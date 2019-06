La firma tiene las marcas Vassalli y Don Roque Crédito: Archivo

El gobierno de la provincia de Santa Fe, junto con el nacional, la Municipalidad de Firmat y el gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), realizarán una auditoría sobre la fábrica de cosechadoras Vassalli, ubicada en esa ciudad santafesina, que está nuevamente en crisis.

En febrero pasado, tras siete meses parada, Vassalli Fabril, que posee 335 empleados, volvió a producir sus equipos. Sin embargo, la empresa está sin capital de trabajo y adeuda sueldos de mayo a sus operarios, según contó a LA NACION la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani.

El gobierno de Santa Fe ya puso $3 millones en la compañía, el Banco Nación le refinanció deudas, en tanto que el gobierno nacional está contribuyendo con Repro.

"Vamos a armar un equipo de trabajo para hacer una auditoría, un diagnóstico rápido y proponer un plan de trabajo", señaló Ciciliani. La funcionaria expresó que la firma, que según afirmó está con concurso de acreedores, tiene problemas de gerenciamiento, además del financiamiento.

"Hicimos una inversión importante y la empresa no logra encontrar equilibrio. Está con serios problemas, salarios atrasados y sin capital de trabajo. Se ha hecho una inversión importante y no tiene un resultado positivo. No está produciendo porque no tiene capital de trabajo; me informaron que está en concurso de acreedores", indicó.

Vassalli tuvo importantes contratos para exportar a Venezuela con el gobierno anterior, pero en 2014 la caída de un convenio con ese país le generó un importante problema financiero del que no se terminó de recuperar.

Hasta el año pasado la gerenció un grupo de concesionarios, en tanto que ahora está nuevamente en manos de Mariana Rossi Vassalli, nieta del fundador Roque Vassalli. La firma tiene más de 60 años en el mercado.

En este contexto, se acordó en una reciente reunión entre la empresa, el gremio y el Ministerio de Producción de Santa Fe reducir la jornada laboral de los empleados de 8 a 6 horas.

"Si bien las expectativas de crecimiento planteadas algunos meses atrás resultaron tranquilizadoras, el clima ya no es el mismo por la caída de las ventas", dijo el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Pablo Cerra. El abogado pidió una "urgente intervención de la provincia para garantizar el sostenimiento de la fábrica y los puestos de trabajo".

"La medida es necesaria para evitar su cierre", admitieron fuentes sindicales sobre la decisión en torno de la reducción horaria.

Ciciliani indicó: "No queremos que se cierre porque es un activo importante en la provincia de Santa Fe".

La reducción de la jornada de trabajo comenzará a regir a partir del próximo lunes, según confirmó el secretario general de la seccional de Firmat de la UOM, Diego Romero.

El gremialista comentó que la medida "fue aceptada en asamblea por los trabajadores", que se mostraron en sintonía con la postura asumida por el sindicato desde que la conducción de la firma volvió a manos de Rossi Vassalli, que la recuperó luego de que en los últimos años la administrara un consorcio de concesionarios.

Romero detalló que la firma se comprometió a pagar las horas trabajadas y seguir destinando lo que recibe del Estado a través del programa Repro, lo que representa unos 3500 pesos por trabajador, aunque ese monto fue calificado como "insuficiente".

El sindicalista indicó que "no hay financiación ni insumos", y agregó: "Es muy difícil remontar todo esto, pero tenemos que seguir aguantando por las fuentes de trabajo".

Indicó que el secretariado nacional de la UOM viene gestionando una reunión con el ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, donde, de prosperar, no solo se insistirá en la necesidad de incrementar la ayuda para el pago de salarios, sino también destinar asistencia financiera para producción.

Miguel Carrara, abogado de la nieta del fundador, recordó que los problemas se remontan a 2014 con la caída de un contrato con Venezuela para la producción y venta de 250 cosechadoras. La firma tuvo que llegar a refinanciar una importante deuda con el Banco Nación.

