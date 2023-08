escuchar

El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, criticó a quienes evitan hablar de una baja de las retenciones al campo con el argumento de que esto “perjudica al fisco”. Señaló: “No dicen la verdad”. En este marco, reiteró una propuesta suya para quitar los derechos de exportación.

En el Congreso Internacional de Coninagro, que se desarrolló en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el candidato mencionó que, de llegar a la presidencia, en cuatro años eliminaría las retenciones. “Arranco con una rebaja a todas del 25% el 10 de diciembre. Somos el único país que exporta impuestos. Nosotros exportamos impuestos, porque con los impuestos indirectos que cobramos, los exportamos y le cobramos un impuesto al que exporta y le cobramos también al que importa”, resumió.

Destacó que está probado por un estudio que por cada dólar que se baja en las retenciones automáticamente suben 67 centavos de dólar la recaudación de otros impuestos. “No hay ningún motivo para que no se puedan bajar las retenciones”, dijo.

Añadió: “No hay ninguna excusa para que no se puedan bajar las retenciones a la producción agroalimentaria y a todas las demás exportaciones y en cuatro años hay que terminarlas. No existen en ningún país del mundo, no hay en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, ni en ningún país de Europa o Asia. ¿Por qué solamente la tenemos que soportar los argentinos? Lo que conseguimos es que Brasil, que hace 30 años tenía un PBI agroalimentario similar al nuestro, creció tanto que es el equivalente a todo el PBI argentino”.

El candidato a la presidencia habló de un plan de estabilización serio para el país Cortesía Coninagro

Explicó que la Argentina, con los cepos y las prohibiciones, se ha quedado atrás. “Le han metido la pata de encima al campo con las retenciones, regulaciones y creo que el gobierno kirchnerista lo ha tratado objetivamente como enemigo del campo, porque le echa la culpa de su desgracia”, apuntó.

Esto, dijo, comenzó con la resolución 125 de 2008 de retenciones móviles. “Es el sector agroalimentario el que puede traer divisas. En vez de incentivarlo y ayudarlo para que traiga divisas, se le pone el pie de encima, impuestos, prohibiciones y eso, además de trabar la posibilidad de incremento productivo, traba también el ingreso de divisas en medio de la necesidad de dólares”.

El candidato presidencial dijo que hay subsidios que se dan indiscriminadamente y que se tienen que dar a aquellos que pasan verdaderas necesidades Cortesía Coninagro

“Faltan [dólares] porque no exportamos lo que tenemos que exportar y uno de los motivos por los que exportamos menos es porque se le ha puesto el pie encima al complejo agroalimentario. Justo en este momento de nuestro país estamos viendo las consecuencias de estos dos elementos: falta de dólares y la exacerbación de darle a la maquinita por el déficit fiscal, porque tenemos una altísima inflación, y por otro, faltan dólares”, planteó.

Explicó que lo más importante ahora es trabajar sobre el déficit fiscal. “Las políticas de recursos del Estado nacional tienen que ser coherentes... Consistentes. Eso va a ser un plan de estabilizaciones serio y no un parche sobre parche como lo que está haciendo el Gobierno y el ministro de Economía [Sergio Massa] actual”, apuntó.

Según mencionó, la Argentina, con un plan de estabilización podría llegar a tener la inflación que tienen los países vecinos. “¿Por qué nosotros tenemos que tener una inflación de tres dígitos? No es que los argentinos nos peleamos con nuestros vecinos, tenemos las mismas características productivas que nuestros socios y hermanos. No hay ningún motivo que justifique que tengamos una inflación anual de 130%. La explicación es que aquellos que gobiernan el Estado nacional, con tal de ganar las próximas elecciones gastan más de lo que les ingresa para acumular poder sin resolver el problema de la inflación que permitiría la estabilidad macroeconómica y dar un alivio a la población”, señaló.