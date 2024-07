La salida de Vilella: en el campo dijeron que el exsecretario “nunca entró en el engranaje político” y le hicieron un pedido a su sucesor

Escuchar

Luego de conocerse la salida del Gobierno de Fernando Vilella como secretario de Bioeconomía, y la llegada de Sergio Iraeta como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, hasta este momento subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, en el campo manifestaron que el exfuncionario “nunca pudo entrar en el engranaje político del Gobierno”. En tanto, sobre Iraeta hablaron de la necesidad de que el área para el sector “se ponga en marcha” y trabaje sobre cuestiones pendientes.

Para Javier Rotondo, vicepresidente 1º de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), parafraseando al escritor Osvaldo Soriano esto solo es “triste, solitario y final”.

“Nunca pudo entrar en el engranaje político de esta megaestructura que significa la Secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía al mando de Juan Pazo, que depende directamente del ministro de Economía Luis Caputo. Vilella era un interlocutor válido, desde el punto de vista académico y científico. Pero, lamentablemente, fue una cartera tan venida menos que siempre quedó al resguardo o al amparo de las decisiones de política económica y tuvo poco margen de acción. Ha sido un paso muy fugaz y muy poco contundente del exsecretario. Esto tiene mucho con lo que nosotros pedimos para poder generar verdaderas políticas en relación con el sector”, dijo.

“Hoy la problemática del sector agropecuario está siempre o absolutamente ligada al Ministerio de Economía, por lo tanto, es muy difícil que un secretario pueda tener algún margen de acción. Ahora, más allá de los interlocutores, hay que ver qué capacidad de gestión de política agropecuaria tiene Iraeta porque si no, lamentablemente, por la rigidez con la que se manejan ciertas cuestiones en cuanto a la relación con las entidades, quien venga no va a poder tener mucho más margen de acción. Ahí está el fondo de la cuestión”, agregó a LA NACION.

Por su parte, Carlos Castagnani, presidente de CRA, señaló que como entidad esperan que haya una muy buena gestión del nuevo secretario. “Lamentamos la renuncia de Fernando Vilella, quien ha sido una excelente persona. Respetamos la decisión del Gobierno, tenemos los mejores conceptos de Vilella como persona y le deseamos éxito al flamante secretario”, dijo.

En una de las últimas reuniones con el sector agropecuario en las que participaron Pazo, Vilella e Iraeta Ministerio de Economía

También se pronunció sobre los cambios Elvio Guía, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA).

“Como entidad esperamos que, finalmente, se ponga en marcha la Secretaría. Porque, más allá del nombre propio, para nosotros lo importante es la herramienta, ya que es fundamental que el sector empiece a ver señales claras y medidas que favorezcan a los productores, sobre todo los de menos escala, que esperan soluciones, en algunos casos con urgencia, y en otros, que se vienen aplazando desde hace años”, expresó.

Agregó: “En tal sentido, por un lado, el cambio de funcionarios implica volver a iniciar diálogos con los nuevos actores que asuman, lo cual implica más tiempo para encontrar las soluciones necesarias; pero por otro, también nos permite pensar que quizá Sergio Iraeta pueda darnos respuestas y logre contar con más respaldo en el Ministerio del cual depende. Es claro que el reemplazo no resuelve los problemas que tenemos, pero esperamos que el nuevo secretario cuente con el apoyo político necesario para encontrar las soluciones tan esperadas”.

Para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), “cuando los gobiernos designan a un funcionario, primero deben conocerlo y después darle facultades para que se pueda desempeñar”.

“Y en el caso del ingeniero Vilella parecería que el Gobierno no lo conocía demasiado y tampoco tenía una capacidad de acción demasiado amplia. Lo que ha tratado de hacer Vilella ha sido aceptable en términos de su funcionamiento, pero cuando uno no tiene el respaldo necesario y el conocimiento que necesita, indudablemente la gestión se hace mucho más difícil. Así que esperemos que el nuevo funcionario tenga un conocimiento por parte de quien lo ha designado y, por otro lado, tenga la capacidad de acción y de movilización que necesita cuando se es funcionario”, enfatizó.

En tanto, Nicasio Tito, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), enfatizó que la gestión de Vilella deja “poco y nada, por no decir nada de nada”.

“Quizás el tiempo no le dio o venía de una cuestión quizás muy académica para estos tiempos. No es fácil la compaginación entre lo académico y lo productivo. Como decimos en el campo, los pingos se ven en la pista y no es sencillo bajar de la teoría a la práctica”, indicó.

En cuanto a la asunción de Iraeta, dijo que hay mucha expectativa, con muchas cosas para avanzar, corregir. “Hay buenas intenciones, en principio, por parte del gobierno nacional. Pero hay que verlos reflejados en la realidad. Llevamos un tiempo prudencial de nueve meses, en el cual empezamos a requerir algunos que otros resultados, que son cuestiones quizás administrativas para resolver. La cuestión de la baja de las retenciones es un elemento prioritario y preponderante por el desarrollo en el interior de todo el país. Vemos con buenos ojos algunas que otras medidas; lo del impuesto PAÍS, de bajar del 17% al 7,5%, necesitamos verlo reflejado”, señaló.

Por último, pidió que el Gobierno tenga un acercamiento mayor y más cercano con la Mesa de Enlace, “para trabajar, reunirse todas las veces que sean necesarias y, a través del diálogo lograr lo que se pretende para este país y para el sector productivo, por sobre todas las cosas”.

Por su parte, Patricio Kilmurray, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), remarcó que su entidad nunca tuvo una relación directa con el exsecretario de Agricultura. “Vilella tenía muy poco campo de acción y no tenía decisión. Hace mucho tiempo que venimos reclamando desde Cartez que Agricultura tiene que tener rango de Ministerio; no puede ser Secretaría porque la producción agropecuaria en la Argentina es muy importante”, indicó.

En relación a la llegada de Iraeta, agregó: “Siempre damos créditos al que viene para que tenga la posibilidad de mejorar lo hecho y, por supuesto, que estamos a disposición de cualquier funcionario de Agricultura en lo que podamos ser útil”.