarcó: “Todos pensamos que sin el Mercosur la vida en la Argentina va a ser más difícil, va a ser más difícil producir, va a ser más difícil exportar, el consumo interno. Las empresas que están en la Argentina no pueden tener un consumo interno de 40 millones (de habitantes), debe ser de 300 millones del Mercosur”.

En este contexto, Grobocopatel realizó una defensa del bloque y comparó la relación con hermanos que pueden no llevarse bien pero que están “condenados de por vida” a hacer cosas juntos.

“No somos socios, sino que somos hermanos. Muchas veces con los hermanos hay cosas que no te gustan pero estás condenado de por vida a seguir siendo hermano, así que más vale llevate bien y esto (por el Mercosur) es lo mismo”, indicó.

“Estamos condenados a hacer algo juntos y esa condena la tenemos que transformar en una oportunidad. La tenemos especialmente en el sector agroindustrial, pero también en otros sectores, servicios, energía, minería. Hay que facilitar el flujo de personas, cerebros, bienes, servicios”, añadió en las declaraciones radiales. Para Grobocopatel, el bloque debe “avanzar en una mayor integración”.

La Argentina tiene en el trigo un producto clave de exportación a Brasil, el mayor socio del Mercosur. En las últimas diez campañas agrícolas, Brasil ha sido el destino de no menos del 74% de las exportaciones argentinas al Mercosur, según un trabajo de diciembre pasado de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según el Indec, el año pasado las ventas al exterior de trigo se ubicaron en dólares en US$2471 millones. La Argentina está exportando el cereal a más mercados en los últimos años, pero igual Brasil sigue siendo relevante y compró por US$983 millones.

Vale recordar que hay un Arancel Externo Común del 10,5% que encarece las importaciones de trigo extraMercosur. Se trata de un elemento que favorece al trigo argentino. Brasil, no obstante, puso una cuota de 750.000 toneladas sin aranceles.

