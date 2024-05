“Siento paz”: citaron a indagatoria a cinco involucrados en el resonante caso de una pyme y la dueña dejó un fuerte mensaje

Escuchar

Un fiscal citó a declaración indagatoria a cinco personas involucradas en una causa penal por el conflicto en la pyme Lácteos Vidal, en la localidad de Moctezuma, provincia de Buenos Aires hace casi dos años. La empresa había denunciado un bloqueo y diversos hechos contra sí. Esto se da después del revés judicial que había recibido la empresa familiar cuando la sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo rechazó los recursos presentados por la firma y reafirmó el principio de inapelabilidad en juicios sumarísimos. En el gremio dijeron que no han sido notificados.

Se trata de Gastón Moreno, secretario general de Atilra seccional Trenque Lauquen; Abel Osmar Damico, empleado y delegado de la fábrica; Sergio Raúl Longo, secretario adjunto de Atilra seccional Trenque Lauquen; Cristian José Martin, empleado y vocal suplente de la comisión directiva del gremio, y Franco Marcelo Yedro, empleado y miembro de la comisión directiva de la seccional Trenque Lauquen, quienes están imputados por el fiscal general Martín Butti por “compulsión a la huelga”. La cita será los días 3, 4, 10, 17 y 18 de junio próximo, a las 10, respectivamente.

Alejandra Bada Vázquez, una de las dueñas de la pyme láctea, consideró que este es “un paso importante y necesario para que se haga Justicia”. En el documento firmado por el fiscal general Butti destaca que “conforme los elementos probatorios agregados en la presente investigación, y existiendo elementos suficientes o indicios vehementes de la perpetración de los delitos de compulsión a la huelga, a fin de recibirle declaración” a estas personas.

En julio y agosto de 2022 se realizaron medias de fuerza y acampe de los trabajadores en las inmediaciones de la planta de Lácteos Vidal en Moctezuma, Carlos Casares Santiago Filipuzzi

“Siento paz, esperanza y alegría. Siempre tuvimos la conciencia tranquila, si bien nunca se puede justificar ningún acto de violencia, ni mucho menos un bloqueo tan agresivo como nos hicieron, no tenían realmente ningún motivo para hacerlo. No fue una huelga porque fue ilegal e ilegítima, pero tampoco tenían motivos para hacerlo”, planteó.

La empresaria señaló que el personal tenía los sueldos al día, las cargas sociales y estaba bien categorizado: “Cobraban lo que les correspondía y estaba en tiempo y forma. Todo estaba perfecto, lamentablemente se dejaron llevar por la mafia sindical que solo les importa conservar sus privilegios y los llevaron a cometer un error muy grave, sobre todo la violencia ejercida contra sus propios compañeros, a los que nunca representaron”.

Eduardo Darriba, uno de los abogados de la causa, mencionó que las imputaciones se realizaron a partir de una presentación que hizo la abogada en Trenque Lauquen, Mariana Heim. Recordó que la causa penal y la laboral también continúan.

En septiembre pasado, Diego Armando Alarcón, también sindicalista de la seccional Trenque Lauquen de Atilra, fue llamado a indagatoria por presuntamente ser uno de los supuestos “responsables del bloqueo de Lácteos Vidal” y ”por el delito de compulsión a la huelga”, según determinó en su momento la Justicia. El conflicto tuvo su origen en julio de 2022 en la fábrica de esa localidad bonaerense, donde fueron despedidos 26 trabajadores y otros tres con inmunidad por ser delegados y estar dentro de la comisión directiva del gremio. En medio de idas y vueltas en la Justicia, los dueños consiguieron llegar a una negociación con 15 de 25 empleados (hubo una jubilación en el medio).

Alejandra Bada Vázquez denunció originalmente el hecho a través de un video que se hizo viral en su momento

“No quisiera que ningún otro empresario o empleado tuviera que sufrir un bloqueo o tenga que pasar por lo mismo que nosotros. Es muy desgarrador, difícil de soportar, porque no te dejan entrar la leche que encima se pudre, como empresario sentís que te empezás a fundir, porque no te dejan vender, si no vendés no tenés dinero para cobrar. Es una situación angustiante, porque cuando es una empresa familiar se sufre más porque esto repercute en la familia, en lo anímico”, contó.

En tanto, Heim agregó que “Moreno y Longo tienen antecedentes por haber cometido hecho semejante contra empresa láctea de Macachin, La Pampa. El delito por el cual se los imputa es el 158 Código Penal, por compulsión a la huelga, y contra la libertad de trabajo.

“Estas imputaciones son el resultado del caso con dos años de investigación penal por los hechos ocurridos el 18 de julio de 2022 en la Usina Lácteos Vidal. Ejercieron innumerables formas de intimidación y violencia contra quienes querían ejercer su derecho de trabajar. Mantuvieron la empresa inoperante durante meses”, agregó.

“Esto es una luz de esperanza para el crecimiento del trabajo digno de la Argentina, donde se está penando el delito contra la libertad de trabajo y la libertad de trabajo está por encima de muchos otros derechos. Esto me da esperanza, el ataque fue muy feroz porque estuvo toda la mafia sindical atrás. Pusieron en riesgo las fuentes de trabajo de los que querían seguir. Haber defendido la libertad de trabajo me da mucho orgullo”, narró.

Descargo del gremio

Ante una consulta de LA NACION al gremio, allí indicaron que ni el abogado ni el implicado del gremio han sido notificados, pero que tampoco tenían conocimiento del resto de los imputados sobre la notificación. Además, mencionaron que hay una incoherencia: “Despiden a 29 trabajadores por hacer huelga y denuncian a 5 de ellos. ¿Por qué no denunció a los 29?”

Agregaron que la denuncia original era porque los “obligaron” a hacer huelga, cuando los empleados estuvieron semanas ahí: “Nadie los obligó”.