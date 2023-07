La Rural: Nicolás Pino dio su discurso en el acto inaugural de la exposición

escuchar

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dio este sábado su tradicional discurso en el marco del acto inaugural de la 135° edición de la Exposición Rural de Palermo. A días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el mensaje contuvo, por un lado, cuestionamientos a las políticas del Gobierno aplicadas para el sector; y por otro, demandas para la gestión que tomará las riendas de la Argentina desde el próximo 10 de diciembre.

“Aquí estamos, juntos, celebrando la inauguración de la Exposición Rural. Ya van 134 ediciones. Y esta vez, la 135, como las anteriores, estamos haciendo la Exposición entre todos. Acá estamos los productores y socios, trabajadores, expositores y todas las personas que nos visitan de nuestro país y de la región. Aquí están representados el Litoral, con Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Corrientes; Formosa y el Chaco; el noroeste: con Jujuy, Tucumán y Salta; los catamarqueños y los riojanos, los santiagueños, los cordobeses, los pampeanos y los puntanos; la provincia de Buenos Aires; Cuyo: San Juan y Mendoza; la Patagonia. Y cuando digo Patagonia, estoy hablando no sólo de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén; también están, representadas por los ex combatientes aquí presentes, nuestras islas Malvinas”, comenzó Pino su discurso pasadas las 11.

Como se esperaba, a continuación se refirió a la sequía y planteó que “deja al desnudo, más que nunca, problemas más profundos que ella”. “Han quedado al descubierto las pésimas políticas agropecuarias que los gobiernos han instrumentado en la Argentina en los últimos 80 años. Esas malas políticas las pagamos todos. Nuestra producción está estancada, trabada, debilitada y, si las condiciones impositivas y macroeconómicas cambiaran, podríamos producir mucho más. Más allá de la sequía, el campo tiene otros problemas. Uno de ellos es el ataque que sufre la productividad del sector, y sus intereses legítimos, amparados por la Constitución Nacional. Otro: el desarraigo creciente de los productores”, lanzó.

Más tarde cuestionó al Gobierno por las medidas económicas lanzadas esta semana y sostuvo que “no dan previsibilidad”. “Estas medidas se toman por una necesidad financiera del gobierno y no en beneficio de todo el sector. Necesitamos reglas claras, justas y previsibles que generen confianza y se puedan instrumentar. Estamos cansados de anuncios que nunca llegan a los productores”, sentenció y luego agregó: “Al mismo tiempo, el Poder Legislativo descuida su trabajo. Estamos en julio y las sesiones de los legisladores pueden contarse con los dedos de la mano; dejan a nuestro sector sin leyes fundamentales, desconectando a la Argentina de la evolución tecnológica, o fuerzan sesiones sin sentido con el único fin de manipular al Poder Judicial”.

Tras ello, Pino remarcó que “el campo es el único sector que genera divisas netas genuinas, para que la Argentina funcione”. “Sólo en concepto de derechos de exportación, el campo viene aportando al país 170.000 millones de dólares en los últimos 21 años ¿Cuál es la respuesta del Estado? El ataque a la productividad del campo. La infraestructura rural se cae; existen no sabemos cuántos tipos de cambio, oportunistas y desestabilizadores; y un impuesto inflacionario de más del 100% anual que agudiza la pobreza, llevándola al vergonzoso 42% de la población. La producción no puede menos que sufrir: sólo desde el momento en que se reinstalaron las llamadas retenciones, más de 100.000 productores han tenido que abandonar la actividad”, cuestionó.

Seguidamente, comparó el crecimiento de las exportaciones de la Argentina con Uruguay, donde se multiplicaron, y señaló: “Lo único que se multiplicó en Argentina es la pobreza: los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022; se multiplicaron 140 veces. Mientras tanto, el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas, y en pagar una enorme fiesta demagógica, que destruye la cultura del trabajo”.

Un mensaje para el próximo gobierno

Luego, Pino le dedicó unas palabras al próximo gobierno. “Está claro por qué camino no hay que ir. A los nuevos gobernantes les pedimos, no que dejen de ayudar a los necesitados, sino que lo hagan respetando su dignidad, a través de medidas económicas que creen puestos genuinos de trabajo”, comenzó.

Asimismo, dijo respecto de las retenciones: “Son un impuesto pésimo, por abusivo y por discriminatorio. Peor aún en los tiempos de sequía que nos ha tocado vivir, en los que el Estado, como si fuera un acreedor privilegiado, se ha quedado con el poco rédito que ha logrado salvar el productor, o les ha cobrado inclusive a los productores que estaban en situación de quebranto”.

En materia de Justicia, destacó: “Queremos resaltar el accionar de la Corte Suprema de la Nación, qué por estos días, resiste el embate del Gobierno que ignora la división de poderes, un pilar fundamental del buen funcionamiento de la democracia. Esos son los ejemplos que se deben defender”.

“Al mismo tiempo que actuamos frente a los problemas del momento, estamos trabajando para prever el futuro inminente. Estamos reuniéndonos con los candidatos, a la presidencia, a las gobernaciones provinciales y a otros cargos, que se postulan para las elecciones de fin de este año. Los hemos convocado ya, para interpelarlos en cuanto a la problemática de nuestro sector y del país, y presentarles nuestras propuestas”, reveló el titular de la entidad.

En otro tramo de su alocución, Pino envió un mensaje interno e indicó: “Es necesario hablar en un mismo idioma con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, y no en idiomas diferentes. Buscar acciones en conjunto a favor del desarrollo del campo. Entender de una vez que estamos en el mismo barco. Porque, como dijo un dirigente sindical del sector: ‘Sin trabajadores no hay productores, y sin productores no hay trabajadores’”.

Luego, afirmó: “Estamos transformándonos, para transformar. Dicho sea de paso: ojalá la política evite también, por una parte, la eternización de los dirigentes, y, por otra, que vivamos en permanente campaña interna. En la Sociedad Rural, y en la política en general, la campaña para ocupar cargos debe consistir no en hacer propaganda de sí mismo y denostar al adversario, sino en dar pruebas de buena gestión”.

“Este año celebramos un hecho fundamental: hemos logrado 40 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia. 40 años de institucionalidad. 40 años que supimos conseguir pero que nos hacen responsables del futuro”, continuó su discurso el presidente de la SRA, pero añadió: ”Nos falta, es verdad, ejercer plenamente y consolidar la democracia; es decir, dejar de lado el vaivén entre extremos, y reducir la costumbre de romper siempre con lo anterior, en vez de lograr políticas de Estado basadas en el acuerdo. La política prefiere muchas veces ocuparse de las rencillas entre los políticos, en vez de ocuparse de los argentinos”.

Frente a dicha situación, aseguró que la respuesta del sector es la siguiente: “Profundicemos la democracia republicana. La respuesta no es el autoritarismo ni el populismo. La democracia debe ser reivindicada, rescatada, perfeccionada (...) Nos preocupa, sobre todo, el rescate de los valores. Si hay algo que distingue al hombre de campo, es el hecho de que tiene palabra. Respeta los valores. Por eso, desde aquí, defendemos la honestidad, la libertad, la igualdad de derechos y de oportunidades, la propiedad privada, el progreso basado en el mérito y el respeto a los valores republicanos”. Por eso, también llamó al sector a involucrarse con la toma de decisiones políticas.

“La política debe dejar de ser un medio de vida y volver a ser un acto de servicio. Hacemos un llamado de atención, especialmente, a las personas que ambicionan ocupar cargos públicos en las próximas elecciones. El campo no va a ser un espectador pasivo. El campo va a ser protagonista de la realidad nacional, de una nueva Argentina”, enfatizó Pino y recriminó: “Los últimos gobiernos han marchitado la dignidad de las personas. Han ahogado la meritocracia y las expectativas, las ganas de progresar, la iniciativa privada; han atrofiado el 20 futuro, expulsando a los argentinos a otros horizontes. Pero nosotros sabemos que tenemos un enorme potencial en las manos”.

En el cierre de su alocución, reflexionó: “Estamos eligiendo, ya, a servidores públicos a quienes confiaremos el rumbo del país. ¿Cuándo será el día en que un gobierno saliente no deje al siguiente un campo minado de problemas por estallar? ¿Cuándo será el día en que el gobierno que asuma no se cruce de brazos quejándose de la famosa ‘pesada herencia recibida’? A los nuevos elegidos, y a toda la clase política, les vamos a exigir la construcción de un país donde haya un futuro para cada argentino”.

En un clima de expectativa por las palabras del titular de la SRA, que suelen tener gran repercusión, importantes socios, delegados e invitados asisten al evento. Minutos antes de las 11, las cámaras ubicadas en el predio ya mostraban los presidenciables de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. También estaban allí Jorge Macri, Diego Santilli, Luis Petri, Felipe Miguel, Hernán Lombardi y Roberto García Moritán, entre otros referentes del espacio.

Por otra parte y a pesar de que días atrás había confirmado su participación en el evento, se bajó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, quien adujo “problemas personales”.

También habían informado que asistirían al evento José Luis Espert, Martín Tetaz y Ricardo López Murphy, entre otros.

