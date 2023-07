Elecciones 2023: la dirigencia agraria busca despegar al presidente de la Sociedad Rural del abrazo con Massa

escuchar

La foto del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, con el ministro de Economía y precandidato oficialista, Sergio Massa, en un almuerzo en el marco de la exposición en el predio de Palermo todavía deja esquirlas. Pese a las críticas que se dieron entre los productores por el momento en que se tomó este retrato, cuando en el sector hay una fuerte disconformidad con las nuevas medidas del Palacio de Hacienda, hoy el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, buscó eximir a Pino de responsabilidades, pero admitió que este no era tiempo para ningún festejo.

“Realmente no es una buena foto, creo entender que ha sido un exceso de confianza de parte del ministro, que supuestamente tiene esa costumbre de abrazar o jugar con ese tipo de cuestiones y de alguna manera sacar una foto inoportuna para el presidente de La Rural”, analizó en Radio Continental el dirigente agropecuario, al respecto de esta imagen que fue primero publicada por TN y que generó conmoción sobre todo por las altísimas fricciones que marcan la relación entre la Casa Rosada y los productores.

“No ha sido un momento feliz, no entiendo de qué manera se ha dado. Pero al productor, a los dirigentes, no es algo que nos entusiasma, o que digamos esto sirve o no sirve. Realmente creo que no en estos momentos, porque estamos todos en una situación muy difícil y no hay nada para festejar”, acotó.

La captura entre el ministro y el dirigente de la SRA se dio luego de que Massa expusiera en el marco del evento que reúne a agricultores, ganaderos y emprendedores. Según dijo Pino a LA NACION, las risas se dieron porque ambos charlaban sobre lo excepcional de la llegada del titular del Palacio de Hacienda a esta actividad a la que suelen acudir los opositores, pero no figuras relacionadas al kirchnerismo después de la Resolución 125, hito que marcó un vínculo con el sector que nunca se recompuso.

“Che, la verdad, demostré valentía viniendo a la Rural después de tantos años sin que viniera un peronista”, le dijo Massa a Pino, según reconstruyó el dirigente, que aseguró que le respondió: “Nosotros desde la Rural también mostramos esa valentía, porque en esta Argentina de la discusión y de la grieta creo que marcamos un hito en abrir las puertas a todos y que todos se puedan expresar”.

Por otra parte Salaverri fue contra las decisiones sobre el dólar y las importaciones que tomaron desde Economía y se quejó sobre todo por la posibilidad de que esto aumente los costos para los ruralistas. “Todos los elementos, que en la mayoría de los casos tienen componentes importados, van a producir un incremento que va a ser trasladado a los costos de cualquier tipo de insumo. Se habla de que puede llegar a incidir hasta 2% en el costo de vida”, remarcó.

Bajo esta premisa dijo entonces que la situación para el área “ya explotó hace rato” y que eso quedó evidenciado con el nuevo paquete de medidas del Palacio de Hacienda. “Estamos al límite en cuanto a divisas y a la posibilidad de que el Banco Central las recupere. El camino es que no se están recuperando y eso lamentablemente lleva a períodos de crisis. En el sector hay una situación que viene complicada respecto de la sequía y estas decisiones la han agudizado”, indicó, pese a que destacó que los productores siempre apuestan por mantener las inversiones, este año por 40 mil millones de dólares.

“Pretendemos previsibilidad, que lamentablemente es lo que no tiene el país. Uno de los problemas más graves es la pérdida de previsibilidad política, la política no sabe hacia dónde va a ir”, consideró.

