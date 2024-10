Impuesto PAIS: fabrica un producto único en la Argentina y pide al Gobierno que “se defienda la industria nacional”

Escuchar

Luego que el gobierno de Javier Milei confirmara para diciembre próximo la eliminación definitiva del impuesto PAIS, en el sector de los fabricantes nacionales de maquinaria agrícola hay reclamos para que la quita se aplique de forma anticipada para quienes importan componentes. Esto, dicen, a fin de competir en igualdad de condiciones con aquellos que traen productos terminados. Argumentan que, en la primera reducción realizada en septiembre pasado, perdieron frente a los importadores de productos terminados, ya que estos pudieron ingresar la mercadería cuando el impuesto bajó, mientras que ellos deben importar los componentes con anticipación para luego fabricar.

Este es el planteo de José Cerutti, CEO de CYS Agro SRL., única licenciataria en la Argentina de Amadas EE.UU., empresa que domina más del 70% del mercado global de maquinaria para maní. “Nosotros tuvimos que pagar el Impuesto PAIS del 17,5% para importar componentes y fabricar maquinaria nacional, mientras que quienes importan productos terminados pudieron esperar hasta que el impuesto bajara en septiembre [a 7,5%], lo que les dio una clara ventaja”, afirmó Cerutti, que produce en General Deheza, Córdoba.

“Este impuesto debió reducirse 180 días antes para aquellos que traen partes o componentes, permitiendo competir en igualdad de condiciones con quienes importan productos finales”, explicó. Frente a esto, insistió: “Pedimos que se defienda la industria nacional y se considere nuestra situación. De lo contrario, en diciembre volveremos a enfrentar la misma desventaja, sin poder competir en igualdad de condiciones”.

Cerutti también señaló que los bancos oficiales no deberían financiar productos importados de la misma manera que lo hacen con los nacionales. “Nosotros vamos a Brasil y no nos financian nada. De hecho, nos duplican las tasas de interés. Mientras tanto, aquí se financian productos importados con una diferencia mínima de tasas”, afirmó. Además, resaltó que en Brasil si el equipo no tiene un 60% de componente nacional real no se lo toma como nacional para ingresar a las líneas de financiamiento del llamado Finami. Añadió: “Soy de la opinión de que los productos importados, incluso si no se fabrican localmente, no deberían tener condiciones financieras diferenciales”.

La firma fabrica cosechadoras, arrancadoras de maní y carros transportadores en General Deheza, Córdoba. Cerutti relató que la compañía comenzó como concesionaria de maquinaria agrícola y, tras conocer a Amadas hace 30 años, decidieron ingresar al mercado de cosechadoras de maní. Sin embargo, las restricciones a las importaciones durante los años 2012 y 2013 los llevaron a empezar a fabricar autopartes en su planta de General Deheza. “Hoy, aproximadamente el 92% de lo que fabricamos es de producción nacional”, destacó. Además exportan conocimiento porque colaboran con Amadas en áreas como ingeniería y nuevos desarrollos tecnológicos. “En este momento, toda la telemetría y las nuevas tecnologías se desarrollan desde la Argentina para Estados Unidos”, agregó.

Respecto a como está la situación para ese sector, el empresario señaló que las ventas han sido buenas en el segundo semestre, tras un año anterior marcado por la sequía. “Los precios se mantuvieron altos debido a los bajos stocks mundiales por cuestiones climáticas. Brasil enfrenta sequías, y en Estados Unidos la cosecha podría tener problemas de calidad. Esto nos da buenas perspectivas para el futuro”, comentó.

Cerutti detalló que Amadas EE.UU. controla aproximadamente el 80% de la trilla mecanizada de maní a nivel mundial. Sin embargo, solo el 10% del cultivo se cosecha con maquinaria en el campo, ya que en países como India y China, los principales productores mundiales, la mayor parte de la producción se realiza de manera manual. “En esos países las unidades de cosecha son pequeñas, de menos de una hectárea, y la mayoría se recolecta a mano”, explicó.

Estados Unidos, con 900.000 hectáreas sembradas, es el mayor productor de maní que utiliza maquinaria, exportando aproximadamente el 30% de su producción. La Argentina, por su parte, exporta el 95% del maní que produce en unas 450.000 hectáreas, seguido por Brasil, que siembra unas 300.000 hectáreas y exporta el 70% de su producción.

