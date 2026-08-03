Ingresaron US$2918 millones: en julio cayó un 3% la liquidación de divisas de la agroexportación

La agroexportación registró en julio pasado un ingreso de divisas de US$2918 millones, una merma del 3% respecto de junio último, según informó hoy la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). La entidad también indicó que entre enero y julio de 2026 sus empresas liquidaron 16.297 millones de dólares, una merma del 16% versus el mismo lapso de 2025.

Estos datos del sector cerealero se conocen mientras las ventas en volumen de todas las exportaciones agroindustriales acumuladas se ubicaron en lo que va del año en niveles récord. En este marco, en el caso puntual del rubro cerealero han influido para que se registraran caídas el hecho de que, a diferencia de 2026, durante enero y junio de 2025 rigió una reducción temporal de las retenciones que en ese momento aceleró ventas de los productores y su consecuente exportación. Vale recordar que durante el período hubo una fluctuación de los valores de los granos.

“El mes de julio de 2025 se caracterizó por la finalización del Decreto 38/2025 que fijó bajas temporales de derechos de exportación y, por lo tanto, un flujo de ventas a exportación y registro de contratos de ventas al exterior superior al promedio histórico de ese mes. El año 2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales”, indicó hoy Ciara-CEC.

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