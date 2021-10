Insólito robo de leche de un tambo en plena madrugada

A los ataques contra silobolsas, carneadas, sustracción de herramientas de galpones e incluso asaltos a productores en los campos, ahora se sumó una nueva modalidad: el robo de leche, en mínimas cantidades, de los tambos.

Esto último fue lo que le sucedió en los últimos días a Gustavo Augel, un productor de la zona de Lobos, a 95 kilómetros de Buenos Aires. Le estuvieron sacando entre 30 y 50 litros por día de su establecimiento hasta que su tambero, una madrugada que iba a realizar el ordeñe de las vacas, vio salir a tres personas con bidones cargados de leche que rápidamente se perdieron en medio del campo.

“Es penoso. Si venís a las dos de la tarde y me decís que no tenes para comer y me pedís un bidón, te lo doy. Es penoso llegar a la madrugada y entrar así para que no te escuche nadie”, contó a LA NACION.

Augel, que es coordinador de la Comisión de Lechería de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), señaló que le da “vergüenza” hacer una denuncia por un robo de 30 litros. No obstante, señaló que quiere dejar “asentado lo que está pasando”.

“Estoy a 20 kilómetros del pueblo, no sé de donde vienen, si en bicicleta o en moto”, relató el productor.

Según señaló, el tambero tiene su casa a unos pocos metros del lugar del tambo y en la madrugada, cuando salió se encontró con la escena, con las personas retirándose del lugar con bidones.

“Salen cortando campo, como si nada, y después se pierden. A dónde van no tenemos ni idea. Para la policía es difícil porque no es que salen para el lado de una ruta, sino cortando campo”, apuntó el productor. Calificó de “triste” a la situación.

Diferencia

En el campo hay un tanque de 5000 litros y hoy en el tambo ordeñan unos 3000 litros. “Sacan entre 30 y 50 litros. Claramente es para consumo”, indicó. Si la mercadería fuera para hacer una reventa, se estima que debería ser un mayor volumen.

“Nos hemos dado cuenta por la diferencia que había cuando viene el camión (para retirar la leche). Venían faltando entre 30 y 50 litros diarios”, señaló. Agregó que en el campo se están “viviendo momentos difíciles”.

“Me quiero imaginar que es para consumo, por la cantidad de litros que se llevan”, reiteró el productor.

Según explicó, “nunca” le había sucedido que faltara leche del tambo. “No falta otra cosa, es muy triste la situación”, afirmó Augel, que además de encontrarse a 20 kilómetros de Lobos está a 20 kilómetros de San Miguel del Monte.