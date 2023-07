Javier Milei en la Exposición Rural: “No se dejen meter las manos en los bolsillos con políticos mentirosos”

escuchar

Por la mañana, en la quinta jornada de la Exposición Rural de Palermo y de cara a las próximas PASO, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, habló de sus propuestas para el campo, en caso de ganar las próximas elecciones y remarcó que unificará los tipos de cambio y eliminará las retenciones para el campo, que en un primer momento serán un adelanto a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Y hablándole a los productores les dijo: “No se dejen meter las manos en los bolsillos con políticos mentirosos”.

“Yo no voy a acordar con los chorros, ladrones y asesinos. Les vengo a proponer algo distinto, un cambio de 180º, si no sigan votando a los de siempre que nos van a seguir rompiendo todo. Voy a ir al hueso directamente. Yo sí voy a bajar impuestos. En caso de que La Libertad avanza llegue al poder y que ganemos las elecciones, nosotros consideramos que el campo argentino es el mejor campo del mundo y que vamos a trabajar para devolverle la rentabilidad y la habitabilidad que se le ha quitado en los últimos años chupándole la sangre directamente. Vamos camino a pensar en una unificación cambiaria y en una eliminación total de las retenciones, que implica para el sector triplicar los ingresos, y en ese contexto, la tasa de crecimiento anual compuesto del sector podría pasar a niveles del orden del 15%: esto quiere decir que en 5 años se podría estar más que duplicando la producción. Durante la transición, las retenciones se van a utilizar para adelanto del pago de impuestos a las ganancias, de modo tal que el sector quede liberado de esta situación”, enfatizó en el primer tramo de su exposición.

“Es fundamental avanzar en la unificación cambiaria y la eliminación de las retenciones, complementado con medidas en el plano comercial que apunten a la desregulación del comercio, la eliminación de cuotas y que deje de ser una tortura conseguir financiamiento para el sector”, agregó.

Las declaraciones las realizó durante un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el Pabellón Rojo del predio. Con la mirada atenta de los integrantes de la Mesa de Enlace, exfuncionarios, legisladores, productores y empresarios, Milei explicó en 15 minutos cuáles serán los alcances de su plan.

Por otra parte, ironizó, diciendo: “¿Quién es el Estado para decir qué pueden consumir o no? Si yo quiero consumir papelitos verdes, es un problema mío, si yo me gané honestamente el dinero, lo uso y lo consumo de la manera que a mí se me da la gana ¿Quién es el Estado para decir qué puedo comprar o qué no? Pero no es solamente la gravedad del cercenamiento de la libertad en términos de que restringe mi consumo presente, también restringe mi consumo futuro, porque como el peso no es reserva de valor, la consecuencia directa de esto es que no tengo mecanismo de ahorro y si estoy obligado a tener en pesos, tengo una pérdida de riqueza que también afecta negativamente a mi consumo futuro”.

Nicolás Pino, presidente de la Rural, con Javier Milei en el marco de la jornada de precandidatos Gonzalo Colini - La Nación

Para Milei, este Gobierno está destruyendo el ahorro y al destruirse el ahorro no hay inversión. “Si no hay inversión, no hay capitalización. Si no hay capitalización, no hay salarios reales que suban. Por ende, tenemos más pobres e indigentes. Lo primero que hay que entender es que es inmoral porque no me deja elegir, segundo porque me empobrece y tercero porque me obliga a demandar más dinero que el que yo querría tener, por lo tanto me aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, un impuesto no legislado. Por lo tanto, aumenta el robo de los políticos hacia la gente de bien”, aseguró.

Subrayó que el cepo es una de las cosas “gravísimas que genera descoordinación macroeconómica”.

“En definitiva estamos frente a una catástrofe y tiene consecuencias en términos de pobres e indigentes. Es más, esta idea nefasta de la justicia social es injusta, implica un robo y un trato desigual frente a la ley, y con la idea peor todavía del Estado presente. La única solución razonable es terminar con el problema de los stocks, eliminando el Banco Central y de esa manera se acabaron los tipos de cambios múltiples, se acabaron los controles de cambio, se acabó el aparato represivo del Estado arruinándole la vida a los que producen. Nosotros le estamos planteando esta solución que se le llama dolarización, en realidad es competencia de moneda y podrían elegir la moneda que ustedes quieran y eso implica duplicar los ingresos del sector”, detalló.

Previamente, en la apertura del evento, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, reclamó previsibilidad y claridad para quien se encargue de manejar los destinos del país. “Necesitamos una Argentina que sea mucho más fácil de vivir y una Argentina más previsible para nuestras actividades. Y esa previsibilidad tiene que salir de la política y se genera con confianza. Por ejemplo, si hay algo que no nos da previsibilidad son las medidas de anoche (dólar agro) porque se toman medidas para cierto sector que va en detrimento de otros sectores, y eso justamente no es lo que genera”, dijo.