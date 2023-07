“La decisión golpea a todo, a la polenta”: fuerte advertencia de quienes usan maíz para producir por su inclusión en el dólar agro

escuchar

CÓRDOBA.- El dólar a $340 para las economías regionales que anunció el Gobierno (13% más que el actual) incluirá al maíz, grano que debe ser incorporado por una resolución de la Secretaría de Agricultura ya que el decreto de Economía no lo incluyó. El maíz es un insumo clave para feedlots y granjas porcinas y ovinas y también para el bioetanol con lo que la decisión tendrá impacto inflacionario. Desde todas las cadenas alcanzadas coinciden en que se vienen tiempos “muy duros”.

Los expertos estiman que hay unas 5,5 millones de toneladas para vender. Sebastián Salvaro, analista de la consultora AZ, enfatiza que la medida “destruye valor por todos lados”. Señala que desde el 18 pasado a hoy aumentó 30% el precio del maíz en la pizarra de Rosario y eso “impacta fuerte sobre los negocios ganaderos y los termina de destruir porque no le ganaban a la inflación”.

“No benefician al productor de maíz porque no lograran que le paguen paridad -es el mismo efecto que ya se vio con la soja en las ediciones de dólar soja- y perjudican al productor de carne, huevos y leche ya que su principal materia prima sube en pesos y es difícil transferir a góndola ese alza”, explica Salvaro.

Repasa que el productor tiene poca intención de vender, “salvo que hagan un acuerdo con la exportación” y apunta a las expectativas de que un cambio de Gobierno implique un achicamiento de la brecha para el año que viene, por lo que la “mayoría busca pasar la campaña aunque implique menores precios”. Calcula una venta de entre 2 y 3 millones de toneladas.

Distorsión

A nivel micro, la resolución provoca una distorsión del mercado en general, condiciona y paraliza decisiones del productor. Desde la Cámara Argentina de Feedlots, su director, Juan Carlos Eiras, explica que ya vienen de diez días de falta de materia prima porque -por la incertidumbre- los productores no vendían, a lo que estima que hay que sumar el tiempo de espera de la firma de la resolución y el que lleva ver qué declaran los exportadores: “El cómo es precios y disponibilidad, un mix terrible”.

Plantea que el del feedlot es un sector donde “no hay lista de precios; somos tomadores de precios de compra y de venta” y enfatiza que la cadena “no funciona por aumento de costos”. Según la proyección de Eiras, lo que queda de este mes y gran parte de agosto el matarife podrá comprar a los mismos valores porque hay oferta.

“No hará reconocimiento de mayores costos -añade-.Vendrá el día que tenga escasez; los feedlots no tenemos capacidad de poner precio. En el gobierno primó la lógica de juntar unos dólares más antes de las elecciones pero la decisión golpea a todo, a la polenta, al aceite de mazí, a los derivados de maíz secos y húmedos, a la leche y a las carnes”.

En el caso de la carne de cerdo, el primer cálculo es que el costo de producción por kilo aumentará $80. “Vendemos hoy a $410 y el costo es de $400 en los criaderos eficientes. El margen era muy poco y todo el resto iba a pérdida. Ahora todos trabajaremos a pérdida”, indicó Adolfo Franke, vicepresidente de la Federación Porcina Argentina.

Detalla que hace semanas que vienen “batallando” con el maíz y los derivados de soja porque los productores buscan anticiparse “ir ganando unos kilos” porque ya veían venir situaciones “complicadas”. Franke subraya: “Este es el comienzo. El Gobierno optó por romper al sector de carne y leche, tuvo otras opciones y eligió esta. Sabemos que quien venga en la próxima administración deberá hacer correcciones al dólar oficial; los sectores de la carne en general estamos todos en la lona venimos de meses de pasarla mal y ahora será muy mal”.

Este año la producción porcina aumentará alrededor del 6% anual y tiene inversiones en marcha, por lo que Franke admite que se abren interrogantes de cómo seguirá la situación.

La analista de AZ Group, Lorena D’Angelo, insiste en que la medida oficial es un “nuevo parche” para conseguir dólares; reconoce que el mercado esperaba un dólar de $350 “aunque debería estar más cerca de los $370″ para seguir la inflación acumulada. “Habrá impacto en el mercado del maíz que venía bajando ante la expectativa de que fuera incluido en el nuevo dólar agro; podría paralizarse-describe-. Golpeará fuerte a los que usan el cereal para alimentos de animales”. También señala que no hay un nuevo dólar soja porque las existencias de la oleaginosa son muy bajas.

En este marco, Guillermina Mas, presidenta de la Cámara de Productores de Leche del Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba), remarca: “Son medidas que, además de distorsionar mercados de los bienes afectados, impactan en otros, dado que todo está vinculado. En nuestro caso, impactan fuertemente en nuestro principal costo, que es la alimentación de nuestros rodeos, costo que ya viene impactado por los dólares soja previos ya conocidos y la conocida sequía”.

“Si bien las importaciones de nuestra cadena no deberían estar afectadas, no está del todo claro cómo puede impactar el costo del impuesto PAIS en lo que es el servicio de flete. Nuestra visión es que la Argentina en general y nuestra cadena en particular, necesita una simplificación de normas para facilitar las operaciones comerciales, una disminución de las intervenciones y distorsiones, apuntar a un tipo de cambio unificado, eliminar derechos de exportación Este tipo de medidas son apenas parches con fines recaudatorios que dificultan las operaciones y en nuestro caso, nos impactan negativamente”, agrega.