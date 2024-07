Ley Conan: en el campo hablan de un vacío en el proyecto y piden aclaraciones

Escuchar

Después de conocerse el proyecto de la “Ley Conan” que agrava las penas por maltrato animal, productores agropecuarios manifestaron su preocupación por el avance de la iniciativa que está en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Consideran que es necesario aclarar qué animales están involucrados en la modificación que se busca de la Ley 14.346 de maltrato animal. También sugieren abordar otros problemas relacionados con los animales urbanos antes de avanzar con una norma que puede cercenar actividades históricas o de la producción agropecuaria.

Los productores plantearon en un comunicado sus inquietudes sobre posibles interpretaciones erráticas con el maltrato animal en actividades tradicionales del campo. En tanto, el diputado del PRO, Damián Arabia, aseguró que está abierto a recibir sugerencias tanto desde organizaciones protectoras como rurales. En las redes sociales, desde el movimiento “Sintientes”, que impulsa la modelo y actriz Liz Solari, señalaron que “colaboraron activamente en la redacción de la Ley Conan”.

Alberto del Solar Dorrego, excandidato a intendente de Rojas y productor agropecuario, recordó que el año pasado diputados nacionales habían comenzado a impulsar una reforma de un proyecto de ley sobre el maltrato animal, pero en su momento no avanzó. “Todo lo que no está escrito en derecho se supone. En este caso, da a entender que cuando se habla de animales domésticos, puede ser una vaca, un perro o un chivo. Es decir, no limita a un problema de los perros u otros animales domésticos que conviven con las personas en lugares cerrados o las ciudades”, dijo el productor.

En un comunicado, la Asociación Productores Rurales de Arrecifes, Sociedad Rural de Baradero, Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, Sociedad Rural de San Pedro, Sociedad Rural de Rojas, Asociación Regional de Productores Rurales de San Antonio de Areco, Sociedad Rural de Colón, Sociedad Rural de Lincoln, Asociación de Productores Agropecuarios de Salto y la Sociedad Rural de Pergamino manifestaron su preocupación por la avanzada del proyecto.

Alberto del Solar Dorrego, productor agropecuario de Rojas y excandidato a intendente Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Esto al ser abarcativo llega un punto que pone en consideración o puede ser complicado para nosotros que tenemos como actividades directamente productivas con animales, así como también lo que tiene que ver con nuestro acervo histórico, que tiene que ver con un país que se hizo a caballo. Esto puede llegar hasta el punto de que se puede considerar maltrato un desfile militar de los granaderos”, argumentó.

Días atrás, Arabia aclaró a LA NACION que se trata de una modificación de la Ley 14.346 vigente sobre el maltrato animal desde 1954. Según mencionó el legislador a este medio, las modificaciones no son aplicables a las tareas de cría y producción ganadera. “La idea ahora es trabajarlo en la Comisión, que los diputados y las organizaciones de la sociedad civil hagan aportes, tanto protectoras de animales como rurales, para que bajo ningún punto de vista afecten a la producción, cría o consumo”, precisó a este medio. Además, añadió que cuando se escribió el borrador del proyecto se redactó desde una mirada que, si bien tiene diferentes puntos de vista, una vez que se hace público posee otras perspectivas. “[Ahí] permitís que cada uno tenga algo que decir y entonces se trata de consensuar la mayor cantidad de miradas posibles. Ahí vas a la Comisión donde se van ajustando los detalles”, señaló.

En el medio se conoció otro proyecto de ley de maltrato animal. Este vino del diputado por Corrientes, Manuel Aguirre (UCR), quien presentó hace unos días otra iniciativa, cuyas penas van desde los 15 días hasta un máximo de dos años de prisión a quien cause malos tratos a los animales. En este caso el proyecto aclara algunos puntos sobre la actividad productiva. Sigue sin diferenciarse mascotas de otros animales.

Damián Arabia, diputado del PRO Instagram

Del Solar Dorrego añadió que lo que hay que plantearse es si este es el momento adecuado para tratar este proyecto de ley, dada la crisis económica que vive el país. “¿Es el momento adecuado con un país en crisis, con los problemas que tenemos meter otros temas más de grieta o de división? No consideramos que sea el momento adecuado porque hay otros temas más importantes. ¿No tiene que ver esto con la agenda 2030? Vemos un avance de cosas que tienen que ver más con la exigencia de la Unión Europea o de sentimentalismo que llevan a poner en tela de juicio lo que se hace en el país”, lanzó.

En esa línea, agregó que en el campo, se convive permanentemente con los animales y que estos andan libremente. “De la misma forma se podría plantear por qué se tienen animales de más de 40 kilos viviendo encerrados en un departamento de 4x4. Eso también se puede considerar maltrato. Si nos vamos a poner tan delicados con el tema del maltrato animal, ¿por qué no planteamos esto de los pasea perros? Para mí eso es maltrato animal, así como lo que ellos quieren pretender que nosotros hacemos en el campo. Yo, ahora estoy viendo a mis siete perros corriendo felices por todo el campo. Por eso es que el tema es tan abarcativo que merece otro tipo de consideración y el país no está en este momento para tratarlo, porque no conduce a nada”, comparó.

Para los productores, el proyecto tendría que ser más amplio, repensado y armado para que alcance también aquellos flagelos en los pueblos del interior, donde pueden observarse perros sueltos que pueden afectar no solo a la gente, sino a la producción ganadera, así como excrementos en la vía pública sin ninguna penalización. “El problema es mucho más delicado y tendría que ser tratado de otra manera. No es el momento y tampoco es muy claro”, descargó.

La ley vigente señala en el artículo N° 3 inciso 8° “Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales”. En tanto, el artículo 4 inciso 6 del proyecto hoy llamado Ley Conan dice: “Realizar, facilitar o participar activamente en actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, carreras de perros, novilladas, parodias y ritos, en que se mate, hiera u hostilice a los animales”.

Del Solar Dorrego dijo que hay actividades que tienen que ver con el folclore nacional que se ponen en una situación de mala fe. “Esto puede ser usado políticamente para crear más confusión en un gobierno que ya tiene muchos problemas. ¿Por qué meter a un gobierno que está trabajando para salir de una crisis tremenda que heredó un país destruido y que estamos de alguna manera de levantar, meternos en un tema tan delicado como este? Cuando es más importante el sentimentalismo, que la lógica no hay forma de discutir nada”, dijo.

Por último, Martín Vivanco, de la Sociedad de San Antonio de Areco, agregó que esta modificación de la ley deja la puerta abierta para cualquier acción legislativa que pueda tener otra intención. “No juzgo la intención de la ley, pero lo que dice son barbaridades. En el campo si tenés que tener una consulta profesional cada vez que tenés un animal con un problema… Creo que es más un avance de la burocracia corporativa que una solución”, planteó. Esto volvería inviable las tareas en el campo. “Esto lo dejaría apacible de multas, persecución y de la intromisión de la gente en la vida diaria del productor. ¿Por qué no se ocupan de la vida insostenible que le hacen a los animales en otros ambientes, ergo, animales de compañía que sí viven esclavizados”, lanzó.

La Fundación Barbechando alertó en un video que dentro de la ley se considera como acto de maltrato “no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos”. Además de “no brindar atención veterinaria”. Otro punto es “limitar su movilidad en áreas reducidas”, por tanto, señalaron que podría perjudicar a tambos, granjas porcinas y gallineros. Otro de los puntos es intervenirlos quirúrgicamente sin anestesia y sin un título veterinario.