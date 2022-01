La yerba enfrenta una sequía histórica y las plantaciones “se están muriendo”

POSADAS, Misiones.- Para este 2022, los productores de yerba mate esperan una caída en la cosecha de hoja verde producto de una sequía que “no tiene precedentes” y que está provocando que se marchiten cada vez más yerbales en Misiones y el norte de Corrientes.

Según los expertos consultados por LA NACION, esta caída puede ser de entre un 10 y un 30 por ciento o incluso más, todo depende de si habrá lluvias en cantidad suficiente en el futuro próximo. La incertidumbre es muy grande y crece día a día.

“Cada día que pasa y no llueve es peor”, explicó a este diario el encargado de varios secaderos ubicados en Misiones, a donde los productores llevan la hoja verde apenas la cosechan de la planta.

A pesar de este panorama, que podría impactar en los precios de la materia prima para el 2022, todo el mundo coincide en que no habrá faltante de paquetes de yerba mate en las góndolas.

Las industrias yerbateras tienen en sus stocks el equivalente a más de 10 meses de abastecimiento al mercado. Considerado un número más que elevado, ya que lo corriente es un stock equivalente a 7 meses de abastecimiento al mercado consumidor.

Otro punto que advierten algunos industriales es que si aumenta el precio de la hoja verde, difícilmente se traslade en la misma medida a los valores en góndola por el férreo control que ejerce la Secretaria de Comercio.

Hoy un paquete de medio kilo de yerba mate -el formato más popular- esta en 270 pesos en el caso de las marcas que están en Precios Cuidados (Taragui o Unión, por ejemplo), pero puede llegar a 350 pesos en cualquier almacén de barrio, lejos de los controles de Roberto Feletti.

La cosecha se inicia en abril

La cosecha gruesa de la yerba mate se inicia en abril y va hasta agosto, inclusive. Es por ese motivo que todos esperan que empiece a llover y recién en unos meses se conocerá el impacto exacto de esta sequía histórica en la producción.

Según los datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en 2021 se cosechó un volumen récord de 882 millones de kilos de hoja verde. Se necesitan 3 kilos de esta materia prima para elaborar un kilo de yerba canchada, que es la que sale del secadero con una primera molienda y luego se estaciona entre 8 y 12 meses para pasar a la moliendo final y el envasado.

“Con el stock de los molineros no creo que corra peligro el abastecimiento de yerba mate en los supermercados del país. Pero los pequeños productores vamos a padecer, porque muchos van a cosechar solamente para subsistir y no le va a sobrar para hacer inversiones, y no va a generar el derrame que generaron otros años en los pequeños pueblos”, dijo a LA NACION, Cristian Klingbeil, productor y vicepresidente de la Asociación de productores Agrícolas de Misiones (APAM).

Unos 45 días sin una gota

Manfredo Seifert, ingeniero agrónomo y socio de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo (produce la marca “Aguantadora”), afirmó que “esto no lo vimos nunca”, en referencia a la sequía, que tiene como agravante que sucede luego de tres años consecutivos donde también se padeció este fenómeno.

El titular del INYM, Juan José Szychowski, también coincidió respecto a que los efectos de esta sequía en la cadena yerbatera son aún desconocidos y no tienen antecedentes.

El mismo yerbal afectado por la sequía, pero el año pasado cuando no enfrentaba la restricción hídrica

“Todos coinciden que el actual escenario, con una prolongada sequía, a la que se sumó la ola de calor de los últimos días, más los incendios, no tiene precedente en nuestra región”, señaló Szychowski este mediodía, luego de una reunión en la que convocó a productores para analizar los efectos de este fenómeno y repasar las medidas que se adoptaron hasta ahora.

El INYM está realizando un exhaustivo relevamiento de los daños en yerbales visitando las chacras. Además, lanzó un programa para que los pequeños productores puedan comprar tanques de 20.000 litros y bombas para hacer el riego de yerbales pequeños.

El organismo reparte hasta 30.000 pesos a los colonos -como se llama aquí a los pequeños productores- que van a adquirir estos elementos. Por ahora la ayuda alcanzó a 12 productores que adquirieron las autobombas. Se considera que hay entre 7000 y 8000 pequeños productores yerbateros.

“Nosotros tenemos 10 hectáreas de yerba mate y con esta motobomba que llevamos hoy vamos a traer agua desde el arroyo del vecino a nuestra la chacra”, explicó Olga Inés Rohr, productora de la zona de Apóstoles.

Seifert señaló que los yerbales que se están echando a perder son los más jóvenes, los que no echaron raíces de manera profunda como los yerbales viejos. Y también el impacto es muy dispar y depende de la densidad de los yerbales.

“La yerba mate crece en esta zona porque tenemos un régimen de lluvias de 2000 mm año, que implica una lámina de 5mm por día. Ahora ya venimos por el cuarto año de déficit hídrico con menos de 1500 mm. El año pasado ayudó que en enero tuvimos lluvias. Pero este año tuvimos 45 días sin una sola gota. Después llovió muy poco y ahora no sabemos qué va a pasar”, señaló Seifert, a LA NACION.

En tanto, en un comunicado, Coninagro dio a conocer también la preocupación de los productores por esta situación.

“La situación es muy crítica. Desde el año 1945 no vivíamos un fenómeno como el de ahora. Nos cuentan que a los inmigrantes alemanes que llegaron en esa época a la Colonia, se les secó y murió todo y debieron liquidar las chacras. Algunos aguantaron y vivieron con lo poco que les quedó”, dijo Orlando Stvass, tesorero de Coninagro y gerente de Playadito, marca que elabora yerba mate en Corrientes producida a través de la cooperativa Liebig.

“Ahora hay una seca terrible. Todas las plantaciones de yerba se están muriendo. Durante todo el día estamos superando los 40 a 44 grados y el porcentaje de humedad es del 17%, algo inédito e inaudito”, agregó Stvass.