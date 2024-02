escuchar

Tal como lo venían advirtiendo, productores del partido bonaerense de Azul, bajo el paraguas de la Sociedad Rural local, presentaron una demanda colectiva ante la Justicia contra el municipio por una ordenanza que los obliga a pagar por mes una tasa llamada de servicios esenciales, en pesos del equivalente de hasta un litro de gasoil por hectárea a aquellos propietarios de tierras en ese distrito bonaerense. También frentistas de casas y comercios deberán tributar dicha tasa, con dos litros por mes.

Los demandantes son 190 productores, socios de la entidad ruralista, que tienen casi 190.000 hectáreas de las 640.000 del partido y que representan casi el 30% de la superficie total. Además, existen otras demandas individuales y colectivas por fuera de la entidad, indicaron. Con dos bufetes de abogados reconocidos de CABA y de esa ciudad, junto a la demanda presentada el jueves pasado en el Juzgado Contencioso-administrativo, se sumó una cautelar para frenar el cobro de dicha tasa hasta tanto finalice el proceso judicial.

“Fue una movida muy fuerte. La demanda tiene varias aristas porque la ordenanza está llena de defectos: la tasa tiene que ser algo específico (monto y fin). Aparte tiene que tener una relación con lo que cada uno usa de esa tasa. Por ejemplo, la tasa vial va directamente a lo relacionado con el uso de caminos rurales, con la cantidad y calidad de hectáreas y con el uso en sí”, dijo a LA NACION Hernán Moreno, presidente de la Sociedad Rural de Azul.

Al no haber conseguido que el intendente anterior, Hernán Bertellys ni el que asumiera en diciembre, Nelson Sombra, hicieran algún tipo de revisión al respecto de esta tasa, Moreno dijo que el camino ahora es la Justicia

“Pero en este caso no tiene nada que ver porque tiene un montón de fines, como salud, educación, deporte, señalística, cuestiones que hacen a la ciudad de Azul y por lo cual no tiene una contraprestación específica para con el campo. Además no tiene relación lo que se cobra con el servicio que se brinda”, añadió.

Con el nuevo impuesto, en un estimado el municipio piensa recaudar por año más de $2200 millones, dicho valor se irá incrementando en tanto y en cuanto el precio del gasoil suba. Vale recordar que durante el tratamiento del proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante solo se logró agregar una escala en relación a si es un campo de cría, mixto o agrícola (dividido por los diferentes cuarteles del distrito) y del valor de un litro generalizado se cobra un 0,5, 0,75 o un litro, respectivamente.

“Además que consideramos un disparate seguir creando y sumando impuestos. Lo que la Argentina necesita es achicar impuestos para lograr más competitividad y más desarrollo de las empresas privadas”, expresó el productor agropecuario.

En este contexto, Moreno dijo que en la primera cuota el municipio solo recaudó un 40% de la tasa de servicios esenciales, es decir que “hubo una gran rebelión fiscal por parte de los productores, que decidieron directamente no pagarla”.

“Esto va ir empeorando. En la segunda cuota se va a cobrar menos aun porque hay muchos productores que no sabían que se podía hacer un desdoblamiento en la factura de la tasa vial. Todos pueden ir al municipio a pedirlo para pagar solamente la tasa vial. Incluso hay gente que decidió no pagar nada, incluida la tasa vial”, advirtió.

Recordó que, al no haber conseguido que el intendente anterior, Hernán Bertellys ni el que asumiera en diciembre pasado Nelson Sombra, hicieran algún tipo de revisión al respecto de esta tasa, el camino ahora es la Justicia. Días previos y posteriores a que se conociera la intención del municipio, cientos de productores se manifestaron frente al Concejo Deliberante de Azul para mostrar su descontento.

“Tratamos de pararlo de todas las formas posibles, diciéndoles que esta tasa representaba en la renta del productor una porción demasiado grande pero hicieron caso omiso. Por eso, cuando salga esto va a ser de alto impacto y va a generar un precedente impresionante para el sector y para el país. Tenemos mucha expectativa que sea positivo”, finalizó.

En este sentido, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), dijo que desde hace tiempo vienen alertando “con preocupación del incremento fuerte que está teniendo la tasa vial” pero que, más allá de esto, ahora no es solo la suba que tiene, “sino la distorsión que se ha hecho de la tasa vial”.

“Es una locura. Porque en realidad lo que se hace es tomar como base imponible la tasa vial y colocarle distintos ítems, que en muchos casos son del 5% o del 3% que se le agrega a esa tasa y la deforman totalmente ¿Por qué la deforman? Porque las tasas son contraprestación de servicio. De ninguna manera pueden tener o contener otros ítems que no sean eso. Le agregan educación, salud, espacios públicos, bomberos, mantenimiento de maquinaria y otros más. Esta situación se viene dando a través del tiempo”, dijo a LA NACION.

“Pero en este año hay que agregarle que, como prevén que no va a haber ingresos de aportes discrecionales que hacía Nación a la provincia, la provincia no lo va a hacer con los municipios. Entonces, estos municipios salieron no solo a incrementar de manera tremenda y brutal las tasas, sino que además de eso, inventaron tasas nuevas de servicios que ya se prestaban. O sea que en muchos municipios habrá un incremento impositivo y una presión tributaria medido en porcentajes mayor casi que la de la provincia. De mantenerse en el tiempo e incrementándose por la inflación, va a ser un aumento fortísimo de los ingresos municipales, pero a la vez va a generar una falta de rentabilidad importante en el sector, producto de la presión tributaria local”, cerró.