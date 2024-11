“Le pido coherencia”: un productor escribió una carta para expresar un fuerte malestar con Guillermo Francos por una controvertida frase

Un productor agropecuario de la localidad bonaerense de Bragado escribió una carta para expresar su enojo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Le solicitó “coherencia” y manifestó su preocupación por lo que consideró un desconocimiento de la realidad del sector. El mensaje es una respuesta a las recientes declaraciones del funcionario, quien aludió a los productores que aún no habían vendido su cosecha. “Le pido coherencia y respeto hacia el campo y su aporte al país”, señaló Walter Malfatto, quien defendió el uso de las silobolsas como una herramienta clave para la actividad agropecuaria.

La polémica comenzó cuando, durante la inauguración de la reversión del Gasoducto Norte en Córdoba, Francos, en tono irónico, comentó: “Vimos muchas silobolsas, gente que todavía no liquidó. Pero no importa, es un detalle…”. Este comentario generó una rápida y contundente respuesta tanto de productores como de entidades del sector agropecuario, quienes rechazaron la ironía del funcionario, asegurando que su declaración no reflejaba la realidad del campo.

En su carta, titulada “El jefe de Gabinete tocó timbre en la puerta equivocada”, Malfatto explicó que las silobolsas no son una herramienta especulativa, sino una solución ante fenómenos climáticos imprevistos y una alternativa para conservar el capital que se reinvertirá en la próxima cosecha. “Lejos de ser una herramienta con fines especulativos, las silobolsas son un recurso que permite negociar mejores tarifas de fletes o simplemente obtener un precio justo por la cosecha”, explicó el productor.

Además, el productor recordó que el sector agropecuario respaldó al gobierno de Javier Milei durante las elecciones y continúa apoyándolo, aunque con reservas. “En las elecciones que consagraron a Javier Milei como presidente de todos los argentinos, el sector agropecuario lo acompañó con su voto. Hoy, 11 meses después de iniciada su gestión, lo sigue bancando, pero vemos con preocupación los dichos de Francos respecto a la existencia de silobolsas”, apuntó. Según Malfatto, estas declaraciones de Francos reflejan un “desconocimiento del funcionario respecto de cómo se utilizan”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo Captura

El productor también destacó las promesas de campaña que motivaron el apoyo del campo a esta gestión, incluyendo la eliminación de retenciones y el establecimiento de un tipo de cambio único. “Tal vez, es un buen momento para empezar a cumplir con todo lo prometido”, expresó.

Malfatto criticó que, pese a las dificultades climáticas y económicas que enfrenta el sector, sigue siendo objeto de “provocaciones” de funcionarios. “El sector agropecuario reconoce que, al momento de asumir, [el gobierno] se encontró con un ‘enchastre’. Sin embargo, quienes producen siguen con el pie encima de su cabeza, teniendo además que soportar estas provocaciones de parte de funcionarios de su talla”, sostuvo.

Finalmente, el productor pidió “coherencia” a Francos y respeto hacia el campo y su aporte al país. “Es necesario observar el aporte que el campo ha realizado en los últimos 22 años al país y cuánto recibió en mejoras o infraestructura: muy poco, casi nada”, concluyó Malfatto.

En tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también se sumó al malestar mediante un comunicado titulado “Vemos funcionarios que no la ven”, en la que cuestionaron la alusión de Francos al sector. “La desafortunada frase del jefe de Gabinete, junto a la sonrisa cómplice del ministro de Economía, sobre la presencia de silobolsas en los campos, no es una frase que esperábamos de un funcionario de un gobierno que dice defender la libertad por sobre todas las cosas”, expresó Carbap en su comunicado.

La entidad rural recordó el rol fundamental del agro en la economía nacional. “Esta injusta e indebida alusión a un sector que es el que mayor porcentaje de divisas ingresa al país, con récord de liquidaciones y con el mejor mes de octubre de liquidaciones de divisas desde 2002″, enfatizó.

Asimismo, la organización expresó que el crecimiento productivo depende de la capacidad de inversión del productor, la cual sigue limitada por las retenciones. “Desde Carbap sostenemos que la única posibilidad de crecimiento productivo depende de la capacidad de inversión del productor agropecuario, la que al continuar vigente los derechos de exportación se encuentra fuertemente limitada y condicionada”, afirmaron.

Finalmente, la Confederación pidió medidas concretas para aliviar la presión sobre el sector. “El campo necesita liberar ya sus fuerzas productivas con el urgente anuncio y puesta en vigencia de un esquema de baja de retenciones hasta su eliminación total”, remarcó.

La respuesta de Francos

En tanto, tras ser consultado en Radio Mitre Córdoba, el funcionario dijo según difundieron sus allegados: “Fue una broma que hice en el acto porque, sobrevolando toda la zona, vimos algunos silos, tampoco eran tantos, ¿no? Pero fue, la verdad que fue un comentario más jocoso que otra cosa, para nada. Me llamó el presidente de la Rural [Nicolás Pino] preocupado con eso, y le dije, no, pero es un chiste, no fue nada significativo”. Apuntó que “muchos silobolsas que se veían en el trayecto”, estimó, “estaban muchos orientados a los feedlots”, con lo cual no eran “reservas” del sector.

