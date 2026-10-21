Hay 40.000 hectáreas: el “cultivo estratégico” conectado con el mundo que promete un boom como combustible

La demanda de aceites para nuevos usos, entre ellos los combustibles renovables, y los beneficios que puede aportar a las rotaciones abren oportunidades para ampliar la presencia de la canola en los sistemas productivos argentinos. Esos fueron los ejes de un encuentro organizado por la empresa de semillas Advanta en Rosario, donde productores, asesores y especialistas analizaron las perspectivas comerciales y los factores de manejo que inciden en el desempeño del cultivo.

Entre los resultados presentados durante la jornada se destacaron experiencias en las que la incorporación de canola a la rotación estuvo asociada con aumentos de entre 300 y 500 kilos por hectárea en soja y de entre 500 y 1000 kilos por hectárea en trigo, en los cultivos posteriores. Según la empresa, también se expusieron registros de redes de ensayos de terceros con contenidos de aceite de entre el 46% y el 48%.

Los datos se presentaron como parte de una evaluación que propone considerar tanto el resultado de la canola como su aporte al conjunto del sistema productivo. El interés por la canola se vincula, entre otros factores, con la expansión de los biocombustibles, que suman demanda a su uso alimentario. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el crecimiento de la producción de diésel renovable impulsó las importaciones estadounidenses de este aceite. En la Argentina, en tanto, el cultivo mantiene una presencia acotada. Según estimaciones privadas, la superficie sembrada se había estabilizado en los últimos años alrededor de las 40.000 hectáreas, principalmente en Entre Ríos y Buenos Aires.

Esta vez, la mirada agronómica estuvo a cargo de Gonzalo Invernizzi, presidente de la Comisión de Investigación y Desarrollo de Fucrea, y del equipo de Desarrollo Técnico de Advanta. Durante sus exposiciones destacaron la necesidad de planificar el cultivo de manera anticipada, desde la elección del ambiente y la fecha de siembra hasta la nutrición y la cosecha.

Gonzalo Invernizzi, presidente de la Comisión de I+D de Fucrea, Las Cuchillas Uruguay

En el análisis comercial participaron referentes de la comercialización, productores con experiencia en el cultivo y Fernando Solari, consultor especializado en canola. Entre las tendencias de mediano y largo plazo abordaron el crecimiento de la demanda de aceites vinculado con los combustibles renovables, junto con mayores exigencias de sustentabilidad y trazabilidad.

En ese contexto, los participantes analizaron las posibilidades de ampliar la participación de la canola en las rotaciones argentinas, con una mirada que combinó las perspectivas del mercado y las herramientas agronómicas necesarias para desarrollar el cultivo. “La canola es un cultivo estratégico, conectado con tendencias globales y con la necesidad de construir sistemas productivos más diversos y eficientes. Desde Advanta impulsamos su desarrollo junto a toda la cadena para que alcance su verdadero potencial”, señaló Axel Labourt, gerente general de Advanta Cono Sur.

La jornada también incluyó la presentación de la propuesta genética de la compañía. Según informó la compañía, su trabajo en canola se apoya en más de 60 años de investigación y mejoramiento a nivel global, acompañado por evaluaciones y adaptación regional.

Según indicaron, el conocimiento se traduce hoy en un portafolio de híbridos primaverales de ciclo intermedio a corto Advanta

La empresa cuenta con híbridos primaverales de ciclo intermedio a corto. En esa línea, también señaló que su desarrollo genético busca combinar potencial y estabilidad de rendimiento, alto contenido de aceite, sanidad, resistencia al vuelco, posibilidades de control de malezas y adaptación a distintos ambientes. La firma destacó que buscan ampliar la presencia de la canola en los sistemas productivos argentinos, respaldada por más de 60 años de investigación y mejoramiento genético del cultivo a nivel global.