Tras el breve intercambio de palabras anoche en las escalinatas del Teatro Colón entre el flamante presidente Javier Milei y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, luego de la gala por la asunción del jefe de Estado, el dirigente rural señaló que, aunque debe armarse de “paciencia y templanza, el campo tiene buenas expectativas para lo que se viene con el nuevo Gobierno”. En este sentido, como integrante de la Mesa de Enlace, pedirán una audiencia para el mes en curso con la Secretaría de Bioeconomía, a cargo de Fernando Vilella, como también con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el mismo presidente de la Nación.

Según describió, para él fue un gran fin de semana que tuvo como frutilla del postre el abrazo afectuoso del presidente a la salida de la celebración del Colón. Unos minutos antes de la finalización, se encontraba en la explanada del teatro, fumando un cigarrillo e intercambiando sensaciones con su mujer cuando de repente vio un tumulto de gente, se acercó y era Milei que se retiraba del lugar; inmediatamente lo llamó y se fundió en un abrazo.

“No pude saludar al Presidente cuando llegó, fue medio imposible porque entró muy rápido. Pero a la salida, estábamos en la vereda para volvernos a casa porque se había hecho tarde y justo salió el Presidente. Ahí nos encontramos y nos saludamos. Hacía rato que no charlaba con él, después de la elección no volví a tener comunicación ni encuentros. Fue un saludo muy cordial, una linda charla, donde en voz baja el Presidente reconoció al campo como un puntal de la economía. Y, como siempre lo dice, iba a necesitar del sector agropecuario para que la Argentina se ponga de pie de vuelta. Yo le dije ‘está bien Presidente, cuente con nosotros y vamos para adelante, vamos a salir de este atolladero’. Después, recordamos nuestros encuentros de hace dos años y medio, que fueron sus primeros acercamientos al campo”, contó a LA NACION.

Como integrante de la Mesa de Enlace, adelantó que antes de fin de año, esperan tener una reunión formal con Vilella y que, además, pedirán también encuentros con Posse y Milei.

“Esta semana nos juntamos las cuatro entidades de la Mesa de Enlace para diagramar el futuro a seguir. Sería bueno antes de fin de año tener una reunión con el Gobierno”, dijo.

En este contexto macroeconómico, Pino reiteró que el campo debe tener “paciencia y templanza y que debe calmar las ansiedades porque, sin haberlo hablado con nadie, las decisiones que tomará Milei, primero van camino a ordenar la parte financiera, a saber tipo de cambio, emisión y demás”.

“Sé que la Secretaría de Bioeconomía va a presentar un trabajo para reducir las retenciones de las diferentes producciones. Hay que tener paciencia pero el camino va a ir por ahí: lograr un tipo de cambio que nos permita comprar y vender al mismo valor, eso no es nada menor. Sobre todo para las producciones regionales que, si bien hoy en su gran mayoría no tienen retenciones, hoy el tipo de cambio las liquida directamente. Vamos camino a una recomposición de lo que es la parte impositiva y la parte cambiaria del sector”, dijo.

“Todos los que nos dedicamos a la producción, estamos viendo que va a ser duro pero va a ser mejor, sea por el camino de los derechos de exportación o por el camino del tipo de cambio, va a ser mejor. Los productores que están cosechando trigo hoy, los productores que estamos sembrando la gruesa ahora o que estamos con los toros en el rodeo para planear la preñez, sabemos que el producido de eso va a ser en un escenario distinto. Y eso te da mucha expectativa y seguramente encararemos algo diferente ¿El tiempo? Será lo que el Presidente y su equipo vean. Hay prioridades y necesidades más urgentes, siempre hay que pensar que primero está el otro, porque si el otro no está bien, uno tampoco puede estar bien”, agregó.

Para el dirigente, el discurso de ayer al mediodía frente a la Plaza de los Dos Congresos “no fue nada más que describir la realidad que iba a recibir o el escenario que va a tener que transitar la Argentina: “El discurso fue lo que fue, describir la realidad, una realidad dura y que nos va a costar. Pero creo que en poco tiempo se va a ver y se va a notar una mejora en la vida de todos nosotros”.

El presidente Javier Milei en las escalinatas del Congreso de la Nación Santiago Filipuzzi

Si bien no pudo participar de la asunción de Milei en el Congreso por la poca disponibilidad de lugares que había, la agenda de Pino comprendió un fin de semana cargado de eventos con diferentes personalidades de la política internacional y local.

El sábado por la noche tuvo una comida junto a unos 20 empresarios del sector y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien les contó su visión acerca las medidas económicas que lleva adelante en su país para que el sector privado invierta a largo plazo.

“Fue muy interesante escuchar el potencial paraguayo, cómo lo va desarrollando y lo más impresionante fue cuando habló de la parte impositiva, donde el sector privado paga el 10% de IVA, el 10% de Ganancias y listo, se acabó. No existen Ingresos Brutos, Renta Presunta, no existe nada. En este rumbo, Paraguay está en búsqueda de convenios con diferentes países, como es Estados Unidos y Taiwán, para llevar inversiones de afuera a su país. Para esto, destaca su estabilidad donde hace años tienen una inflación que no supera el 3,4%. Exactamente ese es el camino porque, como decía Peña, con menos cantidad de impuestos, hay menos evasión”, dijo.

También ayer a las 11, Pino tuvo otro evento. La Canciller Diana Mondino lo invitó a participar de un encuentro en la Bolsa de Comercio junto a empresarios de toda la economía argentina: “Ahí nos avisó que la Argentina se iba a sumar a la OCDE y estuvo un director de ese organismo”.

Los primeros encuentros de Pino con Milei

Según recordó, uno de esos primeros intercambios con el ahora presidente fue en mayo de 2022 en la Rural, cuando se estaba desarrollando la Exposición de Angus y Milei era un diputado disruptivo: “En un momento de la charla me mandaron a llamar para entregar un premio, y le dije ‘Javier, aguantá un momento que voy a entregar un premio’ y me dijo, te acompaño. Dimos una recorrida por la muestra y la gente cuando lo veía tenía un entusiasmo enorme que no podíamos caminar, se quería sacar fotos. Era una cosa muy impresionante”.

Antes de visitar la muestra de Angus, el entonces diputado nacional Milei dialogó con directivos de la Rural

“También hemos tenido charlas y almorzado juntos varias veces y siempre se refirió al campo como el primer motor de la economía. Luego llegaron los encuentros de abril y julio pasado, cuando vinieron los candidatos a presidente al predio en Palermo. Ahí, en julio fue cuando me dijo ‘no digas nada pero te voy a presentar a mi futuro jefe de Gabinete’ que era Posse”, cerró.