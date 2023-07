“Hay un ataque político”: en el campo defienden a Gabriel Batistuta de la acusación de un sindicalista

escuchar

“Ellos son excesivamente meticulosos”, dice Juan Capozzolo, un productor agropecuario de Reconquista, Santa Fe, vecino de Gabriel Batistuta. El exfutbolista se vio envuelto en una acusación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) por presunta “explotación laboral”. Los productores de la zona afirman que el escándalo “tiene una connotación política”.

“Acá hay un ataque político, no solo por lo que el Bati representa para el agro. Estos están embarullando las cosas para las elecciones. Bati es un crítico del Gobierno y eso no lo pudieron revertir. No creo que él tiene mal al personal, porque nosotros tenemos reglamentadas hasta las casas”, defiende Capozzolo. Son menos de 30 minutos los que separan los campos de ambos. En la zona se conocen todos y aseguran que la familia decidió apostar por invertir en campos ganaderos de la región en lugar de hacerlo en la pampa húmeda para sembrar cultivos.

“Yo conozco a los padres de toda una vida. Son perfil bajo. Gloria, la madre fue compañera mía en el colegio y Osmar, el padre, iba dos años arriba mío en el colegio, pero tuvimos y tenemos relación por el campo. Ellos son una familia totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a ver de los futbolistas, por ejemplo, no les interesa mostrar nada. Son muy perfil bajo. Gloria trabaja como voluntaria en un hospital y todos son muy meticulosos sobre como tratar a la gente”, relata el productor, quien dice que conoce hasta el experto que les hizo las instalaciones de las mangas. “Fue todo de primera, lo que no es normal”, afirma.

A Batistuta dice que lo conoce desde muy chico y siguió toda su vida futbolística en la Argentina e Italia. En Malabrigo la familia tiene un establecimiento de alrededor de 70 hectáreas, con un campo de polo, donde recibe a los amigos y hace los asados. Pero la propiedad está separada de los campos productivos, que en rigor en su mayoría estarían ubicados en Cañada Ombú, a 140 km, por la ruta más cercana; en el norte de Santa Fe. Esa región se vio afectada por la sequía.

El exgoleador de la selección argentina manifestó sus críticas por la falta de mantenimiento de las carreteras de su provincia natal Twitter

“La familia no ha sacado la plata del país, la han invertido acá. Pudieron haberse ido, comprar campos en el sur, en la pampa húmeda, pero decidieron comprar en la zona y estar afincados acá. Se quisieron quedar y seguir con una tradición de invertir acá, porque el padre es conocedor de la zona. No tenían extensiones de campo antes y empezaron a comprar cuando comenzaron a tener plata por la carrera de Gabi”, explica el productor.

Esa región no presenta las condiciones edafoclimáticas para cultivos como la soja, por ende, la familia se dedica a la ganadería. No obstante, hay un campo de menor extensión que está dentro de la cuña o los bajos. “No siembran soja como a veces se dice en los medios. Estos no son campos aptos para eso, sino para la ganadería, y son campos de extensiones granes, pero que valen apenas el 10% o 20% de lo que vale un campo productivo en la pampa húmeda”, explica.

“Los Batistuta son gente que tienen las cosas en orden, eso es lo que está pasando, que lo atacan por temas políticos, estos tipos lo están usando para hacer política. No es lo mismo atacar a un desconocido que atacar a Gabi. Y todo lo hacen por derecha. La gente es envidiosa e inventa cosas, pero estos son los tipos preocupados en serio por lo que pasa la gente”, advierte.

Capozzolo recuerda que el exseleccionado nacional “intentó” vivir en el exterior. “Él decidió volver a Reconquista, porque acá puede vivir tranquilamente. Acá nadie lo joroba para sacarse fotos. Viene a pasar momentos con sus amigos en el bar y está tranquilo”, narra.

La presunta denuncia

Todo surgió de una serie de declaraciones de José Voytenco, secretario general de la Uatre, quien en diálogo con radio La Red afirmó que varios trabajadores fueron hallados en “condiciones deplorables” en uno de los establecimientos del exdelantero de Fiorentina. “En el que inspeccionamos, encontramos trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en pésimas condiciones”, reiteró el dirigente, quien explicó que acudieron al lugar tras recibir una denuncia anónima.

“Al principio no obtuvimos la autorización necesaria para realizar el relevamiento en los campos (del exfutbolista), pero cuando la tuvimos, nos encontramos con esta realidad. Fue indignante lo que encontramos”, afirmó el sindicalista. Según los denunciantes, el exartillero tenía en sus campos a trabajadores “no registrados” a quienes sometía a un régimen de explotación.

ESTAS SON LAS 35 CASAS PARA USO DE NUESTRO PERSONAL RURAL Y SUS FAMILIARES , CONSTRUIMOS UNA CASA POR AÑO , SE INVIRTIÓ EN LA ESCUELA CAMINOS ENERGIA ELÉCTRICA Y PANTALLAS SOLARES .NUESTROS TRABAJADORES SE ENROLAN CONFORME A DERECHO DE LA LCT Y DEL ESTATUTO DEL PEÓN RURAL. pic.twitter.com/NYGf4qlSeP — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) July 6, 2023

Según publicó El Litoral, el delegado de Uatre local explicó que en realidad, los trabajadores estaban todos inscriptos y que “no hay empleados en negros”, pero que había una diferencia formal como provisión de ropa, pago de horas extras y algunos detalles edilicios de la casa donde están viviendo, pero que no había ninguna condición esclava, como declaró el secretario general de la Uatre. “Uatre delegación Santa Fe, pasó a un cuarto intermedio en la secretaría de trabajo. Es una cuestión administrativa, no hay denuncia penal por servidumbre, que fue lo que dejó entrever el jefe del sindicato”, explicó Andrés Vassallo, productor de la zona.

En una entrevista con LA NACION, el exfutbolista contó que se sentía “usado”, cuando recibía señalamientos. Además, pidió ante la Justicia la inconstitucionalidad del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas.

“Yo no quise pagar un impuesto y me mataron. El juez de Resistencia todavía no falló…, mucha gente hizo la presentación, pero, ¿vos sabés de otros aparte de [Carlos] Tevez y Batistuta? Yo no estoy de acuerdo, por eso protesté. No me parece justo que yo tenga que pagar por cosas que no hicieron los gobiernos anteriores. Resulta que vos ganaste cosas, tuviste suerte en la vida… y ahora sos un mal tipo. Otra herencia de la famosa grieta. ¿Explicame esa relación? Me rompí los dos tobillos, yo no robé un peso, pero sin embargo, soy un hijo de puta. En todo caso, si querés, sería un tipo no generoso, supuestamente. Pero no, mejor soy un hijo de…, ja, ja, ja. Dios mío. Yo tengo una empresa de ropa acá, pago millones de pesos de impuestos por el campo… Hay que pagar los impuestos y tener los beneficios por pagarlos: me refiero a las rutas en buen estado, los puentes…”.

Al igual que los productores y las entidades que representan al sector agropecuario, el ídolo en su momento cuestionó las retenciones al campo. “¿Cuáles son las intenciones de eso? ¿Adónde van mis retenciones? Porque si yo veo obras fabulosas cierro la boca. Insisto: yo no tengo colores políticos, pero este impuesto solidario, que dicen que es sólo por ahora y ante el que me planté, se puede quedar. Como pasó con ganancias antes. Estoy pagando impuestos con el campo desde hace 60 años... Entonces vos tenés que pagarle a gente que no hace nada para ganarse eso”.