Inédito: usan una imagen de Lionel Messi para sembrar con su rostro en todo el país

La Copa del Mundo despierta emociones de todo tipo. Los más fanáticos del fútbol se aventuran a hacer apuestas y darlo todo por la selección argentina; otros dejan volar la imaginación para rendir homenaje a sus ídolos. El Mundial de Qatar no es la excepción y en las redes sociales comenzó a circular el diseño del rostro de Lionel Messi sobre un lote de maíz que ya se extendió a lo largo y ancho del país.

Existen distintas formas de alentar a la selección nacional y en el campo los agrónomos despliegan toda su creatividad para entrar en el juego. Así fue cómo un productor agropecuario decidió homenajear al capitán de la selección con su rostro en un lote de maíz que tendrá los primeros resultados en unas semanas durante las semifinales, antes de que termine el evento que convoca a millones de personas en todo el mundo.

“Sembrado el lote LC18NS. ¡En algunas semanas veremos si ya se ve algo desde los satélites!”, indicó el ingeniero agrónomo Nicolás Ríos Centeno en su cuenta de Twitter, donde compartió la captura del monitor de siembra y arrobó a Carlos “Charly” Faricelli, el autor original de la prescripción, quien le dijo a LA NACION que ya entregó 10 diseños que se están utilizando en distintos puntos del país y tiene otros ocho pedidos en marcha.

El ingeniero agrónomo Nicolás Ríos Centeno compartió la imagen de la pantalla de monitoreo de siembra con el rostro de Leo Messi

“Termina siendo un juego; sabíamos que se iba a hacer el dibujo aumentando la densidad de siembra, pero esa densidad tiene un costo, porque se hace con una población de maíz muy densa. Hice todas las cuentas”, explicó Ríos Centeno a este medio.

En el hilo de Twitter, reveló el costo en dólares del cambio que tendrá en el lote de maíz solo por llevar la cara del también delantero del París Saint-Germain (PSG). “US$459 nos cuesta esta humorada. Ponerle una sonrisa a los que pasan en avión por arriba no tiene precio”, señaló también en respuesta a otro tuit que mencionaba la intención de elaborar un código QR que remitiera a la AFIP a una página web “con mensajes de cariño” de parte de los productores.

En rigor, haciendo la conversión al dólar blue, el homenaje al futbolista tiene un costo de 145.962 pesos argentinos. “Hice cuentas para pedirle permiso al jefe”, contó. Ríos Centeno, en rigor, asesora a un productor.

“Todos los productores vamos a hacer el mismo dibujo aumentando la densidad para que se vea el contraste”, advirtió. En su caso, el campo donde se podrá apreciar desde el cielo el rostro de Messi queda en la estación Comandante Granville, en la provincia de San Luis.

El ingeniero agrónomo compartió los cálculos del diseño sobre el lote Twitter

“Es un divertimento de chacarero, son las ganas de pasarla bien en el trabajo y haciendo cosas. Esto es un juego y ahora como está el Mundial salió la propuesta para hacerlo”, dijo.

Más abajo en el tuit, añadió las coordenadas geográficas para seguir la imagen aérea para quienes quieran pasar y observar dentro de unas semanas el resultado final del diseño del rostro de Messi. “Veremos en tres semanas”, aventuró el agrónomo que en 2007 recibió el premio LA NACION-Banco Galicia como “Mejor Agricultor” con la empresa Ser Beef SA.

10 para el 10

Hace algunas semanas, Carlos “Charly” Faricelli, un ingeniero agrónomo y creativo, que se dedica al diseño de logos e imágenes en campos, creó un dibujo de Messi que se iba a utilizar sobre una plantación de maní con la consigna “manija por el Mundial”. El diseño, que se está entregando ad honorem, cobró tal relevancia que publicó que había hecho 10 para el 10. Enseguida, la iniciativa se viralizó tanto entre los productores agropecuarios que quisieron ponerlo en marcha en otros cultivos: ya se acercan a 10 modelos a lo largo y ancho del país.

Uno de los lotes que tendrá el rostro del capitán de la selección argentina Cortesía

“El cultivo hace lo que las tecnologías le piden; hoy en día permiten hacer o planificar casi a la perfección, desde hace unos años vengo haciendo diseños en los campos de maíz para promocionar marcas o simplemente divertirme. Este año, una empresa relacionada con el maní me pidió uno y dije que sí. Hice una prescripción con Messi, es un tributo”, narró el agrónomo sobre el desafío que enfrentó en la previa de la gala futbolística, pero que se ha extendido con el correr de los días.

“En el agro están viendo el mundial. Hay un montón de gente que no conozco que me está pidiendo la cara de Messi; me impresionó cómo me conectó esto con un montón de colegas, pero también cómo el tema de la cara de Messi en el campo nos puso a hablar de la sequía”, sostuvo.

Hasta el sábado pasado, Faricelli, quien gracias al avance de la tecnología puede monitorear los lugares donde se está sembrando el diseño de Messi, contabilizaba 10 lotes de maíz tardío con los dibujos estampados que en los próximos días ya tendrán los primeros resultados. “A partir de esto se está hablando de tecnología del agro, de soja, de maní, maíz, de la sequía, de tractores, y eso que todavía la carita se está sembrando. Eso me parece superimportante”, contó y explicó que lo que hacen es “poner más densidad de maíz en un lugar para hacer la forma” del rostro del capitán.

Carlos "Charly" Faricelli es el cerebro detrás del dibujo de Messi en el campo Cortesía

“Ahora todos quieren hacer algún seguimiento satelital, pero recién se va a ver mejor para marzo, cuando se pase en avión”, aseveró. Los lugares donde ya se sembró es en Río Cuarto, Alejo Ledesma, Berrotarán, Del Campillo, Venado Tuerto; San Luis y Tres Lomas, en la provincia de Buenos Aires. “La idea es mostrarle a la gente que no es del campo que nosotros nos movilizamos igual, que nos divertimos trabajando”, cerró.