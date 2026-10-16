La soja cayó por quinta jornada consecutiva en Chicago y quedó en su menor valor en siete semanas

El precio de la soja acumuló cinco jornadas consecutivos de caída en la Bolsa de Chicago, en Estados Unidos, y alcanzó su menor valor en siete semanas. Este viernes, el grano perdió US$0,92 por tonelada y cerró a US$463,43 por tonelada para el contrato de noviembre, frente a los US$474,73 del viernes anterior. De esta manera, perdió US$11,30 por tonelada en una semana, equivalente al 2,38%. La baja se explica principalmente por el avance de la cosecha estadounidense y las perspectivas de una producción récord en Brasil, dos de los principales países productores de la oleaginosa en el mundo. En la Argentina, los precios también retrocedieron, aunque todavía se mantienen en niveles que los especialistas consideran atractivos para los productores.

Según explicó Eugenio Irazuegui, analista de mercados de Zeni, una de las razones de esta caída es que los operadores comenzaron a prestar mayor atención a lo que ocurrirá con la próxima cosecha sudamericana. “Poco a poco, el mercado va virando su atención a las primeras definiciones de la campaña sudamericana, en la que Brasil está ganando protagonismo”, señaló. En ese país, la siembra avanza a buen ritmo, incluso más rápido de lo habitual, mientras que la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) proyectó una cosecha récord de 181,6 millones de toneladas. Una producción de esa magnitud significaría una mayor cantidad de soja disponible para vender en el mercado internacional.

En la cosecha fue intenso el movimiento de camiones Marcelo Manera

A esto se sumaron los datos de la industria estadounidense. Irazuegui indicó que la molienda de soja en Estados Unidos cayó un 4,5% en septiembre respecto de agosto, hasta alcanzar los 5,34 millones de toneladas. El volumen también fue inferior al registrado en el mismo mes de 2025. Esta caída refleja una menor demanda de soja por parte de las industrias que la procesan para producir aceite y harina, lo que puede dejar una mayor cantidad de granos disponibles en el mercado y ejercer más presión sobre los precios.

Por su parte, Nehuén López, analista de mercados agrícolas de Grassi SA, coincidió en que el avance de la cosecha estadounidense es uno de los principales motivos de la baja. Incluso indicó que “el importante volumen de compras chinas en el mercado de referencia en dos días no habría logrado compensar la debilidad otorgada por el avance de la trilla”. Según detalló, China habría comprado entre 1,2 y 1,5 millones de toneladas de soja estadounidense en apenas dos días, un volumen equivalente a entre 18 y 23 cargamentos de barcos. Sin embargo, los precios continuaron bajando ante la expectativa de una mayor oferta de granos.

En Estados Unidos ya se cosechó el 46% de la superficie sembrada con soja, aunque todavía existen demoras en algunas de las principales zonas productoras. En Nebraska y Iowa, los trabajos presentan atrasos cercanos al 28% respecto del ritmo habitual, mientras que en Dakota del Sur y Kansas llegan al 12%. A pesar de esto, las condiciones de los cultivos y los rendimientos son favorables, con una producción estimada en 124 millones de toneladas.

En la misma línea, Jeremías Battistoni, analista de AZ Group, señaló que las mejores condiciones climáticas previstas para los próximos días permitirían acelerar la cosecha estadounidense. El especialista explicó que la soja había alcanzado recientemente valores cercanos a los US$488 por tonelada en Chicago, pero luego retrocedió hasta ubicarse en torno a los US$463. Esto representa una pérdida cercana a los US$25 por tonelada desde aquel máximo. De todas maneras, aclaró que “ha sido el grano que menos bajas ha sufrido en este último tramo”, en comparación con el maíz y el trigo.

En la Argentina, la soja con entrega en noviembre retrocedió desde valores cercanos a los US$380 hasta ubicarse alrededor de los US$370 por tonelada BCR

La caída internacional también se reflejó en el mercado argentino. Según Battistoni, la soja con entrega en noviembre pasó de un máximo cercano a los US$380 a fines de septiembre a valores alrededor de los US$370 por tonelada. Este viernes la soja disponible cayó de $560.000 a 557.000 pesos. Mientras que la entrega de noviembre se mantuvo en igual precio, US$370.

Sin embargo, Battistoni explicó que los valores todavía son buenos en comparación con los registrados durante los meses anteriores. “Es una baja de precio, sí, pero si lo miramos contra cómo venía cotizando hasta acá la soja, todavía tenés un sostén interesante de precio”, afirmó.