La Mesa de Enlace espera que se liberen las exportaciones de carne

La Mesa de Enlace espera que, para el 31 de diciembre próximo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, cumpla con “su compromiso asumido de abrir las exportaciones de carne vacuna”. En este sentido, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló que “se deben esperar hechos concretos”.

“Tenemos que tener hechos para decir que estamos mejor que antes (por la gestión del anterior ministro Luis Basterra), mientras tanto todo es cuento. Después de todas las experiencias vividas, nosotros como dirigentes necesitamos hechos pero también los productores porque va a empezar a descreer de nosotros. Los hechos son fundamentales para que mantengamos viva la llama de la lucha. El ministro nos prometió que se liberarán a fin de año”, afirmó en la jornada “Protagonistas de una nueva Argentina”, organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el restaurante Central del predio de Palermo, en el marco de la reunión anual de delegados de la entidad.

Tras la fuerte suba de la hacienda en pie en el Mercado de Liniers en las últimas semanas, días atrás el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no descartó una incremento de las retenciones o algún mecanismo de subsidio para “desvincular” los precios locales de los alimentos de los internacionales. Sin embargo, Domínguez salió al cruce de manera indirecta al funcionario y señaló, en una exposición rural en El Calafate, que el Gobierno no está “para provocar la debilidad del sector más débil de la cadena, que es el productor”.

Achetoni, Chemes y Pino, integrantes de la Mesa de Enlace Santiago Filipuzzi - LA NACION

En este contexto, Chemes, acompañado por Elbio Laucirica, de Coninagro, Carlos Achetoni, de Federación Agraria Argentina (FAA), y Nicolás Pino, presidente de la SRA, remarcó que el sector está atento a las definiciones que pueda tomar el Gobierno con respecto a ese tema.

“Estamos a la expectativa de lo que pueda suceder. Está latente la posibilidad de medidas de fuerza, no sé si inmediatas, pero el malestar del productor es grande porque se viene faltando e incumpliendo la palabra de manera sistemática desde hace dos años. Si aumentan las retenciones, los productores van a pedir medidas porque sería una afrenta y un manoseo manifiesto a lo que el campo viene aguantando hace mucho tiempo”, aseguró.

Asimismo, indicó: “Yo confío que el 31 de diciembre normalicemos esta situación”.

En relación a la controversia entre Domínguez y Feletti, señaló no estar dentro ni conocer la interna del Gobierno. “Un ministro tiene mucho más poder político que un secretario. Si decís a quien creerle, le tengo que creer al ministro. Las declaraciones del secretario de Comercio Interior me parecen de una desprolijidad total. Es más, yo estaba al lado del ministro Domínguez en ese momento cuando Feletti hizo esas declaraciones; me produjo un malestar a mí y también al ministro”, sentenció.

Nicolás Pino, por su parte, aseguró que la reunión con el titular de la cartera será la semana próxima para hablar del tema carne y otros más. “Nos vamos a juntar la semana que viene con el ministro para hablar del tema de exportaciones de carne. Lo que necesitamos es señales claras y concretas. Es fácil, Domínguez es la única persona que puede llevar buenas noticias al Gobierno. Nos dijo que llegó para solucionar temas, entre ellos, la carne, que si no no tenía ningún problema de dar un paso al costado, nos ha dicho y se lo ha dicho al presidente de la Nación”, remarcó.

Agregó: “Debemos consolidar la unión de los productores para que la realidad de nuestro país cambie. Desde el sector, debemos todos juntos asumir la responsabilidad de ser protagonistas de esta nueva Argentina”. Remarcó: “Somos capaces de colaborar para que todos vivamos en un país más justo y con un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos”.

Nicolás Pino Santiago Filipuzzi - LA NACION

En tanto, Achetoni señaló que se notó una “delicada diferencia entre lo que dijo Feletti y lo que manifestó Domínguez”.

“Allí radica parte de nuestras esperanzas. Lo dicho por el secretario de Comercio Interior son viejas recetas que dieron malos resultados que Domínguez y que Matías Kulfas inclusive, las han comprendido y están intentando no volver a repetir. Hay que generar reglas claras, mostrar certidumbre “, sostuvo.

El presidente de FAA, Carlos Achetoni Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Si Domínguez no cumple, el panorama sería complejo y generaría un malestar muy fuerte que nos desemboque en un desencuentro que no lo esperamos”, añadió.