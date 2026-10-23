“Influye mucho o algo”: una encuesta señala que la incertidumbre electoral para 2027 es el mayor freno a las inversiones de los productores

Un relevamiento del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral dado a conocer hoy señaló que la incertidumbre electoral de 2027 se encuentra entre los principales condicionantes de la inversión por parte de los productores agropecuarios.

La casa de estudios realiza una encuesta a 406 productores con un valor bruto de producción igual o mayor a los 200.000 dólares. Construye un indicador como el Ag Barometer Austral, que refleja situaciones como la confianza, la expectativa en el momento actual y perspectivas hacia adelante. En septiembre-octubre la confianza de los productores subió un 2% respecto de la medición anterior y quedó en 150 puntos. Se encuentra estabilizado en un nivel históricamente alto hace tres mediciones, pero alertó que hay una brecha “persistente entre las expectativas favorables hacia el futuro y una mayor cautela al momento de tomar decisiones”.

En este contexto se inscribe la cautela para las inversiones. “El relevamiento muestra que la incertidumbre electoral hacia 2027 es el factor más mencionado por los productores al consultarles qué los lleva a actuar con cautela o postergar inversiones: el 49% identifica el escenario político como un condicionante, seguido por la incertidumbre climática, con el 38%, y las tasas o condiciones de financiamiento, con el 24%. Al tratarse de una pregunta de respuesta múltiple, los productores podían señalar más de un factor”, dijo el informe.

En septiembre-octubre la confianza de los productores subió un 2% respecto de la medición anterior y quedó en 150 puntos

Según el reporte, además, “un 68% de los productores manifiesta que el escenario electoral influye mucho o algo en sus decisiones de inversión”. Agregó: “Los resultados reflejan la percepción de los propios empresarios agropecuarios y no implican, por sí mismos, una relación causal entre la incertidumbre política y las inversiones que finalmente se concretan”.

En otro orden, según el relevamiento, lo que aparece como una cautela convive con una evaluación más positiva respecto de las oportunidades. Al respecto, el Índice de Expectativas de Inversión aumentó un 3,9% y alcanzó los 133 puntos, un valor máximo histórico, indicó. Detalló que el 66% de los productores considera que es un buen momento para invertir.

"Una cosa es evaluar favorablemente una oportunidad y otra es decidir el momento adecuado para comprometer recursos", dijo Steiger Archivo

“La diferencia entre ambas respuestas ayuda a explicar el comportamiento del sector: reconocer una oportunidad no significa necesariamente concretarla de inmediato. En un contexto de incertidumbre, los productores también priorizan la liquidez, la reducción de compromisos financieros y la posibilidad de adaptar sus decisiones a medida que se despeje el panorama económico y político”, señaló el reporte.

Para hacer una lectura de la situación, Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director del Ag Barometer Austral, expresó: “Que el índice de inversión alcance un máximo histórico y que, al mismo tiempo, los productores manifiesten cautela no es contradictorio. Una cosa es evaluar favorablemente una oportunidad y otra es decidir el momento adecuado para comprometer recursos. La liquidez y la flexibilidad financiera siguen siendo importantes para atravesar un escenario que todavía presenta incertidumbres”.