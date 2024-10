“Ni Kicillof se animó a tanto”: un productor rechazó una medida del gobierno de Milei e ironizó sobre quién lo asesora

Escuchar

Tras la oficialización del Gobierno de la puesta en marcha de un nuevo sistema de trazabilidad individual, electrónica y obligatoria para bovinos, bubalinos y cérvidos, que entrará en vigor gradualmente el 1° de marzo de 2025, la aceptación en el campo tiene las aguas divididas. Una de las voces del rechazo fue José Perkins, productor de Pehuajó e integrante de la Red Nacional de Autoconvocados, quien este fin de semana se despachó en contra de la obligatoriedad del llamado y anunciado chipeo.

En un video publicado en la cuenta personal de X de su hermano Juan Martín, enfatizó: “Quisiera saber qué carajo es esto de la caravana electrónica. Muchachos, no conocen el país, no saben que en los departamentos del norte de Santa Fe se han perdido 246.000 cabezas por sequía ¿Quién asesora al Presidente? ¿Dónde están las seudo representaciones del agro diciendo que esto está mal, que no corresponde. Nos prometieron más libertad y lo que están poniendo es más restricciones ¿De qué temas están hablando; a qué van a Brasil, en representación de qué?”.

Luego continuó: “Las caravanas electrónicas no agrandan mercados, no curan enfermedades. Lo único que son: medidas restrictivas. El campo está muy contento con las discusiones de fondo que se están dando, porque los recursos que se recaudan en el campo han sido malgastados en Aerolíneas Argentinas, en las universidades, en un montón de cosas, como también las otras cosas que se tributan, como en peajes, en impuestos a combustibles. Hay una clase trabajadora, emprendedora que pone, pone, pone y lo que están inventando son más restricciones. Tenemos todo el potencial para crecer y para ser potencia de verdad y estamos fijándonos cómo hacemos para sacarle lonjas al mismo cuero”.

En diálogo LA NACION, el productor explicó las razones de su posteo. “Apoyamos cualquier medida que traiga más libertad, no menos. Y esto va a traer menos libertad porque es la herramienta perfecta para un gobierno socialista. Milei no va a durar para toda la vida y un próximo gobierno que comulgue otras ideas, con esto, en un clic puede controlar todos los rodeos y si alguien tiene más de 40.000 cabezas puede hacerle depositar un 20% al mercado interno”, remarcó.

“Realmente es una media restrictiva. Estamos poniendo una pelota en la cancha que es de plomo y hay que avisarle a la gente que se pongan los botines de acero. La caravana electrónica es una herramienta fantástica, no estoy en contra de la tecnología pero esto va a sacar a muchas gente de la cancha: polariza mucho más el negocio y distorsiona el mercado. Si el Gobierno demuestra que la hacienda va a valer el doble, habría que buscar que esos pequeños productores de ayudarlo a que hagan las cosas mejor pero eso no va a ocurrir”, aseguró.

En este contexto, el productor se preguntó “¿por qué no se puede hacer como la industria de certificar el producto en origen?” “El que quiera hacerlo que lo haga pero que no se obligue al resto a hacerlo, que sea voluntario. Que sea obligatorio es comunista, ni Axel Kicillof [cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Cristina Kirchner] se animó a tanto. Las políticas que se hacen son para agrandar mercados y sin embargo tenés restricciones dentro del país: pretendemos vender a Japón lo que no le podemos vender a Patagonia”, agregó.

Presidente @JMilei denos una mano por favor. Ponga el foco sobre los quiosqueros. @Josperkins2Jose pic.twitter.com/eYVplPZ3Ej — Juan Martín Perkins (@JuanMPerkins) October 18, 2024

Para Perkins, el mal asesoramiento en los temas de agro de los funcionarios cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo, “es parte principal del problema, sumado a la ausencia de políticas por parte de la Mesa de Enlace”: “No estamos representados por las entidades gremiales, hace mucho tiempo que los productores no nos sentimos representados porque no acompañan los reclamos genuinos del campo”.

En este sentido, la Red Nacional de Autoconvocados dio su apoyo a Milei en todo lo que tenga que ver con más libertad no menos. “¿Por qué obligar a todos? No se puede exportar, certificando trazabilidad sin obligar a todos como hace cualquier industrial”.

