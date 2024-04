Hito: una empresa de Chaco realizó la primera exportación de pacú a Estados Unidos

Escuchar

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) certificó la primera exportación de siete toneladas de pescado de la especie pacú (Piaractus mesopotamicus) hacia Estados Unidos desde la provincia de Chaco.

Producido por la empresa arrocera San Carlos SRL, el “pacú Teko” se desarrolla en un sistema de rotación de actividades que consiste en dos ciclos: en el primero, las parcelas son acondicionadas y destinadas al cultivo de arroz; tras la cosecha, se realiza una inundación, se procede a poblar los estanques con ejemplares juveniles de pacú e inicia la etapa de engorde, aprovechando el rastrojo del arroz como alimento natural.

“Este modelo, que permite el aprovechamiento de los recursos para una producción sustentable de un producto de alta calidad, fue diseñado por esta empresa con apoyo del Senasa, que colaboró desde el inicio asesorando en la construcción de la planta hasta la actualidad, acompañando los procesos de faena con la presencia de un profesional capacitado específicamente en la materia”, explicó el director del Centro Regional Chaco Formosa del Senasa, Facundo Galvani.

La planta frigorífica que envió el producto, ubicada en la localidad chaqueña de Puerto Las Palmas, recibió la habilitación de exportación el 13 de abril del año pasado y, a poco más de un año, concretó el primer envío hacia el país norteamericano.

El establecimiento Arrocera San Carlos, en la localidad chaqueña de La Leonesa, alterna la producción de proteína animal y de arroz de excelencia, del total de la superficie, unas hectáreas se destinan al pacú y otras hectáreas se ocupan con distintos cultivos de arroz, que serán pobladas con pacú durante el otoño. A su vez los lotes con pacú pasarán a tener arroz a partir de su siembra en octubre.

Para lograr esta rotación reacondicionaron el perímetro de las parcelas para que puedan soportar una columna de agua de 1,3 metros. Lo que significó un importante movimiento de tierra por el trabajo de las excavadoras y una fuerte inversión. Además de disminuir las labores y prácticas agrícolas, este sistema intenta tener mayor sustentabilidad que el modelo tradicional de producción de arroz.

Fórmula infalible

La primera motivación de Eduardo y Martín Meichtry, padre e hijo y titulares del establecimiento arrocero no estaba puesta en desarrollar un proyecto acuícola y mucho menos dar con una rotación para el arroz. En ese momento, en el 2010, ellos buscaban una respuesta a las presiones que venían recibiendo de grupos ambientalistas que los acusaban de contaminar el suelo, el ambiente y la población de La Leonesa con el uso de herbicidas.

“Nosotros veníamos haciendo análisis en aguas y suelos y los resultados demostraban ausencia de contaminación por agroquímicos. Pero aún así seguíamos sufriendo acusaciones. Por lo que se me ocurrió una forma de redoblar la apuesta y demostrar de una buena vez que no había contaminación. Le dije a mi padre: ¿Por qué no llenamos de peces, que son altamente sensibles a los agroquímicos, esos dos esteros que tenemos a unos 500 metros del borde del pueblo?”, recordó Martín Meichtry en una nota publicada en LA NACION en 2012.

Al principio, la idea parecía medio descabellada pero no dejaba de ser una salida a la situación conflictiva que estaban viviendo. Antes de abortar la idea, decidieron buscar más información y así es como los Meichtry se corrieron hasta Clorinda, Formosa, para ver con sus propios ojos de qué se trataba ese mundo totalmente desconocido de la acuicultura.

El arroz pregerminado

La acuicultura permitió reflotar la idea de sembrar el arroz pregerminado que brinda una gran cantidad de ventajas sobre la siembra convencional. Al sembrar la semilla pregerminada sobre 3 centímetros de agua, con mucho barro y con un suelo con nutrientes, ya no es necesaria la roturación y se asegura la fecha de siembra ya que no se depende más del factor climático.

Además, al tener el suelo saturado de agua se puede llegar a prescindir totalmente del uso de herbicidas debido a la ausencia de malezas. Esta técnica no se pudo implementar antes debido a una gran limitación: al arroz pregerminado se lo comían los caracoles. La gran noticia que les llegó a los Meichtry fue que el pacú se comía a los caracoles. Casi de inmediato, llegó a San Carlos una sembradora brasileña especializada en este tipo de siembra. El germinado del arroz se obtiene después de tener sumergidas en agua la bolsa de semillas por 24 horas.