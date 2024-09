“La cancha se hizo más chica”: la dura advertencia de un experto del BID sobre el mercado y el rol que tendrá China

Escuchar

Las crecientes exigencias y demanda de alimentos en el mundo, sumadas a las complicaciones comerciales, han llevado a los diferentes sectores de la economía, entre ellos el agro, a repensar estrategias para acceder a más mercados. No obstante, según Paolo Giordano, economista principal del sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cancha cada vez más se achica, por lo que es indispensable estar preparado, sobre todo porque China va a subsidiar a sus propios productores.

“Hay una coyuntura que se vuelve más complicada, un mundo que está cambiando porque va a haber nuevos atributos, pero en muchos otros casos hay que trabajar en una agenda pendiente. La cancha se nos hizo más chica, con la nueva normalidad que hace que el comercio crezca más lentamente, nos vamos a tener que pelear por una torta más pequeña. Los jugadores están cambiando. China crece menos, va a demandar menos. Va a cambiar las condiciones de competitividad de nuestra producción. Va a subsidiar mucho más a su agricultura”, sostuvo.

Fue en el panel “Escenario Internacional y los Factores de Incertidumbre” en el sector agropecuario, durante la presentación de los datos de la Campaña gruesa 2024/25 evento que se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el que mencionó que en el corto plazo no se observan buenas señales en cuestiones comerciales, porque considera que se ha vuelto a los márgenes precios volátiles de la pandemia. De la presentación participó también Valeria Piñeiro, del International Food Policy (Ifpri).

Valeria Piñeiro, del International Food Policy (IFPRI) Fabián Marelli

El experto observó que después de la crisis de la pandemia, hubo un gran rebote de precios que fue amplificado por la invasión de Rusia a Ucrania, y que se ha vuelto a la “vieja nueva normalidad”. Es decir, a un comercio que crece poco. “Volvemos a un ambiente comercial relativamente desafiante; ya no son los años de la incorporación de China al sistema multilateral, a ese dragón hambriento, que quería materias primas de América Latina y empujaba los precios hacia arriba, incrementando la demanda real”, dimensionó.

Esto se ha observado en las tasas moderadas de crecimiento económico y cercanas a niveles bajos que ha habido en el mundo. Sobre los cambios en las cadenas valor vinculadas al agro en la globalización, observó que algunas se van a extender y en otras va a haber una redistribución. En el medio, los diferentes sectores de la economía, incluyendo el agropecuario, han sufrido el aumento de los fletes que termina “pagándolo los productores y exportadores”.

De acuerdo con un informe de la entidad, explicó que se avizora un mercado de incertidumbre para los operadores. “Hay varios indicios de que la coyuntura no está mejorando y que, en realidad, ese repunte que vimos al principio del año sería temporal, sin que hayamos salido de la tendencia a la contracción del comercio que observamos desde 2022. El corto plazo no nos da buenas señales, y hemos vuelto a un mundo más complicado que el anterior a la pandemia”, apuntó.

“La competitividad en los últimos diez años se ha erosionado. En el agro, Brasil y Paraguay han crecido, mientras que Argentina y Uruguay han tenido más problemas para llegar en mejores condiciones de competitividad. Hay algo que no estamos haciendo que están haciendo nuestros competidores y que hace que perdamos cuotas de mercados”, completó.

El auditorio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante la presentación de los datos para la campaña gruesa 2024/25

China ha reducido la demanda de productos, pero se incrementa la de los países árabes y África que tienen potencial para crecer, pero América Latina pierde competitividad. “En esto nos estamos sentando en los laureles. Pensamos que China nos iba a llevar para arriba para siempre y no es así”, advirtió.

América Latina, dijo, está para dar una solución a la demanda de comercio global al mundo, y no lo va a poder hacer si no lo hace en conjunto. Según mencionó, los países latinos son pequeños para este juego. “Viajar en convoy siempre va a ser mejor que viajar solo. Tenemos que tener coordinación para viajar acompañados y no solos como país. El partido va a ser más difícil, pero el premio puede ser más grande. Para aprovechar la oportunidad hay que ser jugadores en forma porque la cancha va a ser también muy grande”, resumió.