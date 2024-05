“Inútil”: Espert fustigó a Kicillof y llamó a una rebelión fiscal en los municipios

Escuchar

El diputado nacional José Luis Espert trató de “inútil” al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y llamó a los productores a que comiencen una “rebelión fiscal”. El economista argumentó, en referencia a las tasas municipales que aumentaron los jefes comunales, que si no hay una contraprestación de servicio, los productores deben rebelarse fiscalmente porque están en todo su derecho. Además, dijo que se vienen batallas “muy importantes”.

El economista participó del panel sobre el agro y la política con la presidenta de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, en el Congreso de Maizar. “Si la Nación no se alinea, va a seguir siendo una villa miseria que el kirchnerismo no rectificó. El kirchnerismo es una maldición, que busca transformar al país en una villa miseria, de la cual se está buscando ir hacia adelante”, apuntó.

Criticó también que las provincias recauden impuestos en lugar de que lo haga la AFIP. Si esto último pasara, indicó, habría federalismo y los municipios, en lugar de recaudar tasas se eliminarían todas.

Afirmó que “las verdaderas batallas se libran desde la política” y recordó “la importancia de la libertad”. Dijo que la libertad implica la “libertad de comercio”.

“Se vienen batallas muy importantes, no puede ser que tengamos al comunismo gobernando la provincia de Buenos Aires. No puede ser que la provincia esté gobernada por un inútil como Kicillof, que no esté con los intereses del agro, sino que piense que es un problema. Tenemos que votar con la cabeza, no con los pies”, resumió.

En esa línea, dijo que para que no haya retenciones el agro tiene que dar una batalla con la “libertad de comercio”.

“Esta es una economía completamente cerrada al agro, si tenés una economía cerrada al agro, dónde lo vas a poner al sector golpeado por retenciones y perseguido por los gobiernos”, agregó.

Espert defendió la importación Tadeo Borubon

Además, advirtió que cuanto más se importe, mejor le va a ir al agro, y sostuvo que desde el Congreso se puede hacer mucho. “Empecemos por la batalla cultural, el primer impuesto que hay que eliminar son las retenciones, insisto en que lo primero que hay que pedir es la libre importación. El agro nunca va a ser potencia aunque tenga cero retenciones, después va a venir un gobierno, esperemos que sea el de Milei, porque sino al agro le va a seguir yendo mal si la Argentina no está abierta al mundo. Se tienen que derribar las barreras, nunca va a ser un negocio importar si no están abiertas a las exportaciones”, planteó.

Por otra parte, Naveyra dijo que todo lo que son las retenciones tienen que venir de la mano del Congreso para brindar previsibilidad y reglas claras. Además, sostuvo que el país y el sector necesitan tener las leyes. Recordó que la Ley Bases es una herramienta que se está trabajando. “Tenemos que trabajar de la mano con los legisladores”, precisó y agregó que “el federalismo empieza cuando no hay recursos para impartirlos”.

“Cómo hacemos para trabajar en una Ley Bases y avanzar en una agenda con derechos de exportación, ley de propiedad intelectual”, planteó. La fundación impulsa un espacio con diferentes legisladores interpartidarios del agro para que se sienten a trabajar en la mesa con técnicos y productores. “No es tomar el modelo de Congreso de Brasil, pero similar”, dijo.

“Dejemos de mirar solo Excel, pensemos más adelante, con faros largos, esa mirada que obliga… La política tiene que existir para transformarle la vida de la gente. Este compromiso es el que miro acá con la gente, y no tengo dudas que juntos podemos hacerlo”, explicó.

José Luis Espert a la llegada al auditorio Tadeo Borubon

Espert recordó que su batalla a favor de las ideas de libertad no comenzaron con Milei, sino con Álvaro Alsogaray. “Creo en la libertad de mercados. No pensemos que todo depende del Congreso nacional, empecemos a invertir la pirámide, cuando los políticos hablan de federalismo, hablan de unitarismo. Los municipios y los intendentes con la estructura antifederal de hoy termina siendo un mero delegado del Gobierno de Buenos Aires”, acotó.

“Tiene que haber un principio de correspondencia entre lo que se cobra y la contraprestación de servicio que reciben. Comiencen una revolución en los municipios, en los lugares donde los intendentes no den una contraprestación. Empecemos una rebelión fiscal. Si no pagamos las tasas se caen: empecemos, y solo eso nos va a llevar a una autonomía provincial y municipal”, advirtió.

En esa línea, sostuvo que parte de la libertad es tener bajos impuestos. “Hay que tener un Estado chiquitito que esté solo para las cosas esenciales. El Estado está para eso, para salvar al pueblo de las catástrofes que puedan pasar. El Estado, como está tan grande, el agro no tiene otra manera de escapar de los impuestos. Aprovechemos la oportunidad que nos da un gobierno liberal como el de Milei”, afirmó. Remarcó: “El agro debería ser aperturista”.